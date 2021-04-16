Металлист 1925 - Волынь онлайн трансляция матча

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2022.
Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 19:00
История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Волынь (Луцк):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Волынь и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 16.10.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Альянс - 10.04.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко
Предыдущий поединок команды Волынь был сыгран против Кристалл - 10.04.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Волынь.
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