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Манчестер Сити - Боруссия онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 16 марта 2021, 22:00 - Этихад
Главный судья: Сергей Карасёв
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
2 - 0
Обновить
75'
Боруссия
Мёнхенгладбах
Ход матча
13' Де Брeйне, Кевин 18' Илкай Гюндоган
55' Жоао Кансело 61' Лайнер, Стефан 64' Александр Зинченко 65' Алассан Плеа 70' Рахим Стерлинг
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
61%
Ничья
24%
Боруссия
16%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 66.00
П1: 1.01 Х: 34.00 П2: 10.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 66.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 110.00
П1: 1.25 Х: 6.30 П2: 12.50
Интересные факты
  • Боруссия Мёнхенгладбах без побед в последних 8 играх.
  • Результат первой игры Боруссия Мёнхенгладбах - Манчестер Сити ФК 0-2.
  • Боруссия Мёнхенгладбах проиграл 6 матчей подряд.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первый тайм в 58% матчей, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 38% матчей.
  • Манчестер Сити ФК выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает в 38%.
  • Манчестер Сити ФК's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити ФК в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Команда Манчестер Сити ФК проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Боруссия Мёнхенгладбах (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити ФК выиграла 4, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити ФК.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити ФК победила в 2 гол(а).
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.6 гола за матч против команды Боруссия Мёнхенгладбах, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 0.8 гола против команды Манчестер Сити ФК (в среднем).
  • Манчестер Сити ФК забивает 2.66 гола, играя дома, а Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити ФК и Боруссия Мёнхенгладбах - 3.4.
  • Когда Манчестер Сити ФК лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити ФК проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити ФК% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити ФК и Боруссия Мёнхенгладбах - 1.6.
  • Боруссия Мёнхенгладбах пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Манчестер Сити ФК выиграла 4 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 13-4 в пользу команды Манчестер Сити ФК
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
4
Побед
5
Игр
0
Побед
Боруссия
Лига Чемпионов 2020/2021
24.02.2021 - 22:00 Боруссия 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2016/2017
23.11.2016 - 21:45 Боруссия 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2016/2017
14.09.2016 - 21:45 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Боруссия
Лига Чемпионов 2015/2016
08.12.2015 - 21:45 Манчестер Сити 4 - 2 Завершен Боруссия
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
13.03.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2020/2021
10.03.2021 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 2 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
07.03.2021 - 18:30 Манчестер Сити 0 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
12.03.2021 - 21:30 Аугсбург 3 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
06.03.2021 - 16:30 Боруссия 0 - 1 Завершен Байер П
Кубок Германии 2020/2021
03.03.2021 - 17:00 Боруссия 0 - 0 Завершен Боруссия Н
Кубок Германии 2020/2021
02.03.2021 - 21:45 Боруссия 0 - 1 Завершен Боруссия П
Чемпионат Германии 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 3 - 2 Завершен Боруссия П
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Новости команд
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
61%
Ничья
24%
Боруссия
16%
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 66.00
П1: 1.01 Х: 34.00 П2: 10.00
П1: 1.01 Х: 26.00 П2: 66.00
П1: 1.01 Х: 41.00 П2: 110.00
П1: 1.25 Х: 6.30 П2: 12.50
Главные события
61'
Лайнер, Стефан
Жоао Кансело
55'
ГООЛ! Илкай Гюндоган
18'
ГООЛ! Де Брeйне, Кевин
13'
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
2
Кайл Уокер
8
Илкай Гюндоган
16
Родри
20
Силва, Бернардо
47
Филип Фоден
17
Де Брeйне, Кевин
26
Махрез, Рияд
1
Ян Соммер
18
Лайнер, Стефан
28
Маттиас Гинтер
30
Нико Эльведи
25
Рами Бенсебайни
23
Йонас Хофманн
32
Флориан Нойхаус
8
Денис Закария
13
Ларс Штиндль
36
Брель Эмболо
10
Маркус Тюрам
Стартовый состав
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    13
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    18
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 27
    Жоао Кансело
    55
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 36
    Брель Эмболо
  • 10
    Маркус Тюрам
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
  • 32
    Флориан Нойхаус
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 18
    Лайнер, Стефан
    Защитник
    61
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 25
    Рами Бенсебайни
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    70
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
    64
  • 50
    Эрик Гарсия
  • 22
    Бенжамин Менди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 10
    Серхио Агуэро
    Нападающий
  • 14
    Алассан Плеа
    Нападающий
    65
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 19
    Валентино Лазаро
    Полузащитник
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 3
    Михаэль Ланг
    Защитник
  • 31
    Макс Грюн
    Вратарь
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 16
