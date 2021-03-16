Манчестер Сити - Боруссия онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Боруссия 16.03.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 16.03.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение Боруссия и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 24.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Фулхэм - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)

Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900

Страна: Германия

Тренер: Марко Розе



Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Аугсбург - 12.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Аугсбург.

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