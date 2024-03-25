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Нагельсман - о матче против Нидерландов: Завтра победит лучшая команда

Германия

Наставник сборной Германии прокомментировал предстоящий товарищеский матч

Нагельсман - о матче против Нидерландов: Завтра победит лучшая команда

фото из свободных источников

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его команда готова к товарищескому матчу против Нидерландов.

"Все готовы. План на завтра - начать тем же составом, что и в игре против Франции. Но мы еще дождемся финальной тренировки".

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"Это всегда большая игра между двумя соседями. Многие игроки знают друг друга по своим клубам. Завтра победит лучшая команда", - добавил Нагельсман.

Напомним, что сборная Германии сыграет против Нидерландов 26 марта. Начало - в 21:45.

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Германия Нидерланды Юлиан Нагельсманн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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