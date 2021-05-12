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Милан - Торино онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 26 октября 2021, 21:45 - Джузеппе Меацца
Рейтинг матча:
Милан
Милан
1 - 0
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перерыв
Торино
Турин
Ход матча
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Торино
33%
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
Личные встречи
Милан
8
Побед
19
Игр
2
Побед
Торино
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Торино 0 - 7 Завершен Милан
Кубок Италии 2020/2021
12.01.2021 - 21:45 Милан 0 - 0 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2020/2021
09.01.2021 - 21:45 Милан 2 - 0 Завершен Торино
Чемпионат Италии 2019/2020
17.02.2020 - 21:30 Милан 1 - 0 Завершен Торино
Последние матчи - Милан
Чемпионат Италии 2021/2022
23.10.2021 - 21:45 Болонья 2 - 4 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Порту 1 - 0 Завершен Милан П
Чемпионат Италии 2021/2022
16.10.2021 - 21:45 Милан 3 - 2 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2021/2022
03.10.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 3 Завершен Милан В
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Торино
Чемпионат Италии 2021/2022
22.10.2021 - 19:30 Торино 3 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 19:00 Наполи 1 - 0 Завершен Торино П
Чемпионат Италии 2021/2022
02.10.2021 - 19:00 Торино 0 - 1 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
27.09.2021 - 21:45 Венеция 1 - 1 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2021/2022
23.09.2021 - 19:30 Торино 1 - 1 Завершен Лацио Н
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Новости команд
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Милан
33%
Ничья
33%
Торино
33%
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
П1: 1.80 Х: 2.75 П2: 5.00
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
П1: 1.87 Х: 2.81 П2: 5.40
Трансляция
45'
Свисток
Перерыв.
45'
Крунич опасно пробивал после стандарта. Правда, голкипер Торино контролировал ситуацию.
41'
Подачу Тонали со штрафного перехватили защитники Торино, после чего последовал удар Салемакерса. Мяч прошёл в метре от правой штанги.
36'
Леау взял инициативу на себя и пробил издали. Мяч ушёл на трибуны.
34'
Желтая карточка
Калюлю не по правилам остановил проход Синго.
32'
Много борьбы и мало конструктива мы наблюдаем. Арбитр зафискировал уже 12 фолов.
27'
Хорошую передачу с фланга выполнил Линетти, но Белотти не сумел подстроиться под мяч.
24'
Желтая карточка
Ещё одна желтая. Синго срубил Леау в момент приема мяча.
21'
Синго принял мяч в свободной зоне, но слишком долго принимал решение и позволил обоскрасть себя.
18'
Побега пробивал головой после подачи со штрафного. Этот удар не нёс в себе никакой опасности.
14'
Гоооол!!!
Милан открывает счёт! Крунич выиграл борьбу на угловом и выполнил скидку на Жиру. Французу оставалось лишь переправить мяч в открытый угол ворот.
10'
Желтая карточка
Отложенную желтую карточку получает Романьоли. Капитан Милана грубо сыграл против Белотти.
8'
Навес Белотти не находит адресата в штрафной.
5'
Желтая карточка
Буонджорно зарабатывает предупреждение за фол против Салемакерса в центре поля.
5'
Томори блокирует удар Побега с дальней дистанции.
3'
Команды осторожно начинают встречу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Милана: Тэтэрушану – Калабрия, Томори, Романьоли (к), Калюлю – Тонали, Кесси, Салемакерс, Крунич, Леау – Жиру.
Инфо
Стартовый состав Торино: Милинкович-Савич – Джиджи, Бремер, Буонджорно – Синго, Лукич, Побега, Эйна, Линетти, Брекало – Белотти (к).
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 10-го тура Серии А между Миланом и Торино.
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Анонс матча Милан - Торино 26.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 26.10.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Торино (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Торино и Милан в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:7 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Милан - Торино можно посмотреть 26.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Милан - Торино, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)
Год основания Милан (Милан): 1899
Страна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Болонья - 23.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Торино (Турин)
Год основания Торино (Турин): 1906
Страна: Италия
Тренер: Иван Юрич

Прошедший поединок команды Торино был сыгран против Дженоа - 22.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

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