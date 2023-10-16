Турки пробиваются на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Видео голов и обзор матча

В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Турцией и Латвией. Хозяева разгромили соперника и забили 4 гола без ответа. Доминировать Турция начала лишь во втором тайме. Первый гол был забит на 58-й минуте, последние - после 80-й.

Турция благодаря этой победе пробилась на чемпионат Европы. Помог Уэльс, который переиграл Хорватию. Сейчас команда занимает первую строчку в группе D с 16-ю баллами. Латвийцы идут последними, у них лишь одна победа.

Отбор на Евро-2024. Группа D. 7-й тур

Турция - Латвия 4:0

Голы: Акгюг 58, Тосун 83, 92, Актюруглу 87