Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется в стане национальной команды после чемпионата Европы-2024.

Пресс-служба немецкой федерации футбола официально объявила о продлении трудового соглашения с 36-летним специалистом до лета 2026 года.

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. С тех пор "Бундестим" провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Ранее сообщалось о том, что мюнхенская "Бавария" рассматривает Нагельсмана в качестве основного фаворита на замену Томасу Тухелю по окончании нынешнего сезона.