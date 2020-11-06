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СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 ноября 2020, 19:00 . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 1
Обновить
44'
Колос
Ковалевка
Ход матча
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Колос
28%
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
07.12.2019 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос
Первая лига 2020
19.05.2019 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 19:30 ФК Львов 1 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
03.10.2020 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 14:00 Горняк-Спорт 3 - 5 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021
31.10.2020 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершен Олимпик П
Премьер-лига 2021
25.10.2020 - 17:00 Колос 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 19:30 Заря 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен ФК Мариуполь В
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:30 Прикарпатье 0 - 1 Завершен Колос В
Показать больше
Кто победит?
29 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
48%
Ничья
24%
Колос
28%
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 8
    Smyrnyi Evgen
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 21
    Новак Evgen
  • 5
    Петров К.
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 77
    Алексей Чичиков
    Полузащитник
  • 5
    Дмитрий Коркишко
    Полузащитник
  • 6
    Максим Максименко
    Защитник
  • 24
    Zozulya O.
  • 10
    Евгений Морозко
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
42'
Инфо
Статистика ударов - 5:2 в пользу "Днепра".
39'
Желтая карточка
Смирный получил желтую за симуляцию.
37'
Замена
Замена у "Днепра". Довбик сменил Батагова.
34'
Опасный момент
Хобленко нанес удар в дальнюю девятку! Мимо створа мяч летит!
32'
Опасный момент
Булеца прострелил с фланга! Некому замкнуть эту передачу!
30'
Желтая карточка
Хобленко получил желтую за свой фол.
27'
Желтая карточка
Когут получил желтую за фол против Гавриша.
25'
Гоооол!!!
Селезнев точно пробил с пенальти! 0:1!
24'
Желтая карточка
Логинов получил желтую за игру рукой в своей штрафной. Копиевский указал на "точку". Пенальти!
23'
Желтая карточка
Костышин получил желтую за разговоры.
21'
Опасный момент
Булеца пробил со штрафного в ближний! Волынец спас "Колос"!
20'
Желтая карточка
Петров получил желтую за фол против Хобленко. Штрафной для "Днепра".
19'
Мяч держится в районе центрального круга. Моментов нет.
17'
Инфо
Владение мячом - 52%/48% в пользу "Колоса".
14'
Опасный момент
Булеца вошел в штрафную и пробил в ближний! Волынец перевел на угловой!
11'
Логинов получает помощь медиков. Пауза в игре.
8'
Опасный момент
Неплохой удар от Дубинчака! Волынец отразил выстрел соперника в дальний угол!
6'
Команды обменялись атаками, но до ударов дело не дошло.
3'
Опасный момент
Ориховский нанес удар. Мяч в стенку попал.
2'
Тейлор нарушил правила на своей половине. Штрафной для "Колоса".
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Виктор Копиевский.
"Днепр", стартовый состав: Сарнавский - Тейлор, Адамюк, Логинов, Дубинчак - Батагов, Пихаленок - Назаренко, Когут, Булеца - Хобленко. Запасные: Юрчук, Цуриков, Ди Франко, Сафронов, Коркишко, Сваток, Чичиков, Довбик, Ярмолюк.
"Колос", стартовый состав: Волынец - Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Черноморец - Антюх, Богданов, Ориховский, Смирный - Селезнев. Запасные: Кучерук, Максименко, Зозуля, Милько, Морозко, Данфа, Ильин, Исаенко, Лысенко.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура УПЛ: "Днепр-1" - "Колос". Начало поединка - 19:00.
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Комментарии(1)
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Кююмалайнен (Київ)
06.11.2020 в 19:29
Шо та Колос многовато пенальти бьет, едва ли не в каждом матче...
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Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 06.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 06.11.2020
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 25.07.2020 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос можно посмотреть 06.11.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 31.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Олимпик - 31.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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