    Ибраима Траоре
    Нападающий
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Марко Росе
Статистика матча
66%
Владение мячом
34%
6
Удары в створ
3
5
Угловые
2
3
Сейвы
5
9
Штрафные
4
3
Фолы
8
1
Офсайды
1
2
Удары мимо
1
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
70'
Замена
Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") вышел на замену, уходит Гюндоган, а Ляпорт заменил Диаша
68'
Марез сильно пробил - Зоммер на месте
67'
Силва врывался в штрафную и упал, арбитры не решились назначить пенальти в ворота Боруссии, отметим, что Зинченко активно участвовал в этой атаке
65'
Замена
Алассан Плеа (Боруссия) заменил Тюрама, а Вольф вышел вместо Эмболо
64'
Замена
Александр Зинченко ("Манчестер Сити") вышел на замену вместо Канселу, а Фернандиньо заменил Родри
62'
Хороший навес Де Брюйне, Зоммер на выходе уверенно забирает мяч
61'
Желтая карточка
Лайнер (Боруссия) отмахнулся от Де Брюйне
59'
Спокойно Сити контролирует мяч, Гладбах не особо активно играет в отборе
57'
Опасный момент
Навес с углового, Бенсебаини оказался перед воротами и уже замахнулся для удара, в последний момент защитник выбил мяч
55'
Желтая карточка
Канселу ("Манчестер Сити") грубо сорвал атаку соперника
53'
Офсайд
Марез во вне игры
52'
Команда Гвардиолы стала использовать много навесов и диагоналей, все для быстрого перехода из обороны в атаку
49'
Марез оказался на хорошей позиции и пробил, рядом со штангой пролетел мяч
47'
Невысокий темп встречи, Ман Сити перепасовывается на своей половине
Свисток
Игра продолжается
Свисток
Перерыв
45'
Ман Сити атакует по всей ширине поля, Боруссия снова прижимается к своим воротам
43'
Фодену досталось, самому активному в этом матче, Ляйнер его остановил руками
41'
Опасный момент
Все же проходит пас в штрафную и Эмболо пробивал с острого угла, рядом со штангой пролетел мяч
39'
Подопечные Розе пробуют провести комбинацию, хотя снова теряют мяч на подступах к штрафной
37'
В район центрального круга переместилась игра, манкунианцы взяли паузу
35'
Опасный момент
Де Брюйне долго готовился исполнять штрафной, пробил под перекладину, тут уже Зоммер достал мяч
32'
Тюрам пробил, неплохо, уже что-то, впрочем, Эдерсон справился без особых проблем
31'
Марез прострелил в штрафную, хотя ничего опасного не получилось
29'
Гладбах контролировал мяч, при этом ничего создать не удалось, через голкипера приходилось делать передачи
26'
Опасный момент
Снова Гюндоган оказался один на один с голкипером, немного не достал он мяч, чтобы переиграть Зоммера
24'
В центре поля всю борьбу выигрывают горожане, у Боруссии словно отсутствуют опорные хавбеки
21'
Полное преимущество в игре у "Сити", Гладбах в редких случаях касается мяча
20'
Кайл Уокер здорово прошел по правому краю, но затем отдал неточный пас
18'
Гоооол!!!
Илкай Гюндоган забивает второй гол "Манчестер Сити" после классного прохода Фодена по центру. Затем последовал удобный пас и Гюндоган реализовал выход один на один с Зоммером.
15'
Команда Гвардиолы продолжает атаковать, Боруссии не удается перейти даже за центр поля
13'
Гоооол!!!
Де Брюйне выводит "Манчестер Сити" вперед, забивает гол, да еще и какой красивый. Выстрел из-за пределов штрафной под самую перекладину - 1:0.
12'
Снова Зоммер в игре, взял он мяч после удара Мареза
10'
Уголовой
Тюрам пробил издали, Эдерсон отбил мяч на угловой, не лучшим образом корнер разыграли и гости
8'
Уголовой
Неопасно разыграли стандарт "горожане", но атака продолжается вторым темпом
7'
Опасный момент
Ух, как опасно! Прошел заброс в штрафную на Фодена, он пробивал в касание и голкипер чудом среагировал и отбил мяч
4'
Хозяева поля контролируют мяч, пока в центре поля и без атак
2'
Боруссия старается высоко встречать Ман Сити, такой себе прессинг с первых минут
Свисток
Матч начался
Боруссия М: 1. Зоммер, 18. Ляйнер, 25. Бенсебаини, 30. Эльведи, 8. Закария, 13. Штиндль, 23. Хофманн, 28. Гинтер, 32. Нойхаус, 36. Эмболо, 10. Тюрам
Запасные: 21. Зиппель, 31. Грюн, 3. Ланг, 15. Байер, 17. Вендт, 24. Янчке, 6. Крамер, 7. Херманн П., 11. Вольф Х., 16. Траоре Ибр., 19. Лазаро, 14. Плеа
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 3. Диаш Р., 5. Стоунз, 27. Канселу, 16. Родри, 17. де Брюйне, 20. Силва Б., 47. Фоден, 8. Гюндоган, 26. Марез
Запасные: 13. Стеффен, 33. Карсон, 6. Аке, 14. Лапорт, 22. Менди Б., 50. Гарсия Э., 7. Стерлинг Р., 11. Зинченко, 25. Фернандиньо, 9. Габриэл Жезус, 10. Агуэро, 21. Торрес
Добрый вечер, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается текстовая онлайн трансляция матча ЛЧ Манчестер Сити - Боруссия Менхенгладбах.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Боруссия 16.03.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч пройдет на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 16.03.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Боруссия (Мёнхенгладбах):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение Боруссия и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 24.02.2021 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Марко Росе разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Боруссия можно посмотреть 16.03.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Боруссия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Фулхэм - 13.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Прошедший поединок команды Боруссия был сыгран против Аугсбург - 12.03.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Аугсбург.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Боруссия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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