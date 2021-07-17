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Динамо - Этуаль онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 18 июля 2021, 18:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
24'
Этуаль
Каруж
Ход матча
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
23%
Этуаль
40%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ницца П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.07.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Серветт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
05.07.2021 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершен Дивонн В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
37%
Ничья
23%
Этуаль
40%
Трансляция
20'
Опасный момент
А вот это опасно! Антюх прострелил с фланга, Вербич пробивал, но умудрился попасть в защитника! А казалось, уж ничто не может помешать удару!
16'
Уголовой
Снова угловой для Динамо. Пока что снова ничего опасного.
14'
Штрафной заработали киевляне метрах в 30-ти от ворот. Прошла подача в штрафную, но офсайд.
13'
Спокойно все на поле. Темп игры невысок.
10'
Луческу на бровке недоволен. Что-то высказывает игрокам.
8'
Этуаль сходил в атаку, и даже вывел игрока под удар, но Саха завозился в штрафной и не сумел пробить.
7'
Фол против Забарного. Илья на газоне, но все хорошо, поднимаете Илья.
6'
Уголовой
Угловой подали киевляне – Этуаль отбился.
5'
Киевляне контролируют мяч, но пока что без обострений.
2'
Первый удар в матче – Сидорчук попробовал издалека приложиться. Удар заблокирован.
1'
Свисток
Стартовый свисток. Швейцарцы начали с центра поля!
Стартовый состав Динамо: Бушан, Миколенко, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Леднев, Цыганков, Вербич, Антюх
Портал UA-Футбол проведет текстовый онлайн данного товарищеского матча.
Поединок начнется в 18:00.
Добрый вечер уважаемые любители футбола. Сегодня киевское Динамо проведет свой пятый контрольный матч на втором тренировочном сборе. Соперник киевлян – швейцарский Этуаль.
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Последние матчи
Завершен 21:45 - Вчера Брюгге Брюгге 3 Генк Генк 2 Завершен 21:00 - Вчера Динамо Динамо 1 Ницца Ницца 2 Завершен 20:45 - Вчера Гомель Гомель 0 Рух Брест Рух Брест 0 Завершен 19:00 - Вчера Зенит Зенит 3 Локомотив Локомотив 0 Завершен 18:45 - Вчера Сморгонь Сморгонь 2 Энергетик БГУ Энергетик БГУ 2

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Анонс матча Динамо - Этуаль 18.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Этуаль (Каруж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 18.07.2021
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Этуаль можно посмотреть 18.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Этуаль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Ницца - 17.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Ницца.

Команда гостей

Название: Этуаль (Каруж)
Год основания Этуаль (Каруж): 1904
Страна: Швейцария

Следите за результатами матча Динамо - Этуаль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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