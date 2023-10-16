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Турки пробиваются на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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(1 голосов)

Подопечные Монтеллы победили латвийцев

Турки пробиваются на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Турцией и Латвией. Хозяева разгромили соперника и забили 4 гола без ответа. Доминировать Турция начала лишь во втором тайме. Первый гол был забит на 58-й минуте, последние - после 80-й.

Турция благодаря этой победе пробилась на чемпионат Европы. Помог Уэльс, который переиграл Хорватию. Сейчас команда занимает первую строчку в группе D с 16-ю баллами. Латвийцы идут последними, у них лишь одна победа.

Отбор на Евро-2024. Группа D. 7-й тур

Турция - Латвия 4:0

Голы: Акгюг 58, Тосун 83, 92, Актюруглу 87

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В статье: Латвия Турция Винченцо Монтелла Евро 2024
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.10.2023 в 11:00
Не Туриччина, а Туркменщина...
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