  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед Смотреть онлайн
В тренде

Вест Хэм Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 сентября 2021, 16:00 - Стадион Лондон
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 - 1
Обновить
перерыв
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
30' Рафаэль Варан 35' Криштиану Роналду
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 1.91
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 3.95 Х: 2.65 П2: 2.30
Интересные факты
  • Michail Antonio отдал больше всего передач в Вест Хэм Юнайтед с 3 передачами. Paul Pogba лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (7 передач)
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 11 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 7 месте с 8 очками.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 2.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первый тайм в 44% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 34% матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Michail Antonio лучший бомбардир Вест Хэм Юнайтед с 4 голами. Bruno Fernandes забил 4 раз за Манчестер Юнайтед
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 15 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 1 месте с 10 очками.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Вест Хэм Юнайтед не проигрывает в последних 15 играх.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 2.13 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Вест Хэм Юнайтед и Манчестер Юнайтед - 0.6.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Declan Rice получил больше всего желтых карточек (2) в Вест Хэм Юнайтед. Paul Pogba получил 3 в Манчестер Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 6 играх.
  • Вест Хэм Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Юнайтед, а Манчестер Юнайтед забивает 1.2 гола против команды Вест Хэм Юнайтед (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Вест Хэм Юнайтед иМанчестер Юнайтед, когда Вест Хэм Юнайтед играет дома, 2- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 34%.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 17 матчах.
  • В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед выиграл обе игры против Вест Хэм Юнайтед (1-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Во время последних 58 встреч, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 8 раз, 16 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Юнайтед выиграла 34 раз. Разница забитых и пропущенных голов 115-54 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 28 встреч когда команда Вест Хэм Юнайтед играла дома, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 6 раз, 11 сыграла в ничью и 11 победы команды Манчестер Юнайтед. Разница голов 48-39 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 30% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 36% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Вест Хэм Юнайтед
3
Побед
23
Игр
12
Побед
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
14.03.2021 - 21:15 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Кубок Англии 2020/2021
09.02.2021 - 21:30 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
05.12.2020 - 19:15 Вест Хэм Юнайтед 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 19:45 Динамо 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Саутгемптон 0 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Чемпионат Англии 2021/2022
23.08.2021 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.08.2021 - 16:00 Ньюкасл 2 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
29.08.2021 - 18:30 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 16:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 5 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Показать больше
Главные события
35'
Криштиану Роналду ГООЛ!
ГООЛ! Рафаэль Варан
30'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Вест Хэм Юнайтед
30%
Ничья
30%
Манчестер Юнайтед
40%
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 4.00 Х: 2.75 П2: 1.91
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 5.78 Х: 2.89 П2: 1.89
П1: 3.95 Х: 2.65 П2: 2.30
Составы команд
1
Лукаш Фабяньски
3
Крессуэлл, Аарон
21
Анджело Огбонна
15
Курт Зума
5
Куфал, Владимир
41
Деклан Райс
28
Соуцек, Томаш
21
Пабло Форнальс
22
Мохамед Саид Бенрахма
20
Джаррод Боуэн
11
Власич, Никола
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
19
Рафаэль Варан
6
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
39
Мактоминей, Скотт
17
Фред
11
Гринвуд, Мейсон
18
Бруно Фернандес
6
Поль Погба
7
Криштиану Роналду
Стартовый состав
  • 11
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 21
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
  • 21
    Анджело Огбонна
    Защитник
  • 15
    Курт Зума
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 1
    Лукаш Фабяньски
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    35
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
    30
  • 6
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 13
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 15
    Крейг Доусон
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 24
    Райан Фредерикс
    Полузащитник
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 33
    Алекс Крал
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 19
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
Тренеры
  • Дэвид Мойес
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
3
Удары мимо
2
2
Штрафные
3
Угловые
6
1
Офсайды
2
Фолы
2
37%
