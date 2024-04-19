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Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии
"Баварии" не удастся вернуть бывшего тренера в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется в стане национальной команды после чемпионата Европы-2024.
Пресс-служба немецкой федерации футбола официально объявила о продлении трудового соглашения с 36-летним специалистом до лета 2026 года.
Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. С тех пор "Бундестим" провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.
Ранее сообщалось о том, что мюнхенская "Бавария" рассматривает Нагельсмана в качестве основного фаворита на замену Томасу Тухелю по окончании нынешнего сезона.
Julian bleibt! ????— DFB-Team (@DFB_Team) April 19, 2024
Alle Infos zur Vertragsverlängerung mit unserem Bundestrainer:
???? https://t.co/Q4lRhN6rc6#dfbteam #nagelsmann pic.twitter.com/sAUObaJdgA
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