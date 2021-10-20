Аталанта - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Duvan Zapata отдал больше всего передач в Аталанта с 2 передачами. Bruno Fernandes лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (4 передач)

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.

Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.

Аталанта пропускает в каждом из последних 6 матчах.