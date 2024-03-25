Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсман - о матче против Нидерландов: Завтра победит лучшая команда
Наставник сборной Германии прокомментировал предстоящий товарищеский матч
фото из свободных источников
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что его команда готова к товарищескому матчу против Нидерландов.
"Все готовы. План на завтра - начать тем же составом, что и в игре против Франции. Но мы еще дождемся финальной тренировки".
"Это всегда большая игра между двумя соседями. Многие игроки знают друг друга по своим клубам. Завтра победит лучшая команда", - добавил Нагельсман.
Напомним, что сборная Германии сыграет против Нидерландов 26 марта. Начало - в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Азербайджан U21 – Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025
- Сборная Германии определилась с основным голкипером на Евро-2024
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн