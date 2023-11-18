Латвия – Хорватия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Поражение от Уэльса откатило сборную Хорватии откатило на третье место в своей группе. Команде Далича нужно не только выиграть два последних матча в своей группе, но и надеяться на неудачи Уэльса в своих поединках.

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Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур

18 ноября 2023. Рига, "Сконто"

Латвия 19:00 Хорватия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1