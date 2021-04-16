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Металлист 1925 - Волынь онлайн трансляция матча

Первая лига - 17 апреля 2021, 19:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 0
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перерыв
Волынь
Луцк
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
33%
Ничья
33%
Волынь
33%
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
2
Побед
5
Игр
2
Побед
Волынь
Первая лига 2019/2020
16.10.2020 - 16:00 Волынь 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2021
19.07.2020 - 19:00 Волынь 2 - 0 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
21.09.2019 - 19:00 Металлист 1925 2 - 0 Завершен Волынь
Первая лига 2018
10.11.2018 - 17:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Волынь
Последние матчи - Металлист 1925
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 16:00 Альянс 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2020/2021
05.04.2021 - 14:00 Полесье 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
25.03.2021 - 15:00 Агробизнес 1 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Первая лига 2020/2021
19.03.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 0 Завершен МФК Николаев В
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Последние матчи - Волынь
Первая лига 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Волынь 2 - 0 Завершен Кристалл В
Первая лига 2020/2021
05.04.2021 - 15:00 Агробизнес 0 - 0 Завершен Волынь Н
Первая лига 2020/2021
31.03.2021 - 17:00 Волынь 0 - 0 Завершен МФК Николаев Н
Первая лига 2020/2021
26.03.2021 - 17:00 Нива 0 - 2 Завершен Волынь В
Первая лига 2020/2021
19.03.2021 - 17:00 Волынь 4 - 0 Завершен ВПК-Агро В
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Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
33%
Ничья
33%
Волынь
33%
Трансляция
45'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Рефери компенсировал 1 минуту ко времени первого тайма.
43'
Офсайд
Дерек залез в оффсайд во вратарской волинян, стандарт.
41'
Шарпар отдал пас на Хагназари в штрафную соперника, но не точно и слишком сильно, от ворот.
39'
Опасный момент
Хагназари пробивает с левого угла вратарской оппонентов, мяч попадает в тыльную сторону сетки, от ворот для Сидоренко.
37'
Гоооол!!!
Длинный заброс из глубины в штрафную гостей, Голодюк головой перебрасывает мяч над Леванидовым, который слишком далеко вышел с рамки.
35'
Уголовой
Подача от Протасова, мяч вылетает за пределы поля от игрока Волыни, от ворот.
34'
Оринчак пробивает с центра штрафной оппонетов, мяч после рикошета выходит на угловой.
32'
Дерек на завершающей стадии атаки неточно отдал пас на Жичикова, попытка контратаки от соперника не удалась.
30'
Подача от Габелка со штрафного, мяч в руках Леванидова.
28'
Фол в центре поля против Батюшина со стороны Симинина, стандарт для хозяев.
26'
Уголовой
Угловой для хозяев, подача с левого фланга, Леванидов кулаком выбивает мяч.
24'
Опасный момент
Подача от Крыськива с правого фланга, Дмитренко на дальней штанге не дотягивается до мяча, от ворот.
22'
Опасный момент
Дерек с передачи Патюшина ворвался в штрафную соперника с левого флага, пробил, но Леванидов парирует выстрел.
20'
Желтая карточка
Горчичник для Цюпы за фол в центре поля против Дерека, стандарт.
18'
Подача от Жичикова с правого фланга, Дерек не дотянулся до мяча головой и не сумел пробить по воротам Леванидова.
16'
Шарпар пытался отдать пас на ход Хагназари по левому флангу, но в центре поля мяч перехватили игроки Металиста.
14'
Офсайд
Перехватили инициативу гости, заметно активнее они действуют в атаке, первый оффсайд в матче у Хагназари.
12'
Уголовой
Подача с корнера от Оринчака, мяч в руках Сидоренко.
10'
Быстрая атака харьковчан, подача с правого фланга в штрафную оппонентов, защита выбивает.
8'
Уголовой
Еще один корнер для гостей, и снова навес с правого фланга, мяч покидает пределы штрафной Сидоренко.
6'
Уголовой
Первый угловой в матче для Волыни, подача с правого фланга, удар головой от Шарпара, мимо.
4'
Хагназари забросил черпачком во вратарскую соперника, мяч в руках голкипера.
3'
Заброс в штрафную площадку волинян, мяч в руках Леванидова.
2'
Из самого начала поединка хозяева уверенно взяли мяч под контроль, гости высоко встречают.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Волынь": Леванидов, Симинин, (кап), Цюпа, Мартынюк, Приндета, Рябов, Приймак, Хагназари, Протасов, Шарпар, Оринчак.
Инфо
"Металлист 1925": Сидоренко (кап), Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Крысько, Голодюк, Батюшин, Дмитренко, Дерек.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 22 тура Первой лиги 2020/2021 между командами Металист-1925 и Волынь.
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Анонс матча Металлист 1925 - Волынь 17.04.2021, Первая лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Волынь (Луцк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Первая лига 2022.

Дата проведения матча: 17.04.2021
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Волынь (Луцк):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Волынь и Металлист 1925 в предыдущем футбольном матче 16.10.2020 закончилось со счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Волынь можно посмотреть 17.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Первая лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Волынь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Альянс - 10.04.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Волынь (Луцк)
Год основания Волынь (Луцк): 1960
Страна: Украина
Тренер: Василий Сачко

Предыдущий поединок команды Волынь был сыгран против Кристалл - 10.04.2021, в рамках турнира Первая лига 2020/2021 и закончился победой команды Волынь.

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