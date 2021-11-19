Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 19.11.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда Черноморец осталась с поражением. Столкновение Динамо и Черноморец в предыдущем футбольном матче 03.12.2018 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Shmatovalenko, Sergeiy и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Рух - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Черноморец.
Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Ворскла - 06.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Ворскла.
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