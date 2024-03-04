Де Лигт прокомментировал слухи о своем будущем в Баварии

Маттейс де Лигт, центральный защитник "Баварии", прокомментировал слухи о своем будущем в клубе.

"Я не думаю об этом сейчас. Я очень счастлив в "Баварии".

"Конечно, у меня был нелегкий сезон. Я был травмирован в течение длительного времени. Но сейчас чувствую себя хорошо, я в хорошей форме, я хочу играть", - добавил де Лигт.