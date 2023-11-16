Отбор на ЧЕ-2024. Черногория – Литва 2:0. Пока запасной вариант для Украины откладывается

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа G, девятый тур

"Городской стадион" (Подгорица)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Казалось бы, две неприметные команды встретились в рядовом матче. Однако именно они могли изменить расписание событий для Украины. В случае ничьей или победы Литвы подопечные Реброва готовились бы к поединку с Италией с мыслей о запасном варианте квалификации на Евро-2024. Но пока без нее.

У Литвы турнирных задач уже нет, а вот у Черногории небольшая надежда на первый в истории Чемпионат Европы еще есть. Свои турнирные задания хозяева начали выполнять на третьей минуте. И получилось у них очень эффектно.

После атаки с левого фланга мяч дошел в центр до Стефана Йоветича, который сыграл в стиле настоящего центрфорварда – сбросил под удар на линию штрафной. Мяч дошел до Куча, который пробил под левую стойку. Дебютный гол для 30-летнего полузащитника за сборную в официальных поединках. Вовремя.

Дальше мяч был больше под контролем Литвы. Однако это было владение ради владения. За первый тайм они нанесли лишь один удар по воротам. В то же время черногорцы обостряли гораздо больше, играя на контратаках.

Сразу после перерыва – тоже на третьей минуте тайма – хозяева удвоили преимущество. Автор ассиста в первом взятии ворот Йоветич записал в свой актив еще и гол. После выноса мяча литовским голкипером круглый через несколько передач снова вернулся в штрафную. Йоветич свой момент реализовал, пробив в правый угол.

При 0:1 было тяжело, а когда счет стал 0:2 – это уже предопределение. Команды в дальнейшем доигрывали матч по схожему сценарию, как и в первом тайме. Однако литовцы так и не смогли забить хотя бы гол престижа. Они окончательно завершили свои выступления в этом отборе.

Черногорцы еще проведут завершающий поединок 19 ноября против сборной Венгрии, которая уже квалифицировалась на Евро-2024. Подопечным Радуловича потребуется только победа и параллельное поражение Сербии в матче с идущими на последнем месте болгарами. В противном случае на ЧЕ пройдут сербы, а сборная Украины получит дополнительный шанс квалификации через плей-офф Лиги нации.

Черногория – Литва 2:0

Голы: Куч 3, Йоветич 48

Черногория: Миятович – Вешович, Рубезич, Вуячич, Радунович – Осмаич, Янкович (Лончар 79), Куч, Цамай (Джуканович 75) – Крстович (Бакич 79), Йоветич (Вукчевич 69)

Литва: Гертмонас – Ласицкас, Гирдвайнис, Лекятас, Ширвис (Упстас 63) – Уткус (Должников 63), Воробьевас (Новиковас 63) – Сливка, Гинейтис, Черных (Романовский 81) – Паулаускас

Предупреждения: Вуячич 28, Рубежич 32, Радунович 34, Цамай 72, Куч 87 – Воробьевас 41, Уткус 58, Ласицкас 77