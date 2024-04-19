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Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Германия

"Баварии" не удастся вернуть бывшего тренера в ближайшее время

Официально: Нагельсман продлил контракт со сборной Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман останется в стане национальной команды после чемпионата Европы-2024.

Пресс-служба немецкой федерации футбола официально объявила о продлении трудового соглашения с 36-летним специалистом до лета 2026 года.

Напомним, Нагельсман возглавил сборную Германии в сентябре прошлого года. С тех пор "Бундестим" провела шесть товарищеских матчей, в которых одержала три победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Ранее сообщалось о том, что мюнхенская "Бавария" рассматривает Нагельсмана в качестве основного фаворита на замену Томасу Тухелю по окончании нынешнего сезона.

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Опубликовал: Александр Бураков
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