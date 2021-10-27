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Черноморец - Шахтер онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 октября 2021, 19:30 - Черноморец
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
41'
Шахтер
Донецк
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
25%
Ничья
25%
Шахтер
50%
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
1
Побед
20
Игр
16
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2018/2019
23.09.2018 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
16.02.2018 - 19:00 Шахтер 5 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2017/2018
17.09.2017 - 19:30 Черноморец 0 - 0 Завершен Шахтер
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 17:00 Ворскла 0 - 2 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
19.10.2021 - 22:00 Шахтер 0 - 5 Завершен Реал П
Премьер-лига 2021/2022
15.10.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 19:45 Шахтер 0 - 0 Завершен Интер Н
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
25%
Ничья
25%
Шахтер
50%
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
П1: 13.00 Х: 6.54 П2: 1.19
Статистика матча
1
ЖК
1
45%
Владение мячом
55%
Удары в створ
1
2
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
9
Штрафные
7
Угловые
4
1
Офсайды
1
Сейвы
6
Фолы
9
Трансляция
39'
Скорко подключился к атаке своей команды и заработал угловой.
37'
Желтая карточка
Цитаишвили получил болезненный удар по ногам. Конопля сыграл не по правилам.
36'
Конопля ударом слета отправил мяч на трибуны.
34'
Вачиберадзе надеялся прямым ударом со штрафного порзаить ворота Пятова, но пробил неточно.
32'
Варакута фиксирует мяч в руках после подачи Корниенко.
31'
Брагару и Скорко не позволяют Соломону пройти по левому флангу.
27'
Фернандо наносит удар издали. Прямо в руки вратарю.
25'
Офсайд
Цитаишвили поторопился и попал в положение вне игры.
23'
Арбитр фиксирует фол в атаке со стороны Судакова.
21'
Ванат получил мяч в штрафной, но скидка на Тлумака не получилась.
19'
Дубко опережает Фернандо и выносит мяч из штрафной площади.
17'
Биловар прерывает опасный прострел Судакова.
15'
Желтая карточка
Смирный получает предупреждение.
14'
Судаков отдавал разрезную передачу в штрафную, но никто из партнеров не понял его задумки.
12'
Скорко оказывают медицинскую помощь после столкновения с соперником.
11'
Пятов неуверенно действует на выходе, но защитники страхуют своего вратаря.
10'
Перспективный штрафной для своей команды зарабатывает Цитаишвили.
8'
Без моментов пока. Команды нащупывают свою игру.
4'
Шахтёр с мячом на половине поля соперника. Одесситы компактно обороняются.
1'
Цитаишвили наносит первый удар в этой встрече.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Варакута, Биловар, Брагару, Ванат, Вачиберадзе, Дубко, Кузик, Скорко, Смирный, Тлумак, Цитаишвили.
Инфо
Стартовый состав Шахтёра: Пятов (к), Витао, Кривцов, Антонио, Тете, Бондаренко, Соломон, Судаков, Конопля, Корниенко, Фернандо.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины между Черноморцем и Шахтёром.
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Комментарии(1)
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Кююмалайнен (Київ)
27.10.2021 в 19:57
Наверное судья удалит кого-либо из "Черноморца". Знать бы на кого из них выписана разнарядка?
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Анонс матча Черноморец - Шахтер 27.10.2021, Кубок Украины

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Черноморец (Одесса) и командой Шахтер (Донецк):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Черноморец и Шахтер в предыдущем футбольном матче 21.08.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Шахтер можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команды Черноморец был сыгран против ФК Львов - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против Ворскла - 23.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

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