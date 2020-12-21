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Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 21 декабря 2020, 22:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Крис Кавана
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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78'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
10' Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон 10' Эмерсон 10' Тьяго Силва
66' Жоржиньо 66' Матео Ковачич 67' Мохамед Саид Бенрахма 67' Пабло Форнальс
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Челси
58%
Ничья
21%
Вест Хэм Юнайтед
21%
П1: 1.4560 Х: 4.5400 П2: 6.1000
Интересные факты
  • Челси не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иВест Хэм Юнайтед, когда Челси играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Челси и Вест Хэм Юнайтед 1-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Челси выигрывает первый тайм в 54% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 32% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 54% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 32%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Челси.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Челси (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 1, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 2, 2 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Челси забивает 1 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Челси забивает 2.04 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.7 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Вест Хэм Юнайтед - 2.
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Вест Хэм Юнайтед - 0.8.
  • В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Челси (3-2 дома и 1-0 на выезде)
  • Вест Хэм Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • За последние 25 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 15 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 46-21 в пользу команды Челси.
  • Челси не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 0 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 50 встреч, команда Челси выиграла 26 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-49 в пользу команды Челси
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 27% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
7
Побед
17
Игр
6
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2019 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
08.04.2019 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2018/2019
23.09.2018 - 15:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
15.12.2020 - 20:00 Вулверхэмптон 2 - 1 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2020/2021
12.12.2020 - 22:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси П
Лига Чемпионов 2020/2021
08.12.2020 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Краснодар Н
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 21:45 Челси 3 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига Чемпионов 2020/2021
02.12.2020 - 22:00 "Севилья" 0 - 4 Завершен Челси В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2020/2021
11.12.2020 - 22:00 Лидс Юнайтед 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 19:15 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен "Манчестер Юнайтед" П
Чемпионат Англии 2020/2021
30.11.2020 - 23:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2019/2020
30.11.2020 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Астон Вилла Н
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Новости команд
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Челси
58%
Ничья
21%
Вест Хэм Юнайтед
21%
П1: 1.4560 Х: 4.5400 П2: 6.1000
Главные события
67'
Пабло Форнальс
Жоржиньо
66'
Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
10'
ГООЛ! Тьяго Силва
10'
Составы команд
Стартовый состав
  • 10
    Кристиан Пулишич
    Полузащитник
  • 9
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 7
    Канте, Н`Голо
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 4
    Фабиан Бальбуэна
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 18
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 22
    Халлер, Себастиан
    Нападающий
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
Запасные игроки
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 18
    Оливье Жиру
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 23
    Gilmour, Billy
    Полузащитник
  • 17
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 4
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 11
    Роберт Снодграсс
    Полузащитник
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 35
    Даррен Рэндолф
  • 25
    Дэвид Мартин
    Вратарь
  • 9
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
55%
Владение мячем
45%
3
Удары мимо
6
9
Штрафные
8
8
Фолы
5
Оффсайды
4
5
Угловые
4
3
Удары в створ
Блокировано ударов
2
Сейвы
2
Трансляция
73'
Дві подачі від Цоуфала (Вест Гем) з правого флангу були винесені захисниками суперника.
68'
Мейсон Маунт завадив пробити Саїду Бенрахма з меж штрафного майданчика.
72'
Тімо Вернер трохи не дістав до передачі від партнера у штрафному майданчику.
67'
Замена
Саїд Бенрахма (Вест Гем) вийшов замість Пабло Форнальса.
71'
Адресата не знайшла прострільна передача Джеррода Боуена (Вест Гем) до штрафного майданчика.
