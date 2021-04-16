Металлист 1925 - Волынь онлайн трансляция матча

16.04.2021 в 11:20 Металлист 1925 - Волынь. Анонс с прогнозом на центральный матч выходных в Первой лиге В центральном и в то же время заключительном поединке 22-го тура Первой лиги харьковский "Металлист 1925" на местном ОСК примет луцкую "Волынь". Встреча начнется 17-го апреля в 19:00