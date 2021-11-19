Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Динамо Киев 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Динамо Киев выигрывает в 37%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Динамо Киев - 1.4.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 3, 1 ничьи.

Artur Avagimyan лучший бомбардир Черноморец Одесса с 4 голами. Viktor Tsygankov забил 9 раз за Динамо Киев

Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 1.6 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иДинамо Киев, когда Черноморец Одесса играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 33% матчей, Динамо Киев выигрывает в 37% матчей.

Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.

Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).

Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 5-1-0

В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Динамо Киев - 2.6.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.

Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.

Черноморец Одесса забивает 1.5 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).

Динамо Киев не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 29 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 2 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 67-21 в пользу команды Динамо Киев

За последние 13 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 8 победы команды Динамо Киев. Разница голов 22-9 в пользу команды Динамо Киев.

Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 25% голов между минутами 16-30?