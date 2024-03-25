Де Лигт - о матче против Германии: Соперничество будет всегда

Маттиас де Лигт, защитник "Баварии" и сборной Нидерландов, высказался о предстоящем товарищеском матче против Германии.

"Соперничество будет всегда. Но я думаю, что оно отличается от того, что было в прошлом. Завтра я также встречусь с некоторыми товарищами по команде из мюнхенской "Баварии". После игры мы будем веселиться, но во время матча этого никто не заметит".