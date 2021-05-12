Милан - Торино онлайн трансляция матча

Анонс матча Милан - Торино 26.10.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой Милан (Милан) и командой Торино (Турин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 26.10.2021

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Милан (Милан) и командой Торино (Турин):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Милан, тогда как команда Торино осталась с поражением. Столкновение Торино и Милан в предыдущем футбольном матче 12.05.2021 закончилось с таким счетом: 0:7 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Милан (Милан)

Год основания Милан (Милан): 1899

Страна: Италия

Тренер: Стефано Пиоли



Предыдущий поединок команды Милан был сыгран против Болонья - 23.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Милан.

Команда гостей

Название: Торино (Турин)

Год основания Торино (Турин): 1906

Страна: Италия

Тренер: Иван Юрич



Прошедший поединок команды Торино был сыгран против Дженоа - 22.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Торино.

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