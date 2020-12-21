Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 21.12.2020
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 01.07.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 15.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .
Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини
Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.
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