Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Наиболее популярный результат в играх между Челси иВест Хэм Юнайтед, когда Челси играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Челси и Вест Хэм Юнайтед 1-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Челси выигрывает первый тайм в 54% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 32% матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 32%.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.

Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).

Челси забивает 1 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).

Челси забивает 2.04 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Вест Хэм Юнайтед - 2.

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Вест Хэм Юнайтед - 0.8.

В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Челси (3-2 дома и 1-0 на выезде)

Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

За последние 25 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 46-21 в пользу команды Челси.

Челси не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 50 встреч, команда Челси выиграла 26 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-49 в пользу команды Челси

Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 33% голов между минутами 76-90?