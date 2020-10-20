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Ференцварош - Динамо онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 28 октября 2020, 22:00
Рейтинг матча:
Ференцварош
Будапешт
До начала
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
18%
Ничья
14%
Динамо
68%
Последние матчи - Ференцварош
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош П
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 21:45 Ференцварош 0 - 0 Завершен Мольде Н
Лига Чемпионов 2019/2020
23.09.2020 - 22:00 Мольде 3 - 3 Завершен Ференцварош Н
Лига Чемпионов 2019/2020
16.09.2020 - 20:30 Ференцварош 2 - 1 Завершен Динамо В
Лига Чемпионов 2019/2020
26.08.2020 - 21:30 Селтик 1 - 2 Завершен Ференцварош В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 19:55 Динамо 0 - 2 Завершен "Ювентус" П
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Чемпионов 2019/2020
29.09.2020 - 22:00 Динамо 3 - 0 Завершен Гент В
Показать больше
Кто победит?
72 Пользователей сделало свой выбор
Ференцварош
18%
Ничья
14%
Динамо
68%
Составы команд
Стартовый состав
  • 90
    Дибус Денеш
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 88
    Исаэл
    Полузащитник
  • 10
    Nguen Tokmac
  • 18
    Давид Сигер
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 7
    Сомали
  • 26
    Heister Marcel
  • 15
    Kovacevic Adnan
  • 25
    Миха Блазич
  • 8
    Ловренчич Гергё
  • 25
    Zabarnyi I.
  • 4
    Попов Д.
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 29
    Виталий Буяльский
    Полузащитник
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 89
    Владислав Супряга
    Нападающий
  • 94
    Томаш Кендзера
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 14
    Де Пенья Карлос
Запасные игроки
  • 20
    Мак Р.
  • 93
    Аисса Лаидоуни
  • 33
    Лаша Двали
    Защитник
  • 70
    Боли Franck
  • 1
    Богдан Адам
  • 22
    Роко Батурина
  • 61
    Banki Мартон
  • 5
    Амос Квази Фримпонг
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 7
    Беньямин Вербич
    Полузащитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 99
    Миккел Дуелунд
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Родригес Жерсон
  • 34
    Александр Сирота
  • 11
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
Тренеры
Трансляция
Запасные: Нещерет, Бэлуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.
Динамо: Бойко — Кендзера, Забарный, Попов, Караваев — Сидорчук — Цыганков, Шапаренко, Буяльский, Де Пена — Супряга.
Запасные: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.
Ференцварош: Дибус — Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер — Сомалия, Шигер, Харатин — Зубков, Исаэл, Нгуен.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Иван Кружляк (Братислава, Словакия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы G. На поле стадиона "Гроупама Арена" (Будапешт, Венгрия) сыграют венгерский Ференцварош и киевское Динамо.
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Анонс матча Ференцварош - Динамо 28.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Ференцварош (Будапешт) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 28.10.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ференцварош - Динамо можно посмотреть 28.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Ференцварош - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ференцварош (Будапешт)
Страна: Венгрия

Предыдущий матч команды Ференцварош был сыгран против "Барселона" - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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