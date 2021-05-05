ФК Александрия - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Александрия - Колос 05.05.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2020/2021, матч начнется на стадионе Стадион Зирка.

Дата проведения матча: 05.05.2021

Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Александрия (Александрия) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 06.12.2020 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Володимир Шаран и Lisitskiy, Vitaliy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)

Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991

Страна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий матч команды ФК Александрия был сыгран против Рух - 02.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Руслан Костышин



Прошедший поединок команды Колос был сыгран против Десна - 01.05.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2020/2021 и закончился ничьей.

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