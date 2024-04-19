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Нагельсман - о продлении контракта со сборной Германии: Это решение моего сердца
Специалист прокомментировал подписание нового контракта
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкой федерации футбола официально объявила о продлении сотрудничества с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом после чемпионата Европы-2024.
36-летний специалист прокомментировал новый договор, который рассчитан до лета 2026 года.
"Это решение моего сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны".
"Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить целую страну, также две победы над Францией и Нидерландами в марте меня очень тронули.
Мы хотим вместе успешно сыграть на Евро..., а затем я вместе со своим тренерским штабом с нетерпением ждем вызова на чемпионат мира", - добавил специалист.
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