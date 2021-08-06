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Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 06 августа 2021, 19:30 - FC Metalist Training Ground . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Металлист 1925
Харьков
1 - 1
Обновить
26'
Черноморец
Одесса
Ход матча
17' Bugay, Vladislav
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
46%
Ничья
15%
Черноморец
38%
П1: 1.87 Х: 3.11 П2: 5.13
П1: 1.91 Х: 2.40 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 3.11 П2: 5.13
П1: 1.83 Х: 3.18 П2: 5.24
П1: 2.11 Х: 2.55 П2: 5.30
Интересные факты
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.
  • Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 0.25.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • У команды Черноморец Одесса серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 0.75.
  • Из последних 4 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 2 ничьи.
  • Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 31%.
  • Металлист 1925 забивает 1.41 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 31% матчей.
  • Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.75 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Металлист 1925
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Черноморец
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец
Первая лига 2020/2021
15.11.2020 - 16:00 Черноморец 0 - 2 Завершен Металлист 1925
Первая лига 2019/2020
12.10.2019 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 21:00 Колос 1 - 0 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен ФК Краматорск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Альянс П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 3 - 1 Завершен Кривбасс В
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 19:30 Десна 3 - 0 Завершен Черноморец П
Первая лига 2020/2021
12.06.2021 - 17:30 Волынь 1 - 2 Завершен Черноморец В
Первая лига 2020/2021
05.06.2021 - 17:30 Черноморец 0 - 2 Завершен Альянс П
Первая лига 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Черноморец В
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Главные события
17'
Bugay, Vladislav ГООЛ!
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Металлист 1925
46%
Ничья
15%
Черноморец
38%
П1: 1.87 Х: 3.11 П2: 5.13
П1: 1.91 Х: 2.40 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 3.11 П2: 5.13
П1: 1.83 Х: 3.18 П2: 5.24
П1: 2.11 Х: 2.55 П2: 5.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
    17
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
Запасные игроки
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Кравченко
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 25
    Kovalenko, Maksym
    Вратарь
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 21
    Nadolskyi, Yaroslav
    Полузащитник
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 26
    Mashchenko, Vadym
    Нападающий
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Юрий Мороз
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
5
Штрафные
2
2
Фолы
5
2
Угловые
1
1
Удары мимо
1
2
Удары в створ
1
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
23'
Гоооол!!!
А вот и быстрый ответ от Металлиста-1925! Батюшин в касание отправил мяч в ближний угол метров с 22-х. В этом моменте Варакута немного потерял ворота, реагируя на потенциальный выход один на один.
18'
Гоооол!!!
Черноморец забивает курьезный гол! Бугай со второй попытки через себя лежа на газоне каким-то невероятным образом отправил мяч в сетку.
16'
А теперь Фабиньо великолепно отработал у своих ворот, не пустив Ваната один на один с Сидоренко!
15'
Варакута перевел мяч на угловой после удара Фабиньо со штрафного.
12'
Черноморец пару минут поиграл в меньшинстве, но Штогрин все же сумел вернуться на поле после микро-травмы.
8'
Металлист-1925 начал матч с позиции силы – харьковчане владеют мячом и пытаются найти слабое место в обороне Черноморца.
4'
Кадири в последний момент в подкате выбил мяч из-под ног Голодюка, который был готов с нескольких метров расстрелять ворота Черноморца.
1'
Свисток
Матч начался!
Вашему вниманию стартовые составы команд:
Металлист 1925: Сидоренко — Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня — Голодюк, Габелок, Крыськив — Протасов, Фабиньо, Батюшин.
Черноморец: Варакута — Путря, Михайленко, Дубко, Кузык — Билошевский, Кадири — Брагару, Бугай, Штогрин — Ванат.
Добрый вечер! UA-Футбол приглашает на текстовую трансляцию матча 3-го тура УПЛ между Металлистом-1925 и Черноморцем. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Комментарии(1)
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avatar
alex.belogubko (одесса)
05.08.2021 в 00:32
проиграшь и досвидос Мороз --только отставка хватит 3 попытки
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Анонс матча Металлист 1925 - Черноморец 06.08.2021, Премьер-лига

Матч между командой Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 06.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Металлист 1925 (Харьков) и командой Черноморец (Одесса):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Металлист 1925 осталась с поражением. Столкновение Металлист 1925 и Черноморец в предыдущем футбольном матче 27.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец можно посмотреть 06.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист 1925 - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Металлист 1925 был сыгран против Колос - 30.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против СК Днепр-1 - 31.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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