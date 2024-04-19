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Нагельсман - о продлении контракта со сборной Германии: Это решение моего сердца

Германия

Специалист прокомментировал подписание нового контракта

Нагельсман - о продлении контракта со сборной Германии: Это решение моего сердца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкой федерации футбола официально объявила о продлении сотрудничества с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом после чемпионата Европы-2024.

36-летний специалист прокомментировал новый договор, который рассчитан до лета 2026 года.

"Это решение моего сердца. Для меня большая честь иметь возможность тренировать национальную сборную и работать с лучшими игроками страны".

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"Благодаря успешным, страстным выступлениям у нас есть шанс вдохновить целую страну, также две победы над Францией и Нидерландами в марте меня очень тронули.

Мы хотим вместе успешно сыграть на Евро..., а затем я вместе со своим тренерским штабом с нетерпением ждем вызова на чемпионат мира", - добавил специалист.

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Германия Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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