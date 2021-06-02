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Германия - Латвия онлайн трансляция матча

Международные товарищеские матчи - 07 июня 2021, 21:45 - Меркур Шпиль-Арена . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Никола Дабанович
Рейтинг матча:
Германия
0 - 0
Обновить
3'
Латвия
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Германия
36%
Ничья
27%
Латвия
36%
П1: Х: П2:
П1: 1.02 Х: 24.00 П2: 60.00
Интересные факты
  • Германия выигрывает первый тайм в 58% матчей, Латвия выигрывает в 33% матчей.
  • Германия выигрывает первую половину матча в 58% случаев, Латвия выигрывает в 33%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Германия забивает 2 гола, играя дома, а Латвия забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Германия лидирует 1-0 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Латвия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Латвия% своих матчей.
  • Когда Германия проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Германия% своих матчей.
  • Когда Латвия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Латвия% своих матчей.
Последние матчи - Германия
Международные товарищеские матчи 2021
02.06.2021 - 22:00 Германия 1 - 1 Завершен Дания Н
Чемпионат мира 2022
31.03.2021 - 21:45 Германия 1 - 2 Завершен Македония П
Чемпионат мира 2022
28.03.2021 - 21:45 Румыния 0 - 1 Завершен Германия В
Чемпионат мира 2022
25.03.2021 - 21:45 Германия 3 - 0 Завершен Исландия В
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Испания 6 - 0 Завершен Германия П
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Последние матчи - Латвия
Чемпионат мира 2022
30.03.2021 - 21:45 Турция 3 - 3 Завершен Латвия Н
Чемпионат мира 2022
27.03.2021 - 19:00 Нидерланды 2 - 0 Завершен Латвия П
Чемпионат мира 2022
24.03.2021 - 21:45 Латвия 1 - 2 Завершен Черногория П
Лига Наций 2020/2021
17.11.2020 - 21:45 Андорра 0 - 5 Завершен Латвия В
Лига Наций 2020/2021
14.11.2020 - 19:00 Латвия 1 - 1 Завершен Фарерские острова Н
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Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Германия
36%
Ничья
27%
Латвия
36%
П1: Х: П2:
П1: 1.02 Х: 24.00 П2: 60.00
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Удары мимо
1
Угловые
Трансляция
1'
Свисток
Стартовий свисток! Гра починається!
Инфо
Уже відомі склади команд: Німеччина: Нойєр, Рюдігер, Хуммельс, Гінтер, Госенс, Гюндоган, Кроос, Кімміх, Гнабрі, Мюллер, Хаверц. Латвія: Озолс, Юрковскіс, Ошс, Чорномордий, Федоровс, Емсіс, Карклінс, Циганікс, Зюзін, Ікауніекс, Улдрікіс.
Добрий вечір, шановні любителі футболу! Сайт UA-Football пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Німеччина - Латвія.
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Анонс матча Германия - Латвия 07.06.2021, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Германия и командой Латвия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021, матч состоится на стадионе Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведения матча: 07.06.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Германия - Латвия можно посмотреть 07.06.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Международные товарищеские матчи. Текстовую трансляцию матча Германия - Латвия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия
Страна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Дания - 02.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Латвия
Страна: Латвия

Прошедший матч команды Латвия был сыгран против Турция - 30.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Германия - Латвия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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