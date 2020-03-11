Атлетико - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 11.03.2020 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Барселона" - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Уотфорд - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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