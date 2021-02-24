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Боруссия - "Манчестер Сити" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 24 февраля 2021, 22:00 - Puskas Arena
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
0 - 1
Обновить
51'
"Манчестер Сити"
Манчестер
Ход матча
29' Силва, Бернардо
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
21%
Ничья
21%
"Манчестер Сити"
57%
П1: 5.7000 Х: 4.3400 П2: 1.5040
П1: 9.0000 Х: 6.0000 П2: 1.2850
П1: 5.7000 Х: 4.3400 П2: 1.5040
П1: 10.5000 Х: 5.9500 П2: 1.2850
П1: 11.0000 Х: 6.0000 П2: 1.2900
Интересные факты
  • Манчестер Сити ФК не проигрывает в последних 25 играх.
  • Манчестер Сити ФК имеет выигрышную серию из 18 матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 40% матчей, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57% матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Манчестер Сити ФК выигрывает в 57%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Боруссия Мёнхенгладбах (во всех соревнованиях).
  • Из последних 4 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0, команда Манчестер Сити ФК выиграла 3, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити ФК, а Манчестер Сити ФК забивает 2.75 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.04 гола, играя дома, а Манчестер Сити ФК забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Манчестер Сити ФК - 3.75.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Боруссия Мёнхенгладбах и Манчестер Сити ФК - 1.75.
  • Манчестер Сити ФК забивал хотя бы раз в последних 19 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Боруссия
0
Побед
4
Игр
3
Побед
"Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2016/2017
23.11.2016 - 21:45 Боруссия 1 - 1 Завершен "Манчестер Сити"
Лига Чемпионов 2016/2017
14.09.2016 - 21:45 "Манчестер Сити" 4 - 0 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2015/2016
08.12.2015 - 21:45 "Манчестер Сити" 4 - 2 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2015/2016
30.09.2015 - 21:45 Боруссия 1 - 2 Завершен "Манчестер Сити"
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
20.02.2021 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Майнц П
Чемпионат Германии 2020/2021
14.02.2021 - 19:00 Вольфсбург 0 - 0 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
06.02.2021 - 19:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Кёльн П
Кубок Германии 2020/2021
03.02.2021 - 21:45 Штутгарт 1 - 2 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
30.01.2021 - 16:30 "Унион" 1 - 1 Завершен Боруссия Н
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Последние матчи - "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии 2020/2021
21.02.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 1 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
17.02.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
13.02.2021 - 19:30 "Манчестер Сити" 3 - 0 Завершен "Тоттенхэм" В
Кубок Англии 2020/2021
10.02.2021 - 19:30 Суонси 1 - 3 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.02.2021 - 18:30 "Ливерпуль" 1 - 4 Завершен "Манчестер Сити" В
Показать больше
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
21%
Ничья
21%
"Манчестер Сити"
57%
П1: 5.7000 Х: 4.3400 П2: 1.5040
П1: 9.0000 Х: 6.0000 П2: 1.2850
П1: 5.7000 Х: 4.3400 П2: 1.5040
П1: 10.5000 Х: 5.9500 П2: 1.2850
П1: 11.0000 Х: 6.0000 П2: 1.2900
Главные события
29'
Силва, Бернардо ГООЛ!
Составы команд
1
Ян Соммер
28
Маттиас Гинтер
8
Денис Закария
30
Нико Эльведи
25
Рами Бенсебайни
23
Йонас Хофманн
6
Кристоф Крамер
32
Флориан Нойхаус
18
Лайнер, Стефан
13
Ларс Штиндль
14
Алассан Плеа
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
14
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
8
Илкай Гюндоган
16
Родри
47
Филип Фоден
7
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
20
Силва, Бернардо
Стартовый состав
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
  • 25
    Рами Бенсебайни
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 18
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    29
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 16
    Ибраима Траоре
    Нападающий
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 19
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 3
    Михаэль Ланг
    Защитник
  • 31
    Макс Грюн
    Вратарь
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 36
    Брель Эмболо
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 69
    Doyle, Thomas
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
Тренеры
  • Марко Росе
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
24%
Владение мячом
76%
2
Штрафные
6
4
Фолы
1
Угловые
1
Удары в створ
2
Удары мимо
2
2
Офсайды
1
1
Сейвы
Трансляция
Другий тайм розпочався!
Инфо
За перший тайм "Боруссія М" жодного разу не доторкнулася до м'яча у штрафному майданчику суперників і не має у своєму активі жодного удару.
Свисток
Перерва у матчі!
45+1'
М'яч зрізався у Філа Фодена (Ман Сіті) і удар полетів надто вище воріт.
