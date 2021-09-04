Черногория - Нидерланды онлайн трансляция матча

Матч между командой Черногория и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.
Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Черногория и командой Нидерланды:
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Черногория осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Черногория в предыдущем футбольном матче 04.09.2021 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Миодраг Радулович и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черногория
Страна: Черногория
Прошедший матч команды Черногория был сыгран против Норвегия - 11.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Норвегия.
Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур
Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Гибралтар - 11.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.
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