Колос - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - СК Днепр-1 18.04.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 18.04.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 06.11.2020 закончилось с такими результатами: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Lisitskiy, Vitaliy и Йовичевич, Игор разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Олимпик - 11.04.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Динамо - 10.04.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Динамо.

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