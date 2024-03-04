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Де Лигт прокомментировал слухи о своем будущем в Баварии

Германия

Я очень счастлив в своем клубе (с)

Де Лигт прокомментировал слухи о своем будущем в Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Маттейс де Лигт, центральный защитник "Баварии", прокомментировал слухи о своем будущем в клубе.

"Я не думаю об этом сейчас. Я очень счастлив в "Баварии".

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"Конечно, у меня был нелегкий сезон. Я был травмирован в течение длительного времени. Но сейчас чувствую себя хорошо, я в хорошей форме, я хочу играть", - добавил де Лигт.

Маттейс в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 15 поединков, в которых забил 2 гола.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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