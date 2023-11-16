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Черногория - Литва. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024
Черногория - Литва: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: facebook.com/LTUfutbolas
Сборная Черногории в родных стенах сыграет с Литвой в рамках предпоследнего тура отбороного цикла Евро-2024. Черногорцы имеют 8 очков и занимают третье место. Литовцы располагаются на строчку ниже, набрав шесть очков в семи сыгранных туров.
Старт поединка - в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO.
Отбор к Евро-2024, группа G
Черногория - Литва
16 ноября, начало - 21:45
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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