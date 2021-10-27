Черноморец - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Шахтер 27.10.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Львов - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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