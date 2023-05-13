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Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 августа 2023, 17:00 - Черноморец . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Омельченко, Александр
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
2 - 2
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83'
Динамо
Киев
Ход матча
20' Артур Авагимян 39' Путрия, Илья
48' Андрей Ярмоленко 51' Александр Сирота 53' Андрей Штогрин 54' Богдан Бойчук 60' Сергей Сидорчук 62' Тымчук, Александр Вышел: Александр Караваев 62' Vivcharenko, Kostiantyn Вышел: Владислав Дубинчак 69' Hadida, Guy Вышел: Iyede, Samson
Кто победит?
106 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
38%
Ничья
21%
Динамо
42%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Черноморец Одесса иДинамо Киев, когда Черноморец Одесса играет дома, 1- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и Динамо Киев 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 14 встреч когда команда Черноморец Одесса играла дома, команда Черноморец Одесса выиграла 1 раз, 4 сыграла в ничью и 9 победы команды Динамо Киев. Разница голов 25-9 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 32 встреч, команда Черноморец Одесса выиграла 3 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 78-25 в пользу команды Динамо Киев
  • Игры прошлого года: 0-3 (Черноморец Одесса дома) и 2-3 (Динамо Киев дома).
  • Год назад, Черноморец Одесса была на 12 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 6 месте с 6 очками.
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 36% матчей, Динамо Киев выигрывает в 38% матчей.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Динамо Киев выигрывает в 38%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Черноморец Одесса (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 1, команда Динамо Киев выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Команда Черноморец Одесса выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Черноморец Одесса забивает 1 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2.8 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и Динамо Киев - 3.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и Динамо Киев - 1.6.
  • Черноморец Одесса забивает 0.78 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Черноморец
3
Побед
22
Игр
16
Побед
Динамо
Премьер-лига 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Черноморец 0 - 3 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо
Премьер-лига 2018
03.12.2018 - 18:30 Динамо 2 - 0 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен Черноморец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 17:00 Черноморец 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металлист 0 - 3 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Динамо
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершен Арис В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен ФК Минай В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
19.07.2023 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершен Аль-Хиляль В
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Главные события
Hadida, Guy
Вышел: Iyede, Samson
69'
62'
Тымчук, Александр
Вышел: Александр Караваев
62'
Vivcharenko, Kostiantyn
Вышел: Владислав Дубинчак
60'
Сергей Сидорчук ГООЛ!
Богдан Бойчук
54'
ГООЛ! Андрей Штогрин
53'
51'
Александр Сирота
48'
Андрей Ярмоленко ГООЛ!
Путрия, Илья
39'
ГООЛ! Артур Авагимян
20'
Кто победит?
106 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
38%
Ничья
21%
Динамо
42%
Составы команд
Стартовый состав
  • 99
    Алексей Шевченко
    Вратарь
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 5
    Gucek, Luka
    Защитник
  • 3
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
    39
  • 27
    Александр Василиев
    Полузащитник
  • 8
    Спорн, Джон
    Полузащитник
  • 20
    Артур Авагимян
    Полузащитник
    20
  • 77
    Андрей Штогрин
    Нападающий
    53
  • 10
    Hadida, Guy
    Полузащитник
    69
  • 11
    Богдан Бойчук
    Нападающий
    54
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Вратарь
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Защитник
    62
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
    60
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
    48
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 24
    Тымчук, Александр
    Защитник
    62
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Защитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 34
    Александр Сирота
    Защитник
    51
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Романс Григорчукс
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
8
Штрафные
10
9
Фолы
7
3
Блокировано ударов
7
3
Удары мимо
6
1
Офсайды
1
3
Удары в створ
5
2
Угловые
2
3
Сейвы
1
2
ЖК
1
Трансляция
75'
74'
73'
71'
Замена
Бражко будет доигрывать вместо Сидорчука.
69'
Замена
Хадиду поменяли на Иеде.
67'
Опасный момент
Шапаренко завершил контратаку дальним ударом с левого фланга, Шевченко парировал, после чего с отскока избивал Караваев — вратарь и защитники разобрались.
65'
Путря подал с правого фланга на голову сопернику.
62'
Замена
Караваев будет играть вместо Тимчика.
62'
Замена
Дубинчак вышел вместо Вивчаренко.
60'
Гоооол!!!
ГОЛ! Ванат получил передачу с собственной половины к правому флангу штрафной, развернулся, покатил на Сидорчука, а тот пробил в дальний.
56'
Желтая карточка
Дячука тоже за что-то предупредили.
54'
Желтая карточка
Бойчук на левом фланге атаки влетел в Ярмоленко.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шевченко выбил мяч от собственных ворот в направлении правого фланга чужого штрафного, защитники пропустили мимо, а Штогрин со второй попытки пробил Нещерета!
51'
Желтая карточка
Хадида протолкнул мяч мимо Сироты на правом фланге атаки, а тот его заблокировал.
48'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шапаренко перед чужим штрафным в завершение контратака покатил направо на Ярмоленко, а тот в касание пробил в ближний угол.
46'
Нещерет сыграл кулаками в голову Штогрину во время подачи штрафной с правого фланга от Хадиды.
Свисток
Начался второй тайм!
Динамо проиграло первый тайм в рамках УПЛ впервые с момента того же проигранного матча против Черноморца весной этого года. Это проблема. Как и то, что киевляне просто не могут реализовать свои голевые моменты. Хотя это