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"Ювентус" - "Рома" онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 февраля 2021, 19:00 - Альянц Стадиум
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
"Ювентус"
Турин
2 - 0
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76'
"Рома"
Рим
Ход матча
12' Криштиану Роналду 34' Джанлука Манчини 37' Артур
53' Мараш Кумбула 70' Ибанес, Роджер
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
55%
Ничья
27%
"Рома"
18%
П1: 1.9600 Х: 3.7800 П2: 3.3800
П1: 1.6500 Х: 4.3330 П2: 4.7500
П1: 1.9600 Х: 3.7800 П2: 3.3800
П1: 1.6640 Х: 4.2400 П2: 4.9400
П1: 1.7400 Х: 4.1000 П2: 4.6000
Интересные факты
  • Ювентус получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Серия А
  • Домашняя статистика Ювентус в сезоне 6-2-1
  • Криштиану Роналду лучший бомбардир Ювентус с 15 голами. Генрих Мхитарян забил 9 раз за Рома
  • Альваро Мората отдал больше всего передач в Ювентус с 6 передачами. Генрих Мхитарян лучший распасовщик Рома (8 передач)
  • Ювентус выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Ювентус имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иРома, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ювентус и Рома 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 42% матчей, Рома выигрывает в 47% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Рома выигрывает в 47%.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Рома.
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Рома выиграла 2, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Ювентус забивает 1.6 гола за матч против команды Рома, а Рома забивает 1.8 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Ювентус забивает 2.26 гола, играя дома, а Рома забивает 2.04 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Рома - 3.4.
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Рома лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Рома - 2.2.
  • Рома пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Ювентус забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • За последние 30 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 18 раз, 6 сыграла в ничью и 6 победы команды Рома. Разница голов 53-28 в пользу команды Ювентус.
  • Игры прошлого года: 1-3 (Ювентус дома) и 1-2 (Рома дома).
  • Ювентус не забивает в 1 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Рома не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Ювентус выиграла 28 раз, 18 раз сыграла вничью, в то время как команда Рома выиграла 15 раз. Разница забитых и пропущенных голов 93-67 в пользу команды Ювентус
  • Вы знали, что Ювентус забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Рома забил 25% голов между минутами 31-45?
  • В Серия А, Ювентус одержала 3 домашних побед подряд.
Личные встречи
"Ювентус"
11
Побед
22
Игр
6
Побед
"Рома"
Чемпионат Италии 2019/2020
27.09.2020 - 21:45 "Рома" 2 - 2 Завершен "Ювентус"
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:30 "Ювентус" 1 - 3 Завершен "Рома"
Кубок Италии 2021
22.01.2020 - 21:45 "Ювентус" 3 - 1 Завершен "Рома"
Чемпионат Италии 2019/2020
12.01.2020 - 21:45 "Рома" 1 - 2 Завершен "Ювентус"
Последние матчи - "Ювентус"
Кубок Италии 2020/2021
02.02.2021 - 21:45 Интер 1 - 2 Завершен "Ювентус" В
Чемпионат Италии 2020/2021
30.01.2021 - 19:00 Сампдория 0 - 2 Завершен "Ювентус" В
Кубок Италии 2020/2021
27.01.2021 - 21:45 "Ювентус" 4 - 0 Завершен СПАЛ В
Кубок Италии 2020/2021
26.01.2021 - 18:00 СПАЛ 0 - 0 Завершен "Ювентус" Н
Чемпионат Италии 2020/2021
24.01.2021 - 13:30 "Ювентус" 2 - 0 Завершен Болонья В
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Последние матчи - "Рома"
Чемпионат Италии 2020/2021
31.01.2021 - 21:45 "Рома" 3 - 1 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.01.2021 - 16:00 "Рома" 4 - 3 Завершен Специя В
Кубок Италии 2020/2021
19.01.2021 - 22:15 "Рома" 2 - 4 Завершен Специя П
Чемпионат Италии 2020/2021
15.01.2021 - 21:30 Лацио 3 - 0 Завершен "Рома" П
Чемпионат Италии 2020/2021
10.01.2021 - 13:30 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
"Ювентус"
55%
Ничья
27%
"Рома"
18%
П1: 1.9600 Х: 3.7800 П2: 3.3800
П1: 1.6500 Х: 4.3330 П2: 4.7500
П1: 1.9600 Х: 3.7800 П2: 3.3800
П1: 1.6640 Х: 4.2400 П2: 4.9400
П1: 1.7400 Х: 4.1000 П2: 4.6000
Главные события
70'
Ибанес, Роджер ГООЛ!
