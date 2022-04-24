Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча Челси - Вест Хэм Юнайтед 24.04.2022, Чемпионат Англии

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 24.04.2022

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)

Год основания Челси (Лондон): 1905

Страна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Арсенал - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 17.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

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