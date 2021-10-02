Колос - Черноморец онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Черноморец 02.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 02.10.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Колос и Черноморец в предыдущем футбольном матче 08.06.2019 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuznetsov, Sergey и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Черноморец можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Прошедший матч команды Колос был сыгран против Ворскла - 24.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Ингулец - 27.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.