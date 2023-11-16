Черногория - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024

Сборная Черногории в родных стенах сыграет с Литвой в рамках предпоследнего тура отбороного цикла Евро-2024. Черногорцы имеют 8 очков и занимают третье место. Литовцы располагаются на строчку ниже, набрав шесть очков в семи сыгранных туров.

Старт поединка - в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024, группа G

Черногория - Литва

16 ноября, начало - 21:45

Трансляция - MEGOGO Футбол 4