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Шахтер - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 февраля 2021, 17:00 - Металлист
Главный судья: Balakin, Mikola
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
1 - 0
Обновить
38'
Рух
Львов
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
23%
Рух
27%
П1: 1.1200 Х: 8.8000 П2: 25.0000
П1: 1.1660 Х: 7.5000 П2: 13.0000
П1: 1.1200 Х: 8.8000 П2: 25.0000
П1: 1.1300 Х: 7.5000 П2: 25.0000
П1: 1.1300 Х: 7.7000 П2: 24.0000
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Рух
Премьер-лига 2021
23.09.2020 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Шахтер
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021
24.05.2020 - 11:00 Шахтер 4 - 1 Завершен Рух
Последние матчи - Шахтер
Лига Европы 2020/2021
18.02.2021 - 22:00 Маккаби 0 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 14:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2020/2021
13.02.2021 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
05.02.2021 - 10:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Борац В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
03.02.2021 - 16:00 Шахтер 0 - 1 Завершен Слован П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 16:30 Рух 5 - 0 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
04.02.2021 - 14:00 Олимпик 1 - 0 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
28.01.2021 - 10:00 Рух 0 - 1 Завершен Партизан П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2020/2021
27.01.2021 - 16:30 Рух 3 - 2 Завершен Радник В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
23%
Рух
27%
П1: 1.1200 Х: 8.8000 П2: 25.0000
П1: 1.1660 Х: 7.5000 П2: 13.0000
П1: 1.1200 Х: 8.8000 П2: 25.0000
П1: 1.1300 Х: 7.5000 П2: 25.0000
П1: 1.1300 Х: 7.7000 П2: 24.0000
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 10
    Гилберто Мораес Джуниор
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 15
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 21
    Алан Патрик
    Полузащитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 49
    Vitao
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 2
    Роман Гагун
    Защитник
  • 6
    Zec, David
    Защитник
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 97
    Kukharevych, Mykola
    Нападающий
  • 33
    Бандура Александр
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
Запасные игроки
  • 99
    Фернандо дос Сантос Педро
    Нападающий
  • 61
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 27
    Майкон
    Полузащитник
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 5
    Хотчолава, Давид
    Защитник
  • 1
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 7
    Тайсон
    Нападающий
  • 53
    Ivan, Varfolomieiev
    Полузащитник
  • 99
    Ростислав Русин
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 19
    Даниил Кондраков
    Полузащитник
  • 32
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 12
    Gliha Erik
  • 21
    Роман Мисак
    Вратарь
  • 90
    Лях, Ростислав
    Нападающий
Тренеры
  • Луиш Кастру
  • Fedik, Ivan
Статистика матча
1
ЖК
1
52%
Владение мячом
48%
9
Штрафные
5
4
Фолы
6
1
Угловые
1
Удары мимо
3
Блокировано ударов
1
3
Удары в створ
1
Офсайды
3
Сейвы
2
Трансляция
35'
Длинный пас на ход Федорчуку, но Трубин на выходе выбивает мяч.
34'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача от Тете, прямо в руки Бандуре.
32'
Желтая карточка
Витао получает отложеный горчичник за фол в центре поля.
31'
Неплохой розыгрыш на правом фланге от игроков Шахтера, но после рикошета мяч попадает в руки Бандуры.
29'
Контролируют полностью горняки ход встречи, львовяне отвечают иногда контратаками, но они не очень опасны.
27'
Офсайд
Марлос черпачком выводит Корниенко на рандеву с вратарем оппонентов, но оффсайд.
25'
Опасный момент
Удар из-за пределов штрафной от Марлоса на исполнение, Бандура забирает мяч.
24'
Очередной прострел от Коноплянки с правого угла вратарской соперника, но снова без адресата.
23'
Офсайд
Оффсайд на левом фланге атаки у игрока Руха, стандарт.
21'
Длинный пас по правому флангу на ход Бойчуку, но останавливает его Корниенко и заставляет сфолить.
19'
Билый фолит против Патрика в центре поля, штрафной.
17'
Корниенко с правого фланга врывался во вратарскую соперника, но был остановлен игроками обороны.
15'
Офсайд
Угловой для гостей, розыгрыш, подача в штрафную дончан, после рикошета мяч попал к Федорчуку, но тот оказался в оффсайде.
13'
Прострел от Коноплянки с правого фланга, Зец выбивает мяч.
11'
Опасный момент
Дальний удар от Климчука, мяч прошел в метре от рамки Трубина.
10'
Гоооол!!!
Горняки выбежали в контратаку, Тете после шикарного паса от Марлоса прошел по левому флангу, ворвался в штрафную соперника, обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.
9'
Опасный момент
Кухаревич после рикошета оказался на рандеву с Трубиным, пробил, но не попал в створ ворот.
7'
Уголовой
Угловой для Шахтера, подача от Коноплянки, Бандура кулаком выбил мяч.
5'
Желтая карточка
Кухаревич фолит в центре поля против Матвиенко, первый горчичник в матче.
4'
Коноплянка прорывался по правому флангу, прострелил, но защита Руха перехватила круглого.
2'
С самого начала поединка горняки взяли мяч под контроль, гости пока сидят в обороне, но высоко встречают соперника.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 15 тура украинской Премьер-Лиги 2020/2021 между командами Шахтер и Рух.
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Анонс матча Шахтер - Рух 21.02.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч состоится на стадионе Металлист.

Дата проведения матча: 21.02.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой Рух (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Рух и Шахтер в предыдущем футбольном матче 23.09.2020 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Луиш Кастру и Fedik, Ivan разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - Рух можно посмотреть 21.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Луиш Каштру

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Маккаби - 18.02.2021, в рамках чемпионата Лига Европы 2020/2021 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Иван Федык

Предыдущий матч команды Рух был сыгран против Ворскла - 14.02.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Шахтер - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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