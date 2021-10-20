Аталанта - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Тоттенхэм" - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".
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