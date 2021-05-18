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Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 23 октября 2021, 19:30 - Фолмер Amex Стэдиум
Главный судья: Кевин Фрэнд
Рейтинг матча:
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Обновить
3'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
25%
Ничья
25%
Манчестер Сити
50%
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
Интересные факты
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).
  • Год назад, Манчестер Сити была на 7 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 17 очками.
  • У команды Брайтон энд Хоув Альбион серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Брайтон энд Хоув Альбион победила в 1 гол(а).
  • Joel Veltman получил больше всего желтых карточек (4) в Брайтон энд Хоув Альбион. Aymeric Laporte получил 3 в Манчестер Сити.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 4.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 6 играх.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 1.8.
  • Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Победителем прошлой встречи была команда Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Pascal Gross отдал больше всего передач в Брайтон энд Хоув Альбион с 2 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (4 передач)
  • Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.12 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Брайтон энд Хоув Альбион была на 16 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 4 месте с 15 очками.
  • Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.
  • Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.
  • Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 4, 0 ничьи.
  • Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 5 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 14-5 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Во время последних 10 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-6 в пользу команды Манчестер Сити
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 3-2 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 1-0 (Манчестер Сити дома).
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 31% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
Побед
9
Игр
8
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
18.05.2021 - 21:00 Брайтон энд Хоув Альбион 3 - 2 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
13.01.2021 - 20:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 22:00 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 5 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
31.08.2019 - 17:15 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион
Последние матчи - Брайтон энд Хоув Альбион
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Норвич Сити 0 - 0 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 19:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 0 Завершен Арсенал Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.09.2021 - 22:00 Кристал Пэлас 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Кубок английской лиги 2021/2022
22.09.2021 - 21:30 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 0 Завершен Суонси В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 16:00 Брайтон энд Хоув Альбион 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
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Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 19:45 Брюгге 1 - 5 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.10.2021 - 18:30 Ливерпуль 2 - 2 Завершен Манчестер Сити Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Челси 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Кто победит?
4 Пользователей сделало свой выбор
Брайтон энд Хоув Альбион
25%
Ничья
25%
Манчестер Сити
50%
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
П1: 6.50 Х: 2.75 П2: 1.67
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
П1: 7.18 Х: 3.06 П2: 1.72
Составы команд
13
Санчес, Роберт
11
Кукурелья, Марк
33
Дэниел Бёрн
5
Льюис Данк
34
Вельтман, Йоэль
20
Марч, Солли
14
Адам Лаллана
16
Moder, Jakub
13
Паскаль Гросс
9
Нил Маупай
20
Леандро Троссард
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
4
Рубен Диаш
19
Ляпорт, Эмерик
27
Жоао Кансело
20
Силва, Бернардо
16
Родри
8
Илкай Гюндоган
9
Жезус, Габриэль
10
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
Стартовый состав
  • 9
    Нил Маупай
  • 20
    Леандро Троссард
    Нападающий
  • 20
    Марч, Солли
    Полузащитник
  • 14
    Адам Лаллана
    Полузащитник
  • 16
    Moder, Jakub
    Полузащитник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Полузащитник
  • 11
    Кукурелья, Марк
    Защитник
  • 33
    Дэниел Бёрн
    Защитник
  • 5
    Льюис Данк
    Защитник
  • 34
    Вельтман, Йоэль
    Защитник
  • 13
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 19
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 27
    Жоао Кансело
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 23
    Джейсон Стиил
    Вратарь
  • 30
    Ричардс, Тейлор
  • 12
    Энок Мвепу
    Полузащитник
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Защитник
  • 24
    Шейн Даффи
    Защитник
  • 66
    Аарон Коннолли
  • 8
    Ив Биссума
    Нападающий
  • 4
    Уэбстер, Адам
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 53
    Edozie, Samuel
    Нападающий
Тренеры
  • Поттер, Грэм
  • Хосеп Гвардиола
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Анонс матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" 23.10.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Брайтон энд Хоув Альбион, тогда как команда "Манчестер Сити" осталась с поражением. Столкновение Брайтон энд Хоув Альбион и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 18.05.2021 закончилось с такими результатами: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Поттер, Грэм и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув)
Год основания Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Страна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий поединок команды Брайтон энд Хоув Альбион был сыгран против Норвич Сити - 16.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Брюгге - 19.10.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Брайтон энд Хоув Альбион - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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