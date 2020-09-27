"Ювентус" - "Рома" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - "Рома" 06.02.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 06.02.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Рома" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Маурицио Сарри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 02.02.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)

Год основания "Рома" (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Паулу Фонсека



Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Эллас Верона - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

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