Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Лигт прокомментировал слухи о своем будущем в Баварии
Я очень счастлив в своем клубе (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Маттейс де Лигт, центральный защитник "Баварии", прокомментировал слухи о своем будущем в клубе.
"Я не думаю об этом сейчас. Я очень счастлив в "Баварии".
"Конечно, у меня был нелегкий сезон. Я был травмирован в течение длительного времени. Но сейчас чувствую себя хорошо, я в хорошей форме, я хочу играть", - добавил де Лигт.
Маттейс в нынешнем сезоне Бундеслиги провел 15 поединков, в которых забил 2 гола.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Официально. Александрия получила техпоражение в матче с Шахтером
- Шахтер преподносит урок Кривбассу, Днепр-1 сохраняет лидерство. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Шахтер разгромил Кривбасс, победа Днепра-1, Трубин пропустил пять голов. Главные новости за 3 марта
- Ливерпуль заинтересовался защитником Зальцбурга
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн