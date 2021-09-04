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Черногория - Нидерланды онлайн трансляция матча

Чемпионат мира - 13 ноября 2021, 21:45
Главный судья: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матча:
Черногория
0 - 2
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69'
Нидерланды
Ход матча
25' Мемфис Депай 42' Дензел Думфрис
46' Мален, Дониэлл Вышел: Стевен Бергвейн 54' Мемфис Депай 62' Владимир Йовович Вышел: Vujnovic, Nikola 62' Дьюрдевич, Урош Вышел: Фатос Бечирай
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Черногория
22%
Ничья
33%
Нидерланды
44%
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 9.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 11.00 Х: 3.95 П2: 1.38
Личные встречи
Черногория
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Нидерланды
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория
Последние матчи - Черногория
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Норвегия 2 - 0 Завершен Черногория П
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Гибралтар 0 - 3 Завершен Черногория В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Черногория 0 - 0 Завершен Латвия Н
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория П
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Турция 2 - 2 Завершен Черногория Н
Показать больше
Последние матчи - Нидерланды
Чемпионат мира 2022
11.10.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 0 Завершен Гибралтар В
Чемпионат мира 2022
08.10.2021 - 21:45 Латвия 0 - 1 Завершен Нидерланды В
Чемпионат мира 2022
07.09.2021 - 21:45 Нидерланды 6 - 1 Завершен Турция В
Чемпионат мира 2022
04.09.2021 - 21:45 Нидерланды 4 - 0 Завершен Черногория В
Чемпионат мира 2022
01.09.2021 - 21:45 Норвегия 1 - 1 Завершен Нидерланды Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
Владимир Йовович
Вышел: Vujnovic, Nikola
62'
Дьюрдевич, Урош
Вышел: Фатос Бечирай
62'
54'
Мемфис Депай ГООЛ!
46'
Мален, Дониэлл
Вышел: Стевен Бергвейн
42'
Дензел Думфрис
25'
Мемфис Депай ГООЛ!
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Черногория
22%
Ничья
33%
Нидерланды
44%
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 9.00 Х: 2.88 П2: 1.62
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 10.20 Х: 2.87 П2: 1.67
П1: 11.00 Х: 3.95 П2: 1.38
Составы команд
13
Саркич, Матия
33
Ристо Радунович
5
Игор Вуячич
15
Стефан Савич
15
Марко Вукчевич
33
Зарко Томашевич
29
Osmajic, Milutin
9
Марко Янкович
94
Владимир Йовович
99
Сеад Хакшабанович
23
Дьюрдевич, Урош
1
Джастин Бейлов
22
Дензел Думфрис
6
Де Ври, Стефан
4
Вирджил ван Дейк
17
Блинд Дэйли
18
Вейналдум, Джорджиньо
21
Френки де Йонг
14
Клаассен, Дэви
21
Мален, Дониэлл
10
Мемфис Депай
15
Груневелд, Арнаут
Стартовый состав
  • 99
    Сеад Хакшабанович
    Полузащитник
  • 23
    Дьюрдевич, Урош
    Нападающий
    62
  • 33
    Зарко Томашевич
    Защитник
  • 29
    Osmajic, Milutin
    Полузащитник
  • 9
    Марко Янкович
    Полузащитник
  • 94
    Владимир Йовович
    Полузащитник
    62
  • 33
    Ристо Радунович
    Защитник
  • 5
    Игор Вуячич
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 15
    Марко Вукчевич
    Полузащитник
  • 13
    Саркич, Матия
    Вратарь
  • 21
    Мален, Дониэлл
    Нападающий
    46
  • 10
    Мемфис Депай
    Нападающий
    54 25
  • 15
    Груневелд, Арнаут
    Нападающий
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 14
    Клаассен, Дэви
    Полузащитник
  • 22
    Дензел Думфрис
    42
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 17
    Блинд Дэйли
  • 1
    Джастин Бейлов
Запасные игроки
  • 1
    Милан Миятович
    Вратарь
  • 21
    Вукотич, Илия
    Полузащитник
  • 19
    Милош Райчкович
  • 18
    Лука Миркович
    Полузащитник
  • 19
    Vujnovic, Nikola
    Нападающий
  • 20
    Фатос Бечирай
  • 27
    Драшко Божович
  • 4
    Dreskovic, Meldin
    Нападающий
  • 55
    Agovic, Jasmin
    Вратарь
  • 55
    Марко Симич
    Защитник
  • 23
    Киллессен, Джаспер
    Вратарь
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 19
    Вегхорст, Воутер
    Нападающий
  • 16
    Гравенберч, Райан
    Полузащитник
  • 15
    Маласия, Тирелл
    Защитник
  • 26
    Гуус Тил
  • 11
    Ноа Ланг
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 26
    Марк Флеккен
  • 15
    Rensch, Devyne Fabian Jairo
    Защитник
Тренеры
  • Миодраг Радулович
  • van Gaal, Louis
Статистика матча
28%
Владение мячом
72%
10
Штрафные
9
Офсайды
2
9
Фолы
8
4
Удары мимо
2
2
Блокировано ударов
3
Угловые
1
Удары в створ
2
ЖК
1
Сейвы
1
Трансляция
66'
Офсайд
Двічі поспіль потрапили в офсайд нападники господарів. Поки чорногорці менш активно атакують - нідерландці в наступі.
62'
Замена
Подвійна заміна у господарів. Замість Джурджевича і Йововича вийшли Бечірай та Вуйкович.
57'
Невдале виконання стандарту від де Йонга (Нідерданди).
54'
Гоооол!!!
Який красивий гол від Депая! Мефіс в дотик п'ятою замкнув простріл з правого флангу від Думфріса. М'яч пройшов ще й між ногами голкіпера.
52'
Подачу Янковича (Чорногорія) зі стандарту виніс ван Дейк.
49'
Осмаїч (Чорногорія) прокинув повз Де Врея м'яч, але Думфріс на пару з Бейловим підчистили за партнером.
46'
Замена
Бергвейн у перерві замінив Малена (Нідерданди).
Свисток
Другий тайм розпочався!
Рахунок точно не по грі. Цифри на табло повинні були бути якщо не на користь господарів, то хоча б рівні. Чорногорці більш гостро атакували, проте рішення арбітра дозволило забити нідерландцям з пенальті першим ж ударом у матчі. Взагалі, дії судді досить дивні сьогодні. Він не послідовний, і виніс, як мінімум, три помилкові вироки за 45 хвилин.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Дві хвилини компенсував арбітр до першого тайму.
43'
Хакшабанович (Чорногорія) зі стандарту з лівого флангу виконав неточний навіс.
42'
Желтая карточка
Відмахнувся Думфріс (Нідерланди), за що отримав жовту карточку. Чергове дивне рішення від арбітра, адже була просто контактна боротьба.
40'
Янкович хитнув де Врея і з-за меж штрафного майданчика обвідним ударом цілив у лівий кут воріт - Бейлов витягнув. Чорногорці стабільно нагнітають.
39'
Опасный момент
Осмаїч пробив головою після навісу і влучив в руку Думфрісу. М'яч летів у площину, але рука стала на шляху траєкторії. Проте арбітр не призначив пенальті.
38'
Барселонська комбінація: де Йонг закинув на Депая, але в цю іспанську ідилію втрутився Саркич і забрав м'яч до рук.
36'
Опасный момент
Класний шанс отримав Данджума (Нідерланди). Мален обіграв опонента на правому фланзі і зряче прострілив на 11 метрів, звідки Арно в дотик пробив. М'яч пролетів зовсім поруч із правою стійкою воріт.
Инфо
31%:69% володіння м'ячем. Чорногорці більше грають на контратаках.
33'
Сильно прострілив Блінд з лівого флангу - Депай міг лише підставити голову. Проте був настільки гострий кут, що годі й було на щось сподіватися.
32'
Чорногорці великими силами пішли в позиційну атаку. Осмаїч впав після зіткнення з Думфрісом, але арбітр поруч стояв і не зафіксував фол.
Инфо
Сьогоднішній гол з пенальті став для Депая дев'ятим у футболці збірної. За цим показником він випередив Рональда Кумана, у якого вісім точних ударів з точки і став рекордсменом "ораньє".
29'
Після навісу з правого флангу Осмаїч (Чорногорія) головою пробив повз ворота. Не зміг влучити як належить по круглому снаряду півзахисник.
28'
Закидання на Вукчевича на правий фланг, але ван Дейк знову епрший на м'ячі - вибив круглий снаряд за бокову лінію.
Инфо
Депай обігнав ван Ністерлоя у списку найкращих бомбардирів збірної Нідерландів і тепер одноосібно посідає шосте місце із 36-ма голами. Наступна ціль - Ар'єн Роббен із 37-ма точними ударами.
Инфо
Першим ж ударом у матчі забили Нідерланди.
25'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Депай без проблем з точки відправив м'яч у лівий кут воріт. Голкіпер реагував по удару, проте Мемфіс пробив дуже сильно і точно.
24'
Инфо
VAR підтвердив фол.
23'
Опасный момент
Арбітр призначає пенальті! Янкович зачепив Классена на меж штрафного майданчика! Трохи малював нідерландець, але фол був.
21'
Инфо
3:0 наразі за ударами по воротах. Поки в атаці нідерландці менш активні в завершальній фазі.
20'
Уголовой
Вуячич (Чорногорія) пробив головою вище воріт після навісу від кутового прапорця. Дуже незручна була позиція.
18'
Знову господарі в атаці. Джурджевич шукав момент для удару і все-таки пробив, проте влучив у ван Дейка.
16'
Опасный момент
Довга передача на Йововича (Чорногорія) вперед, захист нідерландців провалився, власне, як і воротар, котрий невдало вийшов. Півзахисник прибрав м'яч ліворуч від Бейлова, але з гострого кута влучив лише у зовнішню сітку воріт.
13'
Передачі в гостей поки не ідуть сьогодні. Найбільше помиляється Данджума - він вперше вийшов у старті Нідерландів в офіційному матчі.
11'
Йововича (Чорногорія) запустили вперед в контратаку. Він не зміг обіграти один в один ван Дейка.
10'
Стартові хвилини одноначно за гостями. Вони більше тримають м'яч і навіть ван Дейк вже кілька разів дозволив собі піднятися дуже високо в атаку.
8'
Данджума (Нідерланди) отримав передачу він ван Дейка у штрафному майданчику, але затягнув з рішенням і зрештою втратив м'яч.
5'
Ван Дейк (Нідерланди) шведою запустив Данджуму вперед, але той у боротьбі з Вуячичем сфолив.
Инфо
Поле у Подгоріці не в найкращому стані. М'яч скаче при передачах низом.
1'
Відразу на 20 секунді грубий фол. Де Врей (Нідерланди) в'їхав в Джурджевича на своїй половині поля. Господарі швидко розіграли стандарт, який закінчився фолом в атаці.
Свисток
Прозвучав стартовий свисток!
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Чорногорія: Саркич - Вукчевич, Савич, Вуячич, Радунович - Йовович, Янкович, Осмаїч, Томашевич - Джкрджевич, Хакшабанович.
Нідерланди: Бейлов - Думфріс, де Врей, ван Дейк, Блінд - Вейналдум, де Йонг, Классен - Мален, Депай, Данджума.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу кваліфікації на ЧС-2022, в якому зустрінуться представники групи G Чорногорія та Нідерланди.
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Анонс матча Черногория - Нидерланды 13.11.2021, Чемпионат мира

Матч между командой Черногория и командой Нидерланды будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат мира 2022.

Дата проведения матча: 13.11.2021
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Черногория и командой Нидерланды:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Нидерланды, тогда как команда Черногория осталась с поражением. Столкновение Нидерланды и Черногория в предыдущем футбольном матче 04.09.2021 закончилось с таким счетом: 4:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Миодраг Радулович и van Gaal, Louis разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черногория - Нидерланды можно посмотреть 13.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча Черногория - Нидерланды, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черногория
Страна: Черногория

Прошедший матч команды Черногория был сыгран против Норвегия - 11.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Норвегия.

Команда гостей

Название: Нидерланды
Страна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Предыдущий матч команды Нидерланды был сыгран против Гибралтар - 11.10.2021, в рамках турнира Чемпионат мира 2022 и закончился победой команды Нидерланды.

Следите за результатами матча Черногория - Нидерланды онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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