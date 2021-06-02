Германия - Латвия онлайн трансляция матча

Анонс матча Германия - Латвия 07.06.2021, Международные товарищеские матчи

Поединок между командой Германия и командой Латвия будет проходить в рамках турнира по футболу: Международные товарищеские матчи 2021, матч состоится на стадионе Меркур Шпиль-Арена.

Дата проведения матча: 07.06.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Германия

Страна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий матч команды Германия был сыгран против Дания - 02.06.2021, в рамках чемпионата Международные товарищеские матчи 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Латвия

Страна: Латвия



Прошедший матч команды Латвия был сыгран против Турция - 30.03.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился ничьей.

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