СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 06.11.2020, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 06.11.2020

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 25.07.2020 закончилось с такими результатами: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 31.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Олимпик - 31.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Олимпик.

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