Эльче - Реал онлайн трансляция матча

Эльче без побед над Реал Мадрид в последних 4 играх.

Домашняя статистика Эльче в сезоне 1-4-2

Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 5-2-1

Tete Morente получил больше всего желтых карточек (4) в Эльче. Каземиро получил 5 в Реал Мадрид.

Эльче сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 6 матчей.

Эльче выигрывает первый тайм в 21% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 42% матчей.

Эльче выигрывает первую половину матча в 21% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 42%.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.

Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Эльче выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 2 гол(а).

Эльче забивает 0.5 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3 гола против команды Эльче (в среднем).

Эльче забивает 0.95 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.84 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эльче и Реал Мадрид - 3.5.

Когда Эльче лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эльче проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эльче и Реал Мадрид - 1.25.

Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Эльче забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

Эльче не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне