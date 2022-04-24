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Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 24 апреля 2022, 16:00 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
0 - 0
Обновить
перерыв
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
29%
Вест Хэм Юнайтед
43%
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.00
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.80 Х: 2.90 П2: 6.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иВест Хэм Юнайтед, когда Челси играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 26 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 16 раз, 5 сыграла в ничью и 5 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 49-21 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 53 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 16 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-52 в пользу команды Челси
  • В прошлом сезоне Челси выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (3-0 дома и 1-0 на выезде)
  • В Премьер-лига, Вест Хэм Юнайтед проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Челси забил 23% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Челси не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Mason Mount лучший бомбардир Челси с 10 голами. Jarrod Bowen забил 9 раз за Вест Хэм Юнайтед
  • Mason Mount отдал больше всего передач в Челси с 9 передачами. Jarrod Bowen лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (8 передач)
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Челси выигрывает первый тайм в 44% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 35% матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 35%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 3, 0 ничьи.
  • Челси забивает 1.6 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.4 гола против команды Челси (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Вест Хэм Юнайтед - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Вест Хэм Юнайтед - 1.4.
  • Челси забивает 1.92 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 23% голов между минутами 61-75?
  • Челси имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Челси имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
9
Побед
20
Игр
7
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 14:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
24.04.2021 - 19:30 Вест Хэм Юнайтед 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
21.12.2020 - 22:00 Челси 3 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 22:15 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Челси
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челси 2 - 4 Завершен Арсенал П
Кубок Англии 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал П
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Бернли Н
Лига Европы 2021/2022
14.04.2022 - 22:00 Лион 0 - 3 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Лион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Эвертон В
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
29%
Вест Хэм Юнайтед
43%
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.73 Х: 2.63 П2: 6.00
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.78 Х: 2.91 П2: 6.99
П1: 1.80 Х: 2.90 П2: 6.50
Составы команд
16
Эдуар Менди
14
Трево Чалоба
6
Тьяго Силва
28
Сезар Аспиликуета
17
Маркос Алонсо
8
Жоржиньо
13
Н'Голо Канте
12
Рубен Лофтус-Чик
19
Мэйсон Маунт
11
Тимо Вернер
29
Хавертц, Кай
22
Лукаш Фабяньски
31
Бен Джонсон
15
Крейг Доусон
3
Крессуэлл, Аарон
5
Куфал, Владимир
28
Соуцек, Томаш
16
Нобл, Марк
26
Артур Масуаку
7
Андрей Ярмоленко
8
Пабло Форнальс
22
Мохамед Саид Бенрахма
Стартовый состав
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 14
    Трево Чалоба
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 8
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 22
    Лукаш Фабяньски
Запасные игроки
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
5
Штрафные
9
9
Фолы
4
3
Удары мимо
1
73%
Владение мячом
27%
1
Угловые
1
3
Блокировано ударов
1
Офсайды
1
Трансляция
45+3'
Свисток
Все. Перерва. До свистка контролювали господарі м'яч, але так на удар і не вийшли.
45+2'
Останні хвилини тайму нагадують те, що було на перших: Челсі дуже багато володіє м'ячем, Вест Гем не може перейти середину поля. Але все ще без ударів від кожної з команд у площину.
45+1'
Инфо
Аж три хвилини до першого тайму додано. Візуально здається, що стільки павз у грі не було, але рефері все ж видніше.
43'
Тим часом на іншій половині поля вже Тьяго Сілва порушує правила на Ярмоленку. Поки без жовтих карток сьогодні.
43'
Ще одна затяжна атака Челсі, яку, схоже, від безвиході вирішили завершити черговою подачею з флангу від Канте і знову до рук Фаб'янського.
40'
Офсайд
Офсайд у Ярмоленка після закидання з центру поля. Дуже довго готували цей штрафний "молотобійці", і дуже невдалий його розіграш.
38'
Багато передач біля і в штрафному майданчику Вест Гема, Канте був активним. Завершилось все пасом на Лофтус-Чіка, а той дуже непогано прострілив до штрафного, проте до рук Фаб'янського.
37'
Инфо
Статистика ударів у площину воріт - 0:0. М-да.
36'
Тримав Вест Гем м'яч навкруги штрафного майданчика Челсі, проте так і не вигадав, як загострити гру. Пішла подача з правого краю до штрафного, а там гравці атаки порушили правила.
33'
Закидання з глибини до зони лівого напівсереднього у штрафному Челсі, Ярмоленко під м'яч відкрився, в дотик з розвороту пробивав, але невлучно. Є підозра, якби забив, що арбітри зафіксували мінімальний офсайд плеча в українця.
32'
Дууже затяжне володіння господарів все ж таки завершилося: Канте виконав подачу з глибини до центру воротарського, де був лише Фаб'янський.
