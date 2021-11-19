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Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 ноября 2021, 19:30 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
1 - 3
Обновить
перерыв
Динамо
Киев
Ход матча
3' Виктор Цыганков 12' Bugay, Vladislav 27' Буйальский, Виталий 30' Vitinho 37' Vitinho 44' Евгений Исаенко
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
31%
Ничья
20%
Динамо
49%
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 9.50 Х: 4.00 П2: 1.29
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 12.50 Х: 4.30 П2: 1.30
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Динамо Киев 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Динамо Киев выигрывает в 37%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Динамо Киев - 1.4.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 3, 1 ничьи.
  • Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Viktor Tsygankov забил 9 раз за Динамо Киев
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иДинамо Киев, когда Черноморец Одесса играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 33% матчей, Динамо Киев выигрывает в 37% матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 5-1-0
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Динамо Киев - 2.6.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Черноморец Одесса забивает 1.5 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 29 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-21 в пользу команды Динамо Киев
  • За последние 13 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 8 победы команды Динамо Киев. Разница голов 22-9 в пользу команды Динамо Киев.
  • Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 25% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 29% голов между минутами 31-45?
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
2
Побед
19
Игр
14
Побед
Динамо
Премьер-лига 2018
03.12.2018 - 18:30 Динамо 2 - 0 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2018/2019
25.08.2018 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2017/2018
15.10.2017 - 19:30 Черноморец 2 - 1 Завершен Динамо
Премьер-лига 2017/2018
18.07.2017 - 19:00 Динамо 2 - 1 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес П
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо В
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 17:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
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Главные события
ГООЛ! Евгений Исаенко
44'
37'
Vitinho ГООЛ!
30'
Vitinho ГООЛ!
27'
Буйальский, Виталий ГООЛ!
Bugay, Vladislav
12'
3'
Виктор Цыганков
Кто победит?
51 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
31%
Ничья
20%
Динамо
49%
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 9.50 Х: 4.00 П2: 1.29
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 11.30 Х: 4.39 П2: 1.32
П1: 12.50 Х: 4.30 П2: 1.30
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Andriiovych, Varakuta Danylo
    Вратарь
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
    12
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 22
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 20
    Евгений Исаенко
    44
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 16
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
    27
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
    37 30
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    3
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 17
    Biloshevskyi, Bogdan
    Полузащитник
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 16
    Сухоручко, Даниил
    Нападающий
  • 11
    Андрей Штогрин
    Нападающий
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 6
    Абдул Кадири Мохаммед
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 28
    Владислав Кулач
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 26
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
Тренеры
  • Shmatovalenko, Sergeiy
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
1
ЖК
1
1
Угловые
5
1
Удары мимо
5
5
Штрафные
7
7
Фолы
4
52%
Владение мячом
48%
1
Удары в створ
3
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Перший тайм був дуже динамічним та інтенсивним. Реалізація Динамо сьогодні точно не підводить. Команда забила майже у всіх ключових моментах. Чорноморець теж реалізував фактично єдиний шанс.
45+2'
Свисток
Арбітр дає свисток. Команди йдуть в роздягальню.
45+1'
Опасный момент
Динамо має ще одну атаку. Після прострілу з правого флангу Буяльський трохи не влучив у дальню дев'ятку з 10 метрів.
45'
Одну хвилину додав до першого тайму суддя.
44'
Гоооол!!!
Чорноморець відіграє один гол! Після подачі з кутового Бугай скидає на Ісаєнка. Той опинився без опіки на дальній стійці та без проблем переправив м'яч у ворота.
41'
Кияни спробували розігнати атаку лівим фленгом, але Чорноморець вчасно блокує просування гостей.
37'
Гоооол!!!
Третій м'яч забиває Динамо! Караваєв прострілив справа, а Шкурін віддав правіше на Вітіньо. Бразилець пробиває низом з кількох метрів та робить дубль!
34'
Караваєв розганяється на правому фланзі та прострілює в штрафний, але там немає нікого, крім захисту Чорноморця.
30'
Гоооол!!!
Яка ж краса! Вітіньо моментально виправляється! Чорноморець обрізається в обороні, а Шкурін відбирає м'яч та пасує Вітіньо. Бразилець з 20 метрів закручує в ближню девятку. Голкіпер торкається м'яча, але витягнути не вдалося.
29'
Опасный момент
Одразу ще один момент у Динамо! Буяльський опиняється з м'ячем на межі штрафного та віддає Вітіньо правіше. Гравець не зміг обробити м'яч.
28'
Гоооол!!!
Забиває Динамо! Миколенко прорвався правим флангом та прострілив на Шкуріна. Після серії рикошетів м'яч опиняється в Буяльського, і той влучно пробиває в лівий кут.
25'
Команда Луческу намагається відчути слабкі сторони одеситів. Поки що гравці не йдуть в акцентовну атаку, але володіння за ними.
21'
Динамо трохи заспокоює гру. М'яч зараз у володінні захисту киян. Просування вперед поки що немає.
17'
Опасный момент
Який же момент у Динамо! Шкурін закидає черпачком на Буяльського, а той скидає на Циганкова. Вінгер з кількох метрів пробиває в стійку.
13'
Желтая карточка
Вже друга жовта картка за симуляцію в нашому матчі. Її отримує Бугай. Гравець відверто підставлявся, хоча дотик від Шепєлєва мав місце.
11'
Циганков подає з правого флангу, а Андрієвський пробиває з 20 метрів. М'яч летить в сторону кутового прапорця, аж ніяк не у ворота.
7'
Скорко та Біловар намагаються почати атаку правим флангом, але високий пресинг Динамо дозволяє відібрати м'яч.
3'
Желтая карточка
Віктор Циганков отримує гірчичник за симуляцію. Гравець входив у штрафний майданчик з м'ячем, а відбір захисника Чорноморця був чистим.
1'
Свисток
Стартовий свисток судді Олександра Шандора сповіщує про початок нашого матчу!
Инфо
Уже відомі склади команд: Чорноморець: Варакута – Скорко, Дубко, Біловар, Д. Кузик – Вачіберадзе, Тлумак, Авагімян – Ісаєнко, Брагару, Бугай. Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Миколенко, Караваєв – Шепелєв, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Вітіньо – Шкурін.
Свисток
Матч начался
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Комментарии(3)
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ZNAK_VOPROSA
19.11.2021 в 20:10
Мега матч...Такой самый как Шахтер мариуполь
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 19:47
)))))) 13я минута и 0.0, вот это да!!! Какой печальный класс команды, когда им делают зелёный коридор, а они не могут забить)))))))) С такими деревянными игроками не могут и без сопротивления забить)))))))
Ответить
0
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
18.11.2021 в 12:41
ДК2 завтра надо только выигравать если хотите играть за ДК1 а то они приглашают игроков с U19 а проиграшь будете сидеть в ЧО
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+1
-1


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Анонс матча Черноморец - Динамо 19.11.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 19.11.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Динамо и Черноморец в предыдущем футбольном матче 03.12.2018 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Shmatovalenko, Sergeiy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Динамо можно посмотреть 19.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Рух - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Черноморец - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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