Турки пробиваются на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Видео голов и обзор матча
Подопечные Монтеллы победили латвийцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Турцией и Латвией. Хозяева разгромили соперника и забили 4 гола без ответа. Доминировать Турция начала лишь во втором тайме. Первый гол был забит на 58-й минуте, последние - после 80-й.
Турция благодаря этой победе пробилась на чемпионат Европы. Помог Уэльс, который переиграл Хорватию. Сейчас команда занимает первую строчку в группе D с 16-ю баллами. Латвийцы идут последними, у них лишь одна победа.
Отбор на Евро-2024. Группа D. 7-й тур
Турция - Латвия 4:0
Голы: Акгюг 58, Тосун 83, 92, Актюруглу 87
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