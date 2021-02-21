Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Металлист.
Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Шахтер в предыдущем футбольном матче 23.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру
Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Маккаби - 18.02.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык
Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Ворскла - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.
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