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Шахтёр Донецк U19 - Интер U19 онлайн трансляция матча

Юношеская Лига УЕФА - 28 сентября 2021, 13:00 - FC Metalist Training Ground
Рейтинг матча:
Шахтёр Донецк U19
0 - 1
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52'
Интер U19
Ход матча
30' Casadei, Cesare
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
36%
Ничья
27%
Интер U19
36%
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 3.50 Х: 2.80 П2: 2.30
Интересные факты
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Когда Inter Milano проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.
  • Inter Milano не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Shakhtar Donetsk выиграл 9 домашних матчей подряд.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Inter Milano выигрывает в 2%.
  • Когда Inter Milano лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Inter Milano% своих матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk не проигрывает в последних 20 играх.
  • Inter Milano не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk выигрывает первый тайм в 53% матчей, Inter Milano выигрывает в 2% матчей.
  • FC Shakhtar Donetsk забивает 2.69 гола, играя дома, а Inter Milano забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Shakhtar Donetsk не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • FC Shakhtar Donetsk имеет выигрышную серию из 17 матчей.
  • Inter Milano забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • FC Shakhtar Donetsk забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Inter Milano пропускает в каждом из последних 7 матчах.
Последние матчи - Шахтёр Донецк U19
Последние матчи - Интер U19
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
15.09.2021 - 17:00 Интер U19 1 - 1 Завершен Реал Мадрид U19 Н
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Главные события
30'
Casadei, Cesare ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Шахтёр Донецк U19
36%
Ничья
27%
Интер U19
36%
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 2.75 Х: 2.60 П2: 2.75
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 2.83 Х: 2.62 П2: 2.66
П1: 3.50 Х: 2.80 П2: 2.30
Статистика матча
ЖК
2
3
Угловые
1
Трансляция
48'
Желтая карточка
Карбоні отримує жовту картку за грубу відмашку від Капінуса.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашого матчу.
Інтер мав перевагу в першому таймі, але не можна сказати, що вона була тотальною. Шахтар мав кілька своїх моментів, проте поки що більше пощастило італійцям. Чекаємо другого тайму поєдинку!
45+2'
Свисток
Свисток судді сповіщує про перерву в нашому матчі. Програємо 0:1 після першої половини поєдинку.
45+1'
Дві хвилини додає до першого тайму арбітр зустрічі.
45'
Опасный момент
Після навісу Карбоні Касадеї знову виграє боротьбу та пробиває по воротах з кількох метрів. Шахтар рятує стійка.
42'
Сігєєв та Векленко виходять в атаку через короткий пас, але італійці блокують просування української команди вперед.
38'
Опасный момент
Лосенко зі штрафного на правому фланзі закрутив м'яч у ворота, проте голкіпер Інтеру вибиває на кутовий з нижньої шістки.
35'
Інтер не зменшує обертів після забитого м'яча. Овусу виривався вперед сам, проте захист українського клубу спрацював злагоджено і вибив м'яч.
31'
Гоооол!!!
Забиває Інтер! Карбоні на лівому фланзі отримує діагональ з глибини та навішує в штрафний майданчик. Касадеї вистрибує та відправляє м'яч у лівий кут воріт ударом головою.
27'
Шахтар зараз сидить в захисті. Збирає команда сили на наступну атаку.
23'
Сангалі віддає діагональ на Карбоні на лівий фланг, той намагається прострілити в штрафний, але Капінус блокує.
19'
Желтая карточка
Фонтанаросса отримує жовту картку за грубий підкат проти Капінуса.
17'
Карбоні та Овусу вириваються в атаку правим флангом, але їх зустрічає захист Шахтаря.
13'
Україні володіють м'ячем в ці хвилини, проте пресинг італійців стає все інтенсивнішим.
9'
Інтер вкидає з-за бокової лінії на половині поля Шахтаря, але захист українців блокує просування суперника вперед.
5'
Шахтар перепасовується в центрі поля, проте до гострих атак поки не доходить.
1'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок нашого поєдинку.
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Анонс матча Шахтёр Донецк U19 - Интер U19 28.09.2021, Юношеская Лига УЕФА

Матч между командой Шахтёр Донецк U19 и командой Интер U19 будет проходить в рамках турнира по футболу: Юношеская Лига УЕФА 2021/2022, матч пройдет на стадионе FC Metalist Training Ground.

Дата проведения матча: 28.09.2021
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Интер U19 можно посмотреть 28.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Юношеская Лига УЕФА. Текстовую трансляцию матча Шахтёр Донецк U19 - Интер U19, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтёр Донецк U19

Предыдущий поединок команды Шахтёр Донецк U19 был сыгран против Шериф Тирасполь U19 - 15.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился победой команды Шахтёр Донецк U19.

Команда гостей

Название: Интер U19

Предыдущий поединок команды Интер U19 был сыгран против Реал Мадрид U19 - 15.09.2021, в рамках чемпионата Юношеская Лига УЕФА 2021/2022 и закончился ничьей.

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