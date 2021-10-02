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Колос - Черноморец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 октября 2021, 14:00 - Колос . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Козык, Ярослав
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 1
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49'
Черноморец
Одесса
Ход матча
15' Владимир Лысенко 16' Половец, Александр 29' Евгений Смирный 34' Dubko, Valery
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Колос
29%
Ничья
21%
Черноморец
50%
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.30 Х: 2.60 П2: 3.40
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.18 Х: 2.70 П2: 3.95
Интересные факты
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Черноморец Одесса выигрывает в 38%.
  • Недавнее выступление команды Черноморец Одесса в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.94 гола, играя дома, а Черноморец Одесса забивает 1.37 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 30% матчей, Черноморец Одесса выигрывает в 38% матчей.
  • Черноморец Одесса's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Колос Ковалёвка имеет проигрышную серию из 3 матчей дома
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 12 матчах.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 2 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 30% голов между минутами 46-60?
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
1
Игр
0
Побед
Черноморец
Премьер-лига 2020
08.06.2019 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен ФК Александрия П
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Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Черноморец Н
Премьер-лига 2021/2022
27.08.2021 - 19:30 Черноморец 2 - 2 Завершен ФК Александрия Н
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Главные события
34'
Dubko, Valery
29'
Евгений Смирный ГООЛ!
Половец, Александр
16'
ГООЛ! Владимир Лысенко
15'
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Колос
29%
Ничья
21%
Черноморец
50%
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.30 Х: 2.60 П2: 3.40
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.46 Х: 2.71 П2: 3.35
П1: 2.18 Х: 2.70 П2: 3.95
Составы команд
Стартовый состав
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
    16
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    15
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 21
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
    29
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 20
    Евгений Исаенко
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
    34
Запасные игроки
  • 49
    Ника Сичинава
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
Тренеры
  • Kuznetsov, Sergey
  • Юрий Мороз
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
9
Штрафные
8
2
Офсайды
6
Фолы
9
3
Удары мимо
2
3
Угловые
4
4
Удары в створ
4
3
Сейвы
3
1
ЖК
1
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Второй тайм начался!
Первая половина матча получилась достаточно активной со стороны обеих команд. Им обеих удалось отличиться немного курьезными мячами, поэтому счет оказался равным перед уходом на перерыв, а периоды активности обеих сторон полностью совпадают с промежутками, когда эти самые голы и забивались. Колос испытывает нехватку идей в атаке, а у Черноморца есть проблемы с удержанием мяча перед чужой штрафной. Однако, есть уверенность в том, что голевой запас поединка на двух взятиях ворот себя не исчерпал.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 1 мин.
44'
Опасный момент
Лысенко завершил ударом головой в руки Кучерука подачу от Чурко с правого фланга.
43'
Лысенко неудачной попыткой зацепиться за отскок мяча на правом фланге вратарской лишь заработал угловой.
41'
Опасный момент
Цитаишвили с правого фланга сместился к центральному входу в штрафную, но затем пробил прямиком в голкипера.
39'
Хозяева в позиционном контроле в центре поля ищут момент для паса.
37'
Опасный момент
Кучерук на угловой перевел удар сходу от Ильина под ближнюю штангу.
36'
Подача с левого фланга от Авагимяна до Ваната так и не дошла.
34'
Желтая карточка
Задоя у центральной линии получил накладку от Дубко.
31'
Заблокирован удар от левого угла штрафной в исполнении Исаенко.
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Смирный замкнул пяткой прострел Вантуха с левого фланга, после серии отскоков мяча при подаче штрафного с правого фланга!
28'
Цитаишвили на правом фланге атаки пробросил мяч мимо Сакива, и тут же был сбит.
26'
Офсайд
Сакив забросил в офсайд на левый фланг штрафной для Лысенко.
24'
Опасный момент
Михайленко подкатом в центре штрафной опередил Чурко, который уже замыкал перспективный отскок!
22'
Опасный момент
Авагимян с наклевом выстрелил с левого фланга атаки, но Фесюн надежно забрал мяч.
21'
Исаенко прессинговал Фесюна, поэтому голкипер был вынужден вынести мяч в аут.
19'
Опасный момент
Нуриев принял отскок мяча перед чужой штрафной, и тут же пробил в сторону от правой штанги.
16'
Желтая карточка
Авагимян при движении левым флангом был сбит Павловцем.
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Лысенко удачно оказался в центре штрафной при отскоке мяча от головы Кадири, после неудачного выноса от Вантуха, и в падении пробил в левый угол!
13'
Цитаишвили сбил на правом фланге атаки Сакива.
11'
На голову Кадири пришлась подача с правого фланга от Костышина.
9'
Опасный момент
Авагимян замкнул прострел с правого фланга несильным ударом в касание со средней дистанции в руки голкиперу.
8'
Опасный момент
Путря с правого фланга подал на вход во вратарскую, но Смирный в касание пробил над воротами!
6'
Костышин направил несильный дальний удар со входа в левый фланг штрафной мимо дальней штанги.
4'
Уголовой
Цитаишвили подавал с углового на правом фланге на ближнюю, но мяч на еще один корнер снял Фесюн.
2'
Кучерук вышел в центр штрафной на перехват заброса на Чурко.
1'
Офсайд
Лысенко в офсайде на 10-й секунде, после заброса из глубины.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Варакута, Биловар, Скорко, Долгов, Тлумак, Бугай, Вачиберадзе, Билошевский, Брагару.
Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян — Ванат, Исаенко.
Запасные: Маханьков, Ром, Петров, Гавриш, Милько, Нгамба, Ренан, Кариока, Ситчинава.
Колос: Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив — Чурко, Задоя, Костышин, Нуриев — Лысенко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Колос" (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и одесский Черноморец.
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Анонс матча Колос - Черноморец 02.10.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой Черноморец (Одесса) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой Черноморец (Одесса):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Колос, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Колос и Черноморец в предыдущем футбольном матче 08.06.2019 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuznetsov, Sergey и Юрий Мороз разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Черноморец можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Черноморец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Ворскла - 24.09.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Ингулец - 27.09.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Черноморец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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