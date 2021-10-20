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Аталанта - Манчестер Юнайтед онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 02 ноября 2021, 22:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
1 - 1
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55'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ход матча
12' Йосип Иличич 38' Рафаэль Варан Вышел: Гринвуд, Мейсон 45' Криштиану Роналду
46' Марио Пашалич Вышел: Джимшити, Берат
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
17%
Манчестер Юнайтед
50%
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
Интересные факты
  • Duvan Zapata отдал больше всего передач в Аталанта с 2 передачами. Bruno Fernandes лучший распасовщик Манчестер Юнайтед (4 передач)
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 42% матчей, Манчестер Юнайтед выигрывает в 31% матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 2.18 гола, играя дома, а Манчестер Юнайтед забивает 1.71 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 12 матчах.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 10 матчах.
Личные встречи
Аталанта
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Сампдория 1 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 13:30 Аталанта 1 - 1 Завершен Удинезе Н
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Эмполи 1 - 4 Завершен Аталанта В
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Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
30.10.2021 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.10.2021 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 5 Завершен Ливерпуль П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Англии 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 Лестер Сити 4 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.10.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Эвертон Н
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Главные события
Марио Пашалич
Вышел: Джимшити, Берат
46'
45'
Криштиану Роналду ГООЛ!
38'
Рафаэль Варан
Вышел: Гринвуд, Мейсон
ГООЛ! Йосип Иличич
12'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
17%
Манчестер Юнайтед
50%
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
П1: 3.00 Х: 2.63 П2: 2.50
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
П1: 3.47 Х: 2.79 П2: 2.49
Составы команд
12
Муссо, Хуан
6
Хосе Луис Паломино
28
Демираль, Мерих
15
Мартен де Роон
5
Мехле, Йоаким
20
Копмейнерс, Теун
11
Фреулер, Ремо
77
Заппакоста, Дэвид
88
Марио Пашалич
72
Йосип Иличич
91
Запата, Дуван
1
Де Хеа, Дэвид
29
Уан-Биссака, Аарон
3
Бэйли, Эрик
19
Рафаэль Варан
5
Харри Магуайр
23
Люк Шоу
18
Бруно Фернандес
39
Мактоминей, Скотт
6
Поль Погба
7
Криштиану Роналду
10
Рэшфорд, Маркус
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
    12
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
    45
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
    38
  • 5
    Харри Магуайр
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 25
    Джейдон Санчо
    Полузащитник
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 9
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Оле Гуннар Сульшер
Статистика матча
1
Удары в створ
2
1
Сейвы
55%
Владение мячом
45%
6
Штрафные
5
4
Фолы
6
1
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
2
3
Угловые
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
49'
Офсайд
Грінвуд (Манчестер Юнайтед) потужно поцілив в праву стійку з близької відстані, але перед тим потрапив до мізерного офсайду.
48'
Роналду (Манчестер Юнайтед) відібрав м'яч, віддав на Фернандеша, а той з розвороту пробив у захисника.
46'
Дьїмсіті вийшов замість Пашалича (Аталанта). Де Рон підніметься вище: в центр поля.
Свисток
Другий тайм розпочався!
У першому таймі перевагою володіли саме господарі. "Манчестер Юнайтед" поставив низький блок і захищався вісьмома гравцями, проте всі старання помилкою звів нанівець де Хеа. Ще й Варан вилетів, тож у другому таймі "манкуніанці" зіграють знову у два центральні захисники. Проте ось в атаці в гостей майже нічого не виходило. Кілька контратак, і тільки в компенсований час прекрасний розіграш від Грінвуда, Роналду і Фернандеша.
Свисток
Перерва у матчі!
45+3'
Ілічич (Аталанта) розіграв стандарт на правому фланзі з Дзаппакостою. Італієць прострілив, а Фернандеш перехопив передачу і виніс м'яч.
45+1'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Яка краса від гостей! Роналду, Грінвуд і Фернандеш на трьох розіграли атаку, яку завершили два португальці. Бруну п'яточкою скинув на Кріштіану, а той перевів м'яч у лівий кут. Справжня футбольна естетика!
