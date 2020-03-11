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Атлетико - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 19 октября 2021, 22:00 - Ванда Метрополитано
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
1 - 2
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28'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
8' Джеймс Милнер 13' Наби Кейта 20' Антуан Гризманн
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
П1: 3.40 Х: 2.50 П2: 2.40
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
Интересные факты
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.67 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).
  • В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Ливерпуль - 1.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Ливерпуль выиграла 1, 0 ничьи.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Ливерпуль 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Ливерпуль - 2.4.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 13 играх.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.
  • Во время последних 8 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 3 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 7-6 в пользу команды Атлетико Мадрид
Личные встречи
Атлетико
2
Побед
2
Игр
0
Побед
Ливерпуль
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 3 Завершен Атлетико
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2021/2022
02.10.2021 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.09.2021 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.09.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Атлетик Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 14:30 Уотфорд 0 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Порту 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 19:30 Брентфорд 3 - 3 Завершен Ливерпуль Н
Кубок английской лиги 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 3 Завершен Ливерпуль В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Антуан Гризманн
20'
13'
Наби Кейта ГООЛ!
8'
Джеймс Милнер ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
31%
Ничья
31%
Ливерпуль
38%
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
П1: 3.40 Х: 2.50 П2: 2.40
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
П1: 3.44 Х: 2.64 П2: 2.64
Составы команд
13
Ян Облак
22
Марио Хермосо
4
Кондобиа, Джеффри
18
Фелипе
23
Киран Триппьер
21
Янник Феррейра Карраско
8
Коке
7
Родриго де Пауль
11
Лемар Томас
7
Феликс, Жоао
8
Антуан Гризманн
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
8
Наби Кейта
14
Джордан Хендерсон
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
9
Роберто Фирмино
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 7
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 11
    Лемар Томас
  • 22
    Марио Хермосо
  • 4
    Кондобиа, Джеффри
    Полузащитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
    13
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    8
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 19
    Кнья, Матеус
    Нападающий
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 47
    Натаниэль Филлипс
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 21
    Диого Жота
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 6
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 5
    Фабиньо
    Защитник
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Юрген Клопп
Статистика матча
31%
Владение мячом
69%
1
Удары в створ
2
5
Штрафные
1
Офсайды
1
1
Фолы
4
1
Угловые
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
24'
Лемар перспективно вбегал в штрафную, но передачу Феликса на француза перехватил защитник.
21'
Гоооол!!!
Атлетико возвращается в игру! Гризманн забивает после нестандартного розыгрыша углового.
20'
Гризманн заметил Карраско на дальней штанге и выполнил заброс. Александр-Арнольд выносит мяч на угловой.
19'
Первую содержательную атаку проводят хозяева. Тем не менее, Феликсу не позволили пробить по воротам.
16'
Салах ворвался в штрафную и простреливал вдоль ворот. Никто из партнеров не успел за этой передачей.
15'
Несмотря на необходимость отыгрываться, Атлетико по-прежнему играет без мяча.
13'
Гоооол!!!
Это уже серьезная заявка на победу! Кейта точным ударом слета удваивает преимущество Ливерпуля!
8'
Гоооол!!!
Ливерпуль открывает счет! Салах обыграл нескольких соперников и нанес удар по воротам. Мяч попал в Милнера и изменил траекторию, Облак был дезориентирован.
7'
Прострельную передачу Робертсона блокируют защитники.
4'
Много борьбы в центре поля. Ни одна из команд пока не может наладить контроль мяча.
1'
Первую атаку проводит Атлетико. Карраско прошел по левому по флангу и отдал неточную передачу в штрафную.
1'
Свисток
Матч начался.
Сегодняшнюю встречу обслужит немец Даниэль Зиберт и его бригада.
В прошлом году команды встречались в 1/8 финала ЛЧ. Атлетико победил дома со счетом 1:0 и добился победы на выезде в экстра-тайме – 3:2.
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак – Эрмосо, Кондогбия, Фелипе, Триппьер – Карраско, Коке (к), Де Пауль, Лемар – Феликс, Гризманн.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд – Милнер, Хендерсон (к), Кейта – Мане, Фирмино, Салах.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Атлетико и Ливерпулем.
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Анонс матча "Атлетико" - "Ливерпуль" 19.10.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 19.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Атлетико" (Мадрид) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Атлетико", тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение "Ливерпуль" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 11.03.2020 закончилось с такими результатами: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль" можно посмотреть 19.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Барселона" - 02.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Уотфорд - 16.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча "Атлетико" - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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