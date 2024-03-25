  1. UA-Футбол ⚽
  2. Нидерланды
  3. Де Лигт - о матче против Германии: Соперничество будет всегда
В тренде
Нидерланды
Нидерланды

Нидерланды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Лигт - о матче против Германии: Соперничество будет всегда

Нидерланды

Защитник высказался о товарищеском матче

Де Лигт - о матче против Германии: Соперничество будет всегда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Маттиас де Лигт, защитник "Баварии" и сборной Нидерландов, высказался о предстоящем товарищеском матче против Германии.

"Соперничество будет всегда. Но я думаю, что оно отличается от того, что было в прошлом. Завтра я также встречусь с некоторыми товарищами по команде из мюнхенской "Баварии". После игры мы будем веселиться, но во время матча этого никто не заметит".

Сборная Германии сыграет товарищеский против Нидерландов 26 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеДе Лигт прокомментировал слухи о своем будущем в Баварии
По теме
yellow-arrow
Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2
yellow-arrow
Барселона хочет укрепить центральную зону: на позицию рассматриваются четыре игрока
yellow-arrow
Нидерландский АЗ летом может купить у Шахтера Лассину Траоре
Германия Бавария (Мюнхен) Нидерланды Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости