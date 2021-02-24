Боруссия - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 25 играх.

Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 18 матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 40% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57% матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57%.

Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.

Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Боруссия Мёнхенгладбах (во всех соревнованиях).

Из последних 4 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.75 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.04 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Манчестер Сити ФК - 3.75.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Мёнхенгладбах и Манчестер Сити ФК - 1.75.