Металлист 1925 - Черноморец онлайн трансляция матча

Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Металлист 1925's.

Когда Металлист 1925 лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 0.25.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

У команды Черноморец Одесса серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Среднее количество голов во встречах между командами Металлист 1925 и Черноморец Одесса - 0.75.

Из последних 4 встреч команда Металлист 1925 выиграла 0, команда Черноморец Одесса выиграла 2, 2 ничьи.

Когда Металлист 1925 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист 1925% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 31%.

Металлист 1925 забивает 1.41 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 0 из последних 4 встреч против команды Металлист 1925 (во всех соревнованиях).

Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Металлист 1925 выигрывает первый тайм в 32% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 31% матчей.

Металлист 1925 забивает 0 гола за матч против команды Черноморец Одесса, а Черноморец Одесса забивает 0.75 гола против команды Металлист 1925 (в среднем).