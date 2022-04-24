Челси - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Матч между командой Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стэмфорд Бридж.
Дата проведения матча: 24.04.2022
Время начала матча: 16:00
История противостояний между Челси (Лондон) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Вест Хэм Юнайтед, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Вест Хэм Юнайтед и Челси в предыдущем футбольном матче 04.12.2021 закончилось со следующими результатом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий поединок команды Челси был сыгран против Арсенал - 20.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.
Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Предыдущий поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Бернли" - 17.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.
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