53'
Мараш Кумбула
Артур
37'
34'
Джанлука Манчини
ГООЛ! Криштиану Роналду
12'
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
3
Джорджио Кьеллини
19
Леонардо Бонуччи
13
Данило
22
Федерико Кьеза
25
Адриен Рабио
5
Артур
14
Уэстон Маккенни
7
Криштиану Роналду
9
Альваро Мората
13
Пау Лопес
23
Джанлука Манчини
24
Мараш Кумбула
3
Ибанес, Роджер
2
Рик Карсдорп
14
Villar, Gonzalo
4
Кристанте, Брайан
17
Джордан Веретут
37
Леонардо Спинаццола
21
Борха Майораль
77
Генрих Мхитарян
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    12
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
  • 5
    Артур
    Вратарь
    37
  • 14
    Уэстон Маккенни
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 13
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 21
    Борха Майораль
    Нападающий
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 14
    Villar, Gonzalo
    Полузащитник
  • 4
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Веретут
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
    34
  • 24
    Мараш Кумбула
    Защитник
    53
  • 3
    Ибанес, Роджер
    Защитник
  • 13
    Пау Лопес
    Вратарь
Запасные игроки
  • 51
    Пеетерс, Доуда
    Полузащитник
  • 44
    Деян Кулусевски
  • 36
    Di Pardo, Alessandro
    Полузащитник
  • 16
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 38
    Джанлука Фработта
    Защитник
  • 37
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 77
    Джанлуиджи Буффон
    Вратарь
  • 31
    Карло Пинсольо
    Вратарь
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 31
    Карлес Перес Сайол
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 42
    Амаду Диавара
    Полузащитник
  • 27
    Хавьер Пасторе
    Полузащитник
  • 61
    Calafiori, Riccardo
    Защитник
  • 33
    Бруно Перес
    Защитник
  • 18
    Давиде Сантон
  • 87
    Фузато, Даниэл
    Вратарь
  • 83
    Антонио Миранте
    Вратарь
  • 54
    Ciervo, Riccardo
    Нападающий
Тренеры
  • Андреа Пирло
  • Фонсека, Паулу
Статистика матча
46%
Владение мячом
54%
2
Угловые
9
11
Штрафные
13
7
Фолы
10
3
Удары в створ
1
6
Офсайды
1
2
Удары мимо
7
Блокировано ударов
2
2
ЖК
2
2
Сейвы
1
Трансляция
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Досадный момент для Ибаньеса! Защитник срезал в свои ворота прострел с правого фланга вратарской от Кулусевски, который и так бы завершил Роналду!
68'
Опасный момент
Щесны спокойно справился с дальним хлестким уларом в правый нижний угол со входа в штрафную от Карлеса Переса.
67'
Кьеза побежал за Диавара в центре поля, но опорник случайно отмахнулся он него.
65'
Замена
Куадрадо заменил Маккенни.
65'
Замена
Мората покинул поле — вместо него Кулусевски.
63'
Замена
Вильяр заменен на Диавара.
63'
Замена
Джеко заменил Майораля.
63'
Замена
Карлес Перес сменил Кристанте.
62'
Желтая карточка
Роналду докричался на арбитра на желтую, после своей попытки нарисовать фол в центре поля.
59'
Вильяра перед чужой штрафной нашел Мхитарян, но полузащитник так и не нашел момент для удара, после чего отдал в офсайд.
56'
Офсайд
Из левого фланга штрафной подключал вторым темпом Морату Роналду, но сам португалец получал мяч в чужих владениях, после передачи в офсайд.
55'
Офсайд
Роналду тщетно открывался под передачу в левый фланг атаки — офсайд.
53'
Желтая карточка
Мората вырывался через центр поля, но Кумбулла потянул его за корпус.
50'
Офсайд
Офсайд у Роналду при резкой передаче в левый фланг атаки верхом.
