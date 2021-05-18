Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 0.8 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3.2 гола против команды Брайтон энд Хоув Альбион (в среднем).

Год назад, Манчестер Сити была на 7 месте в таблице с 15 очками. Сейчас они на 3 месте с 17 очками.

У команды Брайтон энд Хоув Альбион серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первый тайм в 31% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 51% матчей.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Брайтон энд Хоув Альбион (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Брайтон энд Хоув Альбион победила в 1 гол(а).

Joel Veltman получил больше всего желтых карточек (4) в Брайтон энд Хоув Альбион. Aymeric Laporte получил 3 в Манчестер Сити.

Среднее количество голов во встречах между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 4.

Брайтон энд Хоув Альбион не проигрывает в последних 6 играх.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Брайтон энд Хоув Альбион's.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Брайтон энд Хоув Альбион и Манчестер Сити - 1.8.

Команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Победителем прошлой встречи была команда Брайтон энд Хоув Альбион.

Pascal Gross отдал больше всего передач в Брайтон энд Хоув Альбион с 2 передачами. Gabriel Jesus лучший распасовщик Манчестер Сити (4 передач)

Брайтон энд Хоув Альбион забивает 1.12 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 1.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Брайтон энд Хоув Альбион была на 16 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 4 месте с 15 очками.

Когда Брайтон энд Хоув Альбион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Брайтон энд Хоув Альбион% своих матчей.

Брайтон энд Хоув Альбион выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 51%.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Брайтон энд Хоув Альбион.

Из последних 5 встреч команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1, команда Манчестер Сити выиграла 4, 0 ничьи.

Брайтон энд Хоув Альбион не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 5 встреч когда команда Брайтон энд Хоув Альбион играла дома, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 14-5 в пользу команды Манчестер Сити.

Во время последних 10 встреч, команда Брайтон энд Хоув Альбион выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 25-6 в пользу команды Манчестер Сити

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 3-2 (Брайтон энд Хоув Альбион дома) и 1-0 (Манчестер Сити дома).