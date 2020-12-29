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Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 30 декабря 2020, 22:30 - Мартинез Валеро
Главный судья: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матча:
Эльче
Эльче
0 - 1
Обновить
33'
Реал
Мадрид
Ход матча
20' Лука Модрич
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
29%
Ничья
14%
Реал
57%
П1: 34.0000 Х: 11.0000 П2: 1.0560
Интересные факты
  • Эльче без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.
  • Домашняя статистика Эльче в сезоне 1-4-2
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-2-1
  • Tete Morente получил больше всего желтых карточек (4) в Эльче. Каземиро получил 5 в Реал Мадрид.
  • Эльче сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.
  • Эльче выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.
  • Эльче выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Эльче выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).
  • Эльче забивает 0.5 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3 гола против команды Эльче (в среднем).
  • Эльче забивает 0.95 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эльче и Реал Мадрид - 3.5.
  • Когда Эльче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче и Реал Мадрид - 1.25.
  • Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Эльче забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Эльче не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 30% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Эльче
0
Побед
4
Игр
4
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
22.02.2015 - 22:00 Эльче 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2014/2015
23.09.2014 - 21:00 Реал 5 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2013/2014
22.02.2014 - 17:00 Реал 3 - 0 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2013/2014
25.09.2013 - 23:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал
Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
22.12.2020 - 18:30 Эльче 2 - 2 Завершен Осасуна Н
Чемпионат Испании 2020/2021
19.12.2020 - 15:00 "Атлетико" 3 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2020/2021
13.12.2020 - 19:30 Эльче 0 - 1 Завершен Гранада П
Чемпионат Испании 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Вильярреал 0 - 0 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2019/2020
28.11.2020 - 14:45 Эльче 1 - 1 Завершен Кадис Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
23.12.2020 - 20:45 Реал 2 - 0 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2020/2021
20.12.2020 - 22:00 Эйбар 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
15.12.2020 - 23:00 Реал 3 - 1 Завершен Атлетик В
Чемпионат Испании 2020/2021
12.12.2020 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен "Атлетико" В
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Боруссия В
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Новости команд
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Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Эльче
29%
Ничья
14%
Реал
57%
П1: 34.0000 Х: 11.0000 П2: 1.0560
Главные события
20'
Лука Модрич ГООЛ!
Составы команд
13
Бадиа Гуардиола, Эдгар
3
Мино, Санчез
24
Мануэль Санчез, Хосе
5
Гонзало
19
Антонио Барраган
16
Фидель
14
Raúl Guti
4
Иван Марконе
8
Виктор Родригес Сориа
22
Эмилиано Ригони
9
Лукас Бойе
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
5
Рафаэль Варан
4
Серхио Рамос
12
Марсело
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
17
Лукас Васкес
9
Карим Бензема
11
Марко Асенсио
Стартовый состав
  • 22
    Эмилиано Ригони
    Полузащитник
  • 9
    Лукас Бойе
  • 16
    Фидель
  • 14
    Raúl Guti
  • 4
    Иван Марконе
    Полузащитник
  • 8
    Виктор Родригес Сориа
    Защитник
  • 3
    Мино, Санчез
    Защитник
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
  • 5
    Гонзало
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
    20
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 2
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 21
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 7
    Нино
    Нападающий
  • 20
    Lucumi Jeison
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 15
    Луисми
    Полузащитник
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
  • 12
    Calvo, Dani
    Защитник
  • 18
    Юссуф Коне
    Защитник
  • 23
    Мигель Ангело Батиста
  • 1
    Родригез, Диего
    Вратарь
  • 33
    Salinas, Jose
    Защитник
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 21
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 13
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
Тренеры
  • Almiron, Jorge
  • Зинедин Зидан
Статистика матча
44%
Владение мячем
56%
Удары мимо
5
1
Угловые
1
1
Удары в створ
1
6
Штрафные
3
Оффсайды
3
Сейвы
1
3
Фолы
3
ЖК
1
Блокировано ударов
2
Трансляция
30'
Опасный момент
Рамос навесил с фланга. Бензема в падении пробил головой! Мимо створа!
27'
"Реал" владеет мячом в центре поля. Без прессинга со стороны "Эльче".
24'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:1 в пользу "Реала".
21'
Желтая карточка
Рамос получил желтую за фол в центре поля.
20'
Гоооол!!!
Асенсио пробил издали! Мяч попал в перекладину и отскочил к Модричу! Лука нанес удар головой! 0:1!
17'
Инфо
Владение мячом - 66%/34% в пользу гостей.
14'
Опасный момент
Марсело пробил из полукруга штрафной! Перекладина!
13'
"Реал" владеет мячом. Моментов нет.
10'
Опасный момент
Классный удар от Ригони с угла штрафной в ближний! Куртуа внимателен в эпизоде.
9'
Мадридцы пытаются растянуть оборону хозяев поперечными передачами. "Эльче" отходит к своим воротам.
7'
Модрич навесил с правого фланга. Бадия вышел из ворот и кулаком выбил мяч.
4'
Офсайд
Бензема в положении вне игры.
2'
"Сливочные" владеют мячом и пытаются найти моменты у ворот хозяев.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Хорхе Фигуэроа Вазкез.
Стартовые составы команд доступны во вкладке "Обзор".
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура УПЛ: "Эльче" - "Реал". Начало поединка - 22:30.
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Анонс матча Эльче - Реал 30.12.2020, Чемпионат Испании

Матч между командой Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Мартинез Валеро.

Дата проведения матча: 30.12.2020
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эльче (Эльче) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 22.02.2015 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Almiron, Jorge и Зинедин Зидан разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эльче - Реал можно посмотреть 30.12.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Эльче - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий поединок команды Эльче был сыгран против Осасуна - 22.12.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Гранада - 23.12.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Эльче - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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