66'
Замена
Матео Ковачич (Челсі) з'явився на полі замість Жоржиньйо.
65'
Сезар Аспілікуета (Челсі) в прекрасному підкаті перервав передачу низом від Аарона Крессвелла з меж штрафного майданчика.
64'
Пабло Форнальс (Вест Гем) впритул пробивав по воротах суперника, проте Сезар Аспілікуета вчасно підставив ногу.
63'
Уголовой
Тьягу Сілва пробив у падінні після подачі з кутового від Мейсона Маунта. Неточно.
62'
Бальбуена (Вест Гем) вибив прострільну передачу Пулішича на кутовий.
59'
Огбонна (Вест Гем) пробив головю повз після подачі Цоуфала зі стандарту.
56'
Джеррод Боуен (Челсі) прострілював в центр штрафного майданчика, проте Емерсон вибив круглого на кутовий.
55'
Курт Зума (Челсі) зазнав ушкодження при розіграші стандарту суперника, проте він готовий продовжити гру.
54'
Уголовой
Подачу Аарона Крессвелла (Вест Гем) з кутового головю ибив Таммі Абрахам.
50'
У попередньому епізоді голкіпер Вест Гема Лукаш Фабіанскі зазнав пошкодження у зіткненні з Тімо Вернером. Проте нічого серйозного: воротар гру продовжить.
49'
Таммі Абрахам (Челсі) намагався прострільною передачею знайти Тімо Вернера, котрий не зумів замкнути її.
48'
Себастьян Алле (Вест Гем) неточно пробив головою після подачі від Аарона Крессвелла.
Свисток
Другий тайм розпочато!
Свисток
1:0 після першої половини зустрічі на "Стемфорд Бридж".
45'
Инфо
Три хвилини буде компенсовано до першого тайму.
45'
Жоржиньйо невдало приземлився після зіткнення з суперником і зараз не може підвестися з газону.
43'
Опасный момент
Фабіанскі (Вест Гем) потягнув удар Вернера після контратаки. Німець хотів поцілити між ніг, проте гокліпер зреагував.
42'
Жоржиньйо (Челсі) дотягнувся в підкаті і перехопив гостру передачу Деклана Райса.
38'
Владімір Цоуфал (Вест Гем) втратив хорошу нагоду вдало розпорядитися м'ячем поблизу штрафного майданчика суперників і віддав неточну передачу.
37'
Передача Деклана Райса (Вест Гем) до штрафного майданчика не знайшла адресата.
34'
Томаш Соучек влучив в Тьягу Сілву, потужно пробивши з меж штрафного майданчика. Захисник від болю присів на газон.
32'
Індивідуальний прохід Крістіана Пулішича (Челсі) по центру в останній момент зупинили захисники суперника.
30'
Боуен (Вест Гем) завдав влучного удару по воротах, але перед тим у боротьбі сфоливши на Тьягу Сілві. Уже третій скасований м'яч у цьому поєдинку.
26'
Опасный момент
Аарон Кррессвелл (Вест Гем) прорвався до штрафного майданчика і неточно пробив у дальній кут воріт. Зовсім трохи не вистачило до цілі.
26'
Инфо
На даний момент володіння м'ячем 81% на 19% на користь господарів.
25'
М'яч під контролем у гостей.
22'
Подачу Владіміра Цоуфала (Вест Гем) зі стандарту вибив Курт Зума.
21'
Нголо Канте (Челсі) послизнувся і Себастьян Алле мав шанс вийти сам на сам з голкіпером суперників, проте француза підстрахували партнери.
19'
У Вест Гема не вдався черговий вихід з оборони в атаку.
18'
Деклайн Райс (Вест Гем) атакував Крістіана Пулішіча і це призвело до порушення правил.
16'
Таммі Абрахам (Челсі) забив гол, але його не зарахують через те, що моментом раніше м'яч вийшов за межі поля.
15'
Челсі взяв м'яч під свій контроль.
13'
Небезпечну прострільну передачу від Мейсона Маунта (Челсі) вздовж лінії воротарського майданчика не змогли замкнути Вернер і Абрахам.
12'
Уголовой
Другий поспіль кутовий від Маунта до небезпеки не призвів.
Гоооол!!!
ГООООООООООООООООООООЛ! Рахунок у матчі відкрив Тьягу Сілва. Після подачі з кутового від Маунта бразилець увірвався у вільну зону і вколотив круглого у ворота ударом головою.
10'
Замена
Бен Чілвел все-таки не зможе продовжити гру. Замість травмованого англійця на полі з'явився Емерсон.
9'
Простріл Крістіана Пулішича (Челсі) заблокував Анджело Огбонна.
7'
Офсайд
Деклайн Райс забив гол, але він перебував в кількадесятсантиметровому офсайді.
6'
Бен Чілвелл продовжить гру.
4'
Бен Чілвелл (Челсі) постраждав після зіткнення з Джеррод Боуеном і лежить зараз на газоні.
3'
Офсайд
Себастьян Алле (Вест Гем) трохи поспішив.
3'
Бальбуена (Вест Гем) вибив м'яч після прострілу Маунта.
Свисток
Матч розпочато!
Вест Хем: 1. Фабіанскі, 3. Крессуелл, 4. Бальбуени, 5. Цоуфал, 21. Огбонна, 16. Нобл М., 18. Форнальс, 28. Соучек, 41. Райс, 17. Боуен, 22. Аллі
Запасні: 25. Мартін, 35. Рендолф, 15. Доусон К., 23. Діоп І., 31. Джонсон, 11. Снодграсс, 24. Фредерікс Р., 7. Ярмоленко, 9. Бенрахма
Челсі: 16. Менді Ед., 15. Зума, 21. Чілуелл, 28. Аспілікуета, 6. Сілва Т., 5. Жоржина, 7. Канте, 19. Маунт, 10. Пулішіч, 9. Абрахам Т., 11. Вернер
Запасні: 1. Аррісабалага, 2. Рюдігер, 4. Крістенсен А., 33. Емерсон Палміері, 17. Ковачич М., 20. Хадсон-Одоі, 23. Гілмор Б., 29. Хаверц, 18. Жиру
Доброго дня, шановні вболювальники, вашій увазі пропонується онлайн трансляція матчу АПЛ Челсі - Вест Гем.
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Анонс матча Челси - Вест Хэм Юнайтед 21.12.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 21.12.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 01.07.2020 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 21.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против Вулверхэмптон - 15.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды Вулверхэмптон .

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Мануэль Пеллегрини

Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Кристал Пэлас - 16.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился ничьей.

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