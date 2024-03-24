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Лотар Маттеус: Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным
Пока все внимание на сборной
Getty Images
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн еще не продлил контракт с немецкой футбольной федерацией, который закончится после Евро-2024. Бывший полузащитник "Баварии" Лотар Маттеус хочет увидеть тренера снова на мостике мюнхенского клуба, учитывая, что нынешний коуч Томас Тухель покинет команду по завершению сезона.
Я могу себе представить, что для Юлиана будет большим вызовом формировать эпоху со сборной, но я предполагаю, что в его возрасте он хочет работать с командой на ежедневной основе, и я думаю, что у него есть предложения от клубов, которые его интересуют.
Я не знаю, есть ли он в списке "Баварии", но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я считаю, что его увольнение было ошибкой. Как по мне, Нагельсманн хорошо подходил "Баварии". Но сделает ли он это снова, хоть и под другим руководством и в другой иерархии, зависит от него самого.
Напомним, что Нагельсманн возглавлял "Баварию" с 2021 по 2023 годы. Его заменил нынешний коуч Томас Тухель.
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