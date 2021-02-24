Боруссия - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Puskas Arena.
Дата проведения матча: 24.02.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Боруссия и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 23.11.2016 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе
Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Майнц - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Майнц.
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Арсенал - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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