Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лигт - о матче против Германии: Соперничество будет всегда
Защитник высказался о товарищеском матче
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маттиас де Лигт, защитник "Баварии" и сборной Нидерландов, высказался о предстоящем товарищеском матче против Германии.
"Соперничество будет всегда. Но я думаю, что оно отличается от того, что было в прошлом. Завтра я также встречусь с некоторыми товарищами по команде из мюнхенской "Баварии". После игры мы будем веселиться, но во время матча этого никто не заметит".
Сборная Германии сыграет товарищеский против Нидерландов 26 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
- Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник