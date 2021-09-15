Шахтёр Донецк U19 - Интер U19 онлайн трансляция матча

FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.

Когда Inter Milano проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.

Inter Milano не проигрывает в последних 4 играх.

FC Shakhtar Donetsk выиграл 9 домашних матчей подряд.

FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Inter Milano выигрывает в 2%.

Когда Inter Milano лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.

FC Shakhtar Donetsk не проигрывает в последних 20 играх.

Inter Milano не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 53% матчей, Inter Milano выигрывает в 2% матчей.

FC Shakhtar Donetsk забивает 2.69 гола, играя дома, а Inter Milano забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Shakhtar Donetsk не проигрывает в последних 10 домашних матчах.

FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 17 матчей.

Inter Milano забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.

FC Shakhtar Donetsk забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.