Владение мячом
63%
1
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
7
6
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
45+2'
Отбиваются гости от контратаки хозяев.
45+1'
Фабьянский не дал мяч опуститься под перекладину. Угловой для "МЮ".
42'
Влашич в ответ пробил над перекладиной. Быструю атаку провернули хозяева.
42'
Фабьянский на месте! Роналду стрелял под углом, а Лукаш оформил сэйв.
41'
Крэссуэлл неудачно навесил с левого фланга, куда-то в молоко.
39'
Мактоминей отлично простреливал на 11-метровую отметку. Немного пробежал мимо мяча Роналду.
39'
Темп игры немного снизился. Команды позволяют себе много брака. Оно и немудрено, в Лондоне неслабый дождь идет.
34'
Гоооол!!!
Все-таки Роналду реализовал свой момент! Бруну отлично навесил, а Криштиану пробил голкипера со второй попытки. Добивание за португальцем. VAR эпизод проверил, легитимно.
34'
Фабьянский парирует на угловой, наносил выстрел Ван-Биссака. За несколько секунд до этого обокрали в штрафной площадке Роналду. Было перспективно.
33'
Роналду извертелся и все-таки пробил после скидки Шоу. Над воротами. Шансов пробить точно почти не было в такой ситуации.
30'
Гоооол!!!
Удар Бенрахма из-за пределов штрафной становится результативным! Рикошет от Варана полностью дезориентировал Де Хеа. Давид метнулся в один угол, а мяч полетел в другой.
28'
Опасный момент
Фернандеш в штангу попал! Бруну классно поймал мяч на ногу и проверил на прочность каркас ворот.
27'
Подача неплохая была с правого фланга от Фернандеша. Огбонна выбил на корнер.
25'
Вот и попытка удара по воротам от "МЮ". Роналду сместился с фланга в центр и пробил в руки вратарю.
24'
Вот и подтверждение перехвата инициативы. Владение сейчас у хозяев - 59%.
21'
Красиво и уверенно "Вест Хэм" вышел из-под прессинга "МЮ" на левом фланге. Варан отбился первым темпом от навеса Соучека, однако дальше Де Хеа пришлось вступать в игру из-за удара Боуэна.
20'
Криштиану вернул своей команде владение через фол Форналса.
19'
"Вест Хэм" начал отодвигать "МЮ" от своих владений.
18'
Дальний удар по воротам от Соучека дивидендов не принес. К слову, в предыдущем эпизоде стрелял Боуэн. Его удар заблокировал Варан.
17'
Опасный момент
Момент! Магуайр доигрался и потерял мяч вблизи своих ворот. Следствием стал выстрел по воротам Де Хеа. Отбились пока "дьяволы".
16'
Сульшера должно радовать, что Роналду готов принимать мяч спиной к воротам и разворачивать атаки. Видимо, Оле и Криш нашли компромисс в роли для португальца.
15'
Зума и на этот раз всех съел на втором этаже.
14'
Корнер для "МЮ": Зума опередил Роналду в борьбе после навеса Бруну справа.
14'
Владение: 27% у "молотобойцев" и 73% у "дьяволов". Показательно.
12'
"МЮ" активно перегружает правый фланг, стягивая сюда игроков "Вест Хэма", а затем резко переводил налево на Шоу. Регулярный прием гостей. Сейчас Люк мяч принял, правда, дальше дивидендов не выжал.
11'
На Цоуфале нарушали правила, но хозяева остались с мячом и продолжили атаку. По ее итогам сфера оказалась у Де Хеа.
10'
Погба перевел налево на Шоу, прострел Люка в штрафную не прошел.
9'
Не прошла проникающая передача на Гринвуда из глубины.
Инфо
"Красные дьяволы" много владеют снарядом и ищут дыры в построениях оппонента, хозяева готовы действовать на контратаках.
8'
Форналс фолит на Шоу, Люк продвигался по своему левому флангу и был остановлен оппонентом.
7'
Погба хромает, пьет воду за боковой линией рядом с представителем медицинского штаба. Игра возобновлена, мяч у "МЮ".
5'
Поль Погба лежит на газоне после столкновения с Зума. Медики уже на поле. Пауза в игре.
5'
"МЮ" классно вышел из-под прессинга "Вест Хэма", однако до Роналду сфера не дошла.
4'
Шоу навесил с углового, а Мактоминей замкнул головой мимо ворот.
3'
Теряют снаряд подопечные Сульшера, зато зарабатывают корнер.
2'
Роналду не стесняется отскакивать поглубже к партнерам со своей позиции центрального нападающего. Гости ищут варианты для развития атаки.
1'
Форналс нарушил правила в атаке на Варане. Мяч под контролем "МЮ".
Свисток
Команды сыграют с траурными повязками. Сегодня ушел из жизни легендарный английский форвард Джимми Гривз.
Инфо
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу - Мактоминей, Фред, Гринвуд, Фернандеш, Погба - Роналду
Инфо
"Вест Хэм Юнайтед": Фабьянский - Цоуфал, Зума, Огбонна, Крессуэлл - Соучек, Райс, Боуэн, Бенрахма, Форналс - Влашич
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 14:30 - Сегодня Сент-Трюйден Сент-Трюйден 1 Генк Генк 2 Завершен 14:00 - Сегодня Ницца Ницца 2 Монако Монако 2 Завершен 13:30 - Сегодня Эмполи Эмполи 0 Сампдория Сампдория 3 Завершен 13:15 - Сегодня Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс 1 Зволле Зволле 0 Завершен 13:15 - Сегодня Подолье Подолье 4 Кремень Кремень 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" 19.09.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Стадион Лондон.

Дата проведения матча: 19.09.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Вест Хэм Юнайтед (Лондон) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 14.03.2021 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Дэвид Мойес и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 19.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против Динамо - 16.09.2021, в рамках турнира Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды Вест Хэм Юнайтед.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Янг Бойз - 14.09.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Янг Бойз.

Следите за результатами матча Вест Хэм Юнайтед - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен