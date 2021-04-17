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Колос - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 апреля 2021, 19:15 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
41'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
25%
СК Днепр-1
42%
П1: 2.83 Х: 3.39 П2: 2.47
П1: 2.38 Х: 3.20 П2: 2.88
П1: 2.83 Х: 3.39 П2: 2.47
П1: 2.84 Х: 3.02 П2: 2.71
П1: 2.55 Х: 3.05 П2: 3.00
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
3
Побед
6
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
07.12.2019 - 17:00 Колос 4 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2019/2020
31.08.2019 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Заря В
Премьер-лига 2020/2021
14.03.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 4 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 19:30 Ингулец 0 - 0 Завершен Колос Н
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2020/2021
02.04.2021 - 19:00 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2020/2021
20.03.2021 - 17:00 Десна 0 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
13.03.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2020/2021
08.03.2021 - 14:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
25%
СК Днепр-1
42%
П1: 2.83 Х: 3.39 П2: 2.47
П1: 2.38 Х: 3.20 П2: 2.88
П1: 2.83 Х: 3.39 П2: 2.47
П1: 2.84 Х: 3.02 П2: 2.71
П1: 2.55 Х: 3.05 П2: 3.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 9
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 11
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 24
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 22
    Дуглас Коста_
  • 17
    Taylor, Lucas
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 8
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 2
    Александр Сафронов
    Защитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 42
    Вагнер Гонсалвеш Ногейра де Соуза
    Нападающий
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 10
    Булеца, Сергей
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 35
    Заури Махарадзе
    Вратарь
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
Тренеры
  • Lisitskiy, Vitaliy
  • Йовичевич, Игор
Статистика матча
5
Штрафные
5
5
Фолы
4
2
Угловые
2
34%
Владение мячом
66%
Офсайды
1
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
26'
Угловой в правом фланге своим прострелом заработал Чурко.
24'
Повреждение у Дубинчака, после борьбы за мяч с соперником на своей половине.
22'
Подкат в правом фланге от Кравченко остановил проход Цурикова.
19'
Уголовой
Подача от Кравченко от углового флажка на правом фланге была неточной.
17'
Колос постепенно переходит на чужую половину.
15'
Много верховой борьбы сейчас наблюдаем. Фол от Кравченко в одном из подобных эпизодов на чужой половине.
13'
Попытка Игнатенко пробить сходу со входа в правый фланг чужой штрафной прошел в сторону от цели.
11'
Когут неудачно головой замкнул подачу Чуже с левого фланга в оттяжку на вход в штрафную. Мяч пошел в левую сторону от ворот.
10'
Костышин заработал на себе штрафной в центре поля, подставившись под Игнатенко.
8'
Прострел с правого фланга от Тейлора пошел на неудобной высоте для Когута на ближнем углу вратарской. Угловой.
6'
Назаренко прошел к лицевой в правом фланге штрафной, катил на Хобленко, но того уже закрыли защитники.
5'
Фол против Новака в правом фланге атаки от Назаренко.
3'
Колос старается установить контроль над мячом со старта.
1'
Назаренко даже в подкате не догнал передачу в правый фланг атаки.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Махарадзе, Сваток, Адамюк, Булеца, Батагов, Гонсалвез, Билл, Сафронов, Ярмолюк.
Днепр-1: Юрчук — Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак — Назаренко, Игнатенко, Чуже, Цуриков — Когут — Хобленко.
Запасные: Кучерук, Черноморец, Ром, Нгамба, Ориховский, Антюх, Ильин, Исаенко.
Колос: Волынец — Кравченко, Новак, Гавриш, Петров, Золотов — Чурко, Богданов, Милько, Костышин — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Максим Козыряцкий (Запорожье, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и днепровский Днепр-1.
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Анонс матча Колос - СК Днепр-1 18.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 18.04.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 06.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Lisitskiy, Vitaliy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - СК Днепр-1 можно посмотреть 18.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Олимпик - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Колос - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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