30'
Крутив-вертів Челсі м'яч на чужій половині, проте на удар нікого так і не вивів. Але володіння все ще продовжують тримати "сині".
27'
Цоуфал віддавав під лицьову на Ярмоленка, який відклеївся від опонента, однак українець не зміг обробити м'яч.
26'
Маунт сольний прохід завершував ударом метрів з 25-ти - м'яч пішов на трибуни.
26'
Дуже непомітно, але темп у грі поступово падає. Челсі на перших секундах був дуже агресивним, у ці ж хвилини Вест Гем відсунув м'яч від своїх воріт та не дає можливостей господарям загострювати ситуацію біля штрафного Фаб'янського.
23'
Ярмоленко майже на середній лінії поля отримав м'яч і дотягнув його до чужого штрафного. Трішки затягнув із прийняттям рішення, зробив передачу на Бенрахма, який знаходився у середині штрафного, але того підвів прийом.
23'
Алонсо подає зліва до центру штрафного, але там лише гравці Вест Гему.
21'
Уголовой
Тепер уже кутовий для Вест Гему. Після розіграшу пішла подача в зону, де знаходився Ярмоленко, але замкнути українець не зміг.
19'
Уголовой
Ух. Соучек і Сілва у повітрі зіштовхнулись головами при боротьбі за верховий м'яч після подачі з кутового. Схоже, з обома гравцями все добре и вони продовжать поєдинок.
17'
Бенрахма здорово відпрацював у пресингу, обікрав Аспілікуету, промчав до лицьової і вирішив потужно прострілити, але до рук Менді. Ніхто з партнерів не встигав, щоб підтримати цю контратаку на лінії воротарського майданчика.
15'
Гостра подача на лінію воротарського від Вернера, але Гаверцу не дали дістатися до м'яча. Та й занадто високим вийшов навіс.
13'
Ще один невдалий фінт від Андрія. Насправді, Челсі грає дуже щільно. Втрат м'яча вистачає не лише в українця, а й усій команді не вдається зв'язати більше чотирьох-п'яти передач.
12'
Ярмоленко "фінтом Зідану" хотів розвинути атаку своєї команди, але він в нього не вийшов. Тим часом, Аспілікуета вже повернувся до гри.
11'
Челсі поки вдесятьох. Бенрахма роззув у прямому сенсі Анспілікуету, і центральний захисник змушений залишити поле через проблеми з бутсами.
10'
Инфо
Статистика володіння м'ячем 80:20 відсотків. Вест Гем ще жодного разу не підійшов до воріт Менді. Доводиться поки думати в основному про оборону.
8'
Вдалося "синім" прорвати оборону гостей на правому фланзі. Від подачі Вест Гем відбився, але після підбирання м'яч потрапив до Канте, який метрів з вісімнадцяти правіше центру низом пробив повз ліву "шістку" воріт.
6'
Ярмоленко виграв першу дуель у Аспілікуети. У центрі поля капітан Челсі порушив на думку рефері правила на українцеві. Хоча, по правді кажучи, здалося, що Андрій просто послизнувся.
3'
Челсі одразу після розіграшу м'яч перехопив і розпочинає шукати, як дістатись до воріт Фаб'янського. Вдалося виконати перспективну подачу з правого краю на дальню стійку, але верхову боротьбу виграли захисники гостей.
1'
Свисток
Матч розпочався! Гості першими розігрують з центру поля.
Инфо
На рахунку Ярмоленка цього сезону лише 14 матчів за Вест Гем у АПЛ. В усіх випадках він виходив на поле з лави запасних. Якщо брати загалом усі турніри, то у 2022-му український вінгер потрапляв до основи за свій клуб лише одного разу: у лютому він відіграв дуже невиразні (і це ще м'яко сказано) 120 хвилин у Кубку Англії проти Кіддермінстера (перемога Вест Гема у овертаймі 2:1).
Инфо
Вест Гем (старт): Фаб'янський - Крессвелл, Доусон, Джонсон - Масуаку, Нобл, Соучек, Цоуфал - Форнальс, Бенрахма, Ярмоленко.
Инфо
Челсі (старт): Менді - Чалоба, Сілва, Аспілікуета - Алонсо, Жоржиньо, Канте, Лофтус-Чік - Маунт - Вернер, Гаверц.
Всім привіт і ласкаво просимо на текстову трансляцію одного з найцікавіших матчів неділі в європейському футболі: Челсі на Стемфорд Брідж приймає Вест Гем. Особливий інтерес для українського уболівальника в цій грі через Андрія Ярмоленка, який вийде в складі гостей на поле з перших хвилин.
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Анонс матча Челси - Вест Хэм Юнайтед 24.04.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 24.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Арсенал - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 17.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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