45'
Инфо
Чотири хвилини додав рефері.
38'
Подача від Меле (Аталанта) з лівого флангу вилетіла за лицьову лінію.
43'
Намагаються розвинути атаку гості від свого штрафного майданчика, але на чужій половині поля їм важко іде просування вперед.
38'
Замена
Травма у Варана. Замість француза вийшов Грінвуд (Манчестер Юнайтед).
35'
А тепер Байї взяв на себе удар. Сапата (Аталанта) знову влучив у івуаріця.
33'
Рашфорд (Манчестер Юнайтед) з-за меж штрафного майданчика влучив у Деміраля.
31'
Опасный момент
Жах в обороні "МЮ"... Компайнерс обікрав Погба, котрий довго вирішував що робити з м'яч на меж свого штрафного майданчика,. М'яч відлетів до Сапати на точку 11 метрів, але пощастило підопічним Сульшера, що круглий снаряд довго опускався і Байї встиг кинутися під удар.
28'
"Манкуніанці" стоять блоком у вісім гравців. Дуже важко підійти господарям до штрафного майданчика.
25'
"Аталанта" більше проводить часу з м'ячем. "МЮ" сподівається на контратаки.
21'
Сапата (Аталанта) отримав передачу за спинами захсиників, пробіг вперед і уже з-під Варана потужно пробив повз праву дев'ятку.
20'
Роналду (Манчестер Юнайтед) в дотик перевів м'яч повз ворота після жорсткого навісу від Погба.
19'
Шоу (Манчестер Юнайтед) навісив зі стандарту з лівого флангу на Магвайра, удар головою якого заблокував Паломіно.
17'
Шоу (Манчестер Юнайтед) з лету намагався пробити після навісу з правого флангу, але м'яч рикошетом від газону опустився на сітку воріт.
14'
Знову швидео розігрують "манкуніанці" з центра поля. Закидання на Роналду - Муссо перший на м'ячі.
13'
Инфо
Зарахували гол!
13'
Инфо
Роналду говорить про скасування голу. Арбітри перевіряють взяття воріт через VAR.
12'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Знову відкривають рахунок бергамаски у матчі проти "МЮ". Не обійшлося без помилки де Хеа. Сапата віддав під удар Ілічичу, а той низом пробив в іспанського кіпера. Від Давіда м'яч покотився у ворота...
10'
Іличич (Аталанта) знайшов між лініями Пашалича. Хорват пробив, але влучив у захисника.
8'
Не вистачило швидкості Фернандешу (Манчестер Юнайтед). Погба по лівому флангу запускав португальця, але двоє захисників "Аталанти" випередили Бруну.
5'
Опасный момент
Пощастило "Аталанті"! Мактоміней пробив з меж штрафного майданчика, м'яч влучив у захисника і по-зрадицький повільно крутився від воріт і все-таки влучив у стійку! Голкіпер був уже відіграний.
4'
В центрі Копмайнерс фолить на Погба (Манчестер Юнайтед).
1'
Роналду (Манчестер Юнайтед) уже на 19 секунді пробив по воротах з метрів 25-ти. Муссо забрав м'яч до рук. Португалець прицілився, тепер можна грати.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Українець Руслан Маліновський вдруге поспіль не з'явиться в основі бергамасків.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
"Аталанта": Муссо - де Рон, Деміраль, Паломіно - Дзаппакоста, Фройлер, Копмайнерс, Меле - Ілічич, Пашалич - Сапата.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван-Біссака, Байї, Варан, Магвайр, Шоу - Фернандеш, Мактоміней, Погба - Рашфорд, Роналду.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру групового етапу ЛЧ між італійською "Аталантою" та англійським "Манчестер Юнайтед".
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Анонс матча "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" 02.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 02.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Аталанта" (Бергамо) и командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда "Аталанта" осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 20.10.2021 закончилось со счетом: 3:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Оле Гуннар Сульшер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" можно посмотреть 02.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против Лацио - 30.10.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Тоттенхэм" - 30.10.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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