45'
Инфо
Арбітр Артур Діаш додав до першого тайму одну хвилину
45'
Штефан Лайнер (Боруссія М) дуже неточно подав до штрафного майданчика суперників.
44'
Габріель Жезус (Ман Сіті) чи не вперше у матчі намагався прорватися повз суперника, але задалеко відпустив м'яч.
43'
Маттіас Гінтер (Боруссія М)перервав прострільну передачу Кайла Вокера з правого флангу.
39'
Жуан Канселу (Ман Сіті) змістився з лівого флангу і пробив трохи вище воріт.
38'
Англійський правий захисник отримав меддопомогу і готовий продовжити гру.
37'
Кайл Вокер (Ман Сіті) лежить на газоні після стику з Рамі Бенсебаїні.
36'
Знову пресинг "Ман Сіті" змушує помилятися гравців "Боруссії М".
34'
Хосеп Гвардіола (Ман Сіті) нервує через черговий невдалий дриблінг від його підопічного - Рахіма Стерлінга.
32'
Господарі намагаються побудувати атаку через контроль м'яча, але "містяни" завдяки пресингу не дають прорватися супернику до небезпечної зони.
29'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООЛ! Португальська зв'язка у дії! Жуан Канселу точно поклаав на голову Бернарду Сілві, котрий відірвався від захисника суперників і самостійно пробив головою у протихід воротарю. 0:1 у Будапешті!
27'
Рамі Бенсебаїні (Боруссія М) у небезпечному підкаті зупинив Рахіма Стерлінга у межах штрафного майданчика.
26'
Пресинг "Боруссії М" призвів до виносу в аут від гокліпера суперників Едерсона.
23'
Прострільну передачу Бернарду Сілви (Ман Сіті) перерва захисники команди із Німеччини.
19'
Штефан Лайнер (Боруссія М) виводив Алассана Плеа на побачення з голкіпером, але захисник суперників перехопив передачу.
17'
Філ Фоден (Ман Сіті) виконав неточну передачу до штарфного майданчика.
15'
Рамі Бенсебаїні (Боруссія М) у підкаті видряпав м'яч у Рахіма Стерлінга у штрафному майданчику, що нівелювало загрозу.
11'
Знову Маттіас Гінтер (Боруссія М) вибив круглий снаряд з небезпечної зони.
10'
Прорив Жуана Канселу (Ман Сіті) зупинили захисники суперника.
9'
Захисник господарів вибив м'яч зі штрафного майданчика після навісу з лівого флангу атаки "містян".
6'
Філ Фоден (Ман Сіті) з-за меж штрафного майданчика пробив низом, але м'яч до рук взяв швейцарський голкіпер суперників.
5'
Рахім Стерлінг (Ман Сіті) прорвався до штрафного майданчика "Боруссії М", але суперники вдало зупинили його.
5'
"Ман Сіті" виходять з-під пресингу німців через пас.
3'
Жуан Канселу (Ман Сіті) виконав навісну передачу точно в руки Яну Зоммеру.
2'
"Містяни" пресингують і змушують голкіпера господарів Яна Зоммера виносити м'яч.
1'
Починають господарі з фолу. Деніс Закарія (Боруссія М) порушує правила на чужій частині поля.
Свисток
Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів розпочався!
Инфо
Матч відбувається у Будапешті через коронавірусні обмеження.
Запасні: Агуеро, Гарсія, Де Брюйне, Дойл, Зінченко, Карсон, Марез, Менді, Стеффен, Стоунс, Торрес, Фернандіньо.
"Манчестер Сіті": Едерсон - Вокер, Діас, Лапорт, Канселу - Гюндоган, Родрі, Фоден, Стерлінг, Жезус, Сілва Б.
Запасні: Баєр, Вендт, Вольф, Грюн, Емболо, Зіппель, Лазаро, Ланг, Траоре І., Тюрам М., Херманн, Янчке.
"Боруссія М": Зоммер - Ельведі, Закарія, Гінтер - Лайнер, Нойгаус, Крамер, Гофманн, Бенсебаїні - Плеа, Штіндль.
Вітаємо всіх любителів Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе для Вас трансляцію першого матча 1/8 фіналу турніру між "Боруссією Менхенгладбах" та "Манчестер Сіті".
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Анонс матча Боруссия - "Манчестер Сити" 24.02.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Puskas Arena.

Дата проведения матча: 24.02.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Боруссия и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 23.11.2016 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - "Манчестер Сити" можно посмотреть 24.02.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Боруссия - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший матч команды Боруссия был сыгран против Майнц - 20.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Майнц.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Арсенал - 21.02.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Боруссия - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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