48'
Кьезе не позволили прострелить с правого фланга от лицевой, а в ответной атаке Алекс Сандро остановил продвижение Карсдропа внутри своей штрафной.
Свисток
Второй тайм начался!
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Красная карточка
За эмоции был удален один из помощников Пирло.
43'
В ноги Спинаццоле бросился в правом фланге обороны Ювентуса Рабио. Без фола.
41'
Опасный момент
Пау парировал попытку Роналду с правого фланга штрафной завершить ударом в дальний угол заброс из глубины поля.
39'
Сандро завершал подачу с правого фланга на дальнюю сторону штрафной от Роналду, но успел в пределах поля лишь принять мяч на грудь.
37'
Желтая карточка
Мхитарян набрал скорость в левом фланге атаки, поэтому Артуру оставалось его только сбивать.
36'
Манчини замыкал тяжелую подачу с левого фланга ударом головой с дальней штанги, но в ближний угол не попал.
34'
Желтая карточка
Манчини явно не успевал за рывком Рабио через центральную линию в левом фланге.
32'
Манчини рукой врезал по лицу Кьезе, пытаясь зацепиться за подбор перед чужой штрафной.
30'
Офсайд
Кьеза попал в офсайде, после получения отскока от подката Мораты на чужой половине.
27'
Опасный момент
Летел в падении Манчини замыкать подачу углового с левого фланга во вратарскую, но Рабио оттеснил его от мяча.
25'
На встречных курсах проходит игра. Очень динамично.
23'
Опасный момент
Перекладина! Рикошетом от ноги Кумбулла, мяч, после удара Роналду, отправился в верхний каркас ворот, после чего отскочил почти на линию ворот!
20'
Опасный момент
Спинаццола неудачно подал с левого фланга от угла поля, однако отскок перед штрафной пришелся на ногу Верету! Рядом с левой девяткой был послан мяч!
17'
Карсдроп подкатом сбил Алекса Сандро, который перехватил передачу в его направении на правый фланг.
14'
Жесткий стык между Рабио и Вильяром в центре штрафной туринцев, но фола не было.
12'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сандро здорово развернулся в левом фланге атаки, нашел Морату в чужой штрафной, тот мгновенно скинул на Роналду, а Криштиану из полукруга пробил под правую штангу!
10'
Офсайд
Роналду ускорялся в левый фланг атаки, после передачи со своей половины поля, но в момент паса был в офсайде.
8'
Сандро вновь отметился скидкой назад на Щесны, перехватив попытку Мхитаряна сбросить мяч в центр штрафной на Майораля.
6'
Вильяр придержал за корпус Роналду перед своей штрафной.
5'
Кьеза был сбит в центре поля фолом в борьбе за отскок от Верету.
3'
Опасный прострел с левого фланга от Вильяра удалось вынести из штрафной защитникам.
1'
Спинаццола исполнял подачу с левого фланга, но Сандро сбросил мяч в руки голкиперу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Миранте, Фузато, Б. Перес, К. Перес, Диавара, Кальяфори, Пасторе, Сантон, Джеко, Кьерво.
Рома: Лопес — Манчини, Кумбулла, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Мхитарян, Кристанте — Майораль.
Запасные: Буффон, Пинсольо, де Лигт, Куадрадо, Демирал, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Бернардески, Кулусевски, Питерс.
Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Маккени, Артур, Рабио, Кьеза — Мората, Роналду.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Даниэле Орсато (Чио, Италия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Альянц Стэдиум" (Турин, Италия) сыграют туринский Ювентус и римская Рома.
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Анонс матча "Ювентус" - "Рома" 06.02.2021, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 06.02.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Ювентус" (Турин) и командой "Рома" (Рим):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Рома" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 27.09.2020 закончилось со следующими результатом: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Андреа Пирло и Фонсека, Паулу разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Рома" можно посмотреть 06.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Рома", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Маурицио Сарри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против Интер - 02.02.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Рома" (Рим)
Год основания "Рома" (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Паулу Фонсека

Прошедший матч команды "Рома" был сыгран против Эллас Верона - 31.01.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2020/2021 и закончился победой команды "Рома".

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Рома" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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