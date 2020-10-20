Ференцварош - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Ференцварош - Динамо 28.10.2020, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Ференцварош (Будапешт) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021.

Дата проведения матча: 28.10.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ференцварош (Будапешт)

Страна: Венгрия



Предыдущий матч команды Ференцварош был сыгран против "Барселона" - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против ФК Александрия - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

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