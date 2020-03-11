Атлетико - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Ливерпуль выигрывает в 40% матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид забивает 1.67 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.45 гола, играя на выезде (в среднем).

В домашних матчах Атлетико Мадрид не проигрывает Ливерпуль в последних 3 встречах.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 10 выездных матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Ливерпуль - 1.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 4, команда Ливерпуль выиграла 1, 0 ничьи.

Атлетико Мадрид забивает 1.4 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 12 домашних матчах.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Атлетико Мадрид и Ливерпуль 1-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Ливерпуль выигрывает в 40%.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ливерпуль (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Атлетико Мадрид победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Ливерпуль - 2.4.

Ливерпуль не проигрывает в последних 13 играх.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 22 матчах.