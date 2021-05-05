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ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 мая 2021, 19:00 - Стадион Зирка . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Shandor, Aleksandr
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
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перерыв
Колос
Ковалевка
Ход матча
24' Шасталь, Дмитрий 42' Кирилл Петров 44' Кирилл Дрышлюк 45' Устименко, Денис
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
31%
Ничья
31%
Колос
38%
П1: 12.00 Х: 4.94 П2: 1.31
П1: 17.00 Х: 4.50 П2: 1.30
П1: 12.00 Х: 4.94 П2: 1.31
П1: 17.40 Х: 5.58 П2: 1.23
П1: 4.90 Х: 2.75 П2: 2.08
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
1
Побед
5
Игр
2
Побед
Колос
Премьер-лига 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
27.06.2020 - 17:00 Колос 2 - 1 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
23.02.2020 - 14:00 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Колос
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2020/2021
02.05.2021 - 14:00 Рух 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
25.04.2021 - 17:00 ФК Александрия 2 - 0 Завершен Шахтер В
Кубок Украины 2020/2021
21.04.2021 - 18:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2020/2021
16.04.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2020/2021
10.04.2021 - 19:30 Десна 4 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 14:00 Десна 2 - 2 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2020/2021
24.04.2021 - 17:00 Колос 3 - 0 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2020/2021
11.04.2021 - 19:30 Олимпик 1 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2020/2021
04.04.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Колос Н
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Главные события
Устименко, Денис
45'
Кирилл Дрышлюк
44'
42'
Кирилл Петров ГООЛ!
Шасталь, Дмитрий
24'
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
31%
Ничья
31%
Колос
38%
П1: 12.00 Х: 4.94 П2: 1.31
П1: 17.00 Х: 4.50 П2: 1.30
П1: 12.00 Х: 4.94 П2: 1.31
П1: 17.40 Х: 5.58 П2: 1.23
П1: 4.90 Х: 2.75 П2: 2.08
Составы команд
Стартовый состав
  • 14
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 99
    Устименко, Денис
    Нападающий
    45
  • 15
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 23
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
    24
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 2
    Александр Мельник
    Защитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 19
    Globa, Andriy
    Полузащитник
  • 16
    Кирилл Дрышлюк
    Полузащитник
    44
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 9
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
    42
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 48
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 23
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 34
    Иван Калюжный
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 8
    Мишенко, Богдан
    Полузащитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 70
    Novikov, Andrey
    Нападающий
  • 38
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 99
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 17
    Хлобас, Дмитрий
    Нападающий
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 24
    Зозуля
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 31
    Владислав Кучерук
Тренеры
  • Володимир Шаран
  • Lisitskiy, Vitaliy
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
1
Угловые
4
Удары мимо
1
5
Штрафные
11
10
Фолы
5
3
ЖК
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
45'
В першому таймі команди демонструють класичний для УПЛ силовий футбол. Клуби були фактично рівними, але Колос має мінімальну перевагу після реалізованого пенальті.
45'
Свисток
Свисток на перерву. 0:1 після першого тайму між Олександрією та Колосом.
45'
Желтая карточка
Жовта для Устименка. Дуже грубо грає Олександрія. Такі підкати ззаду - однозначно попередження.
42'
Гоооол!!!
Гол з пенальті від Кирила Петрова! Сильний удар по центру. Без шансів для Білика.
41'
Желтая карточка
Колос проб'є пенальті! Стецьков б'є по ногах ззаду Ільїна на куті штрафного та отримує жовту картку.
39'
Колос починає притискати Олександрію ближче до кінця першого тайму. Поки команда Шарана всі намагання суперника блокує.
35'
Тепер з розвороту б'є вже Устименко. Знову нічого небезпечного - м'яч пішов вище воріт.
32'
Шастал зміщується з флангу в центр і сильно пробиває по воротах. М'яч іде набагато вище.
30'
Удар Лисенка з розвороту після якісної подачі з правого фдангу. Воротар все контролює.
28'
Опасный момент
Як небезпечно! Колос подає кутовий прямо в ноги Лисенку. Якби в нападника вийшов прийом м'яча, рахунок міг би змінитися.
24'
Желтая карточка
Жовта картка для Шастала. Нападник вдарив ззаду по ногах гравця команди з Ковалівки.
22'
Кутовий для Колосу. Нічого гострого команда не створює.
18'
Олександрія втікає в атаку правим флангом. Золотов збиває Мірошниченка біля кута поля. Порушення правил, але без жовтої для Колосу.
14'
Команда Шарана демонструє пресинг на половині поля суперника. Поки це не приводить до загострення.
10'
Колос дуже старається атакувати! Потужний удар Оріховського з 20 метрів заблокований Дришлюком.
8'
Олександрія виконує штрафний з правого флангу. Навіс верхом - прямо в руки воротаря.
6'
Оріховський проходить правим флангом, але захист Олександрії не спить. Колос знову пробує атакувати з центру.
2'
Антюх сам продирається в штрафний з лівого флангу, але пас віддати не вийшло. Кутовий для Колосу.
1'
Свисток
Господарі починають з центру поля. Стартовий свисток. Матч розпочався!
Инфо
Уже відомі стартові склади команд: Олександрія: Білик, Бабогло, Банада, Глоба, Гречишкін, Дришлюк, Мельник, Мірошниченко, Стецьков, Устименко, Шастал Колос: Яшков, Антюх, Богданов, Волинець, Гавриш, Золотов, Ільїн, Кравченко, Лисенко, Мілько, Оріховський
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію матчу 25-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Колос.
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Анонс матча ФК Александрия - Колос 05.05.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Зирка.

Дата проведения матча: 05.05.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Колос можно посмотреть 05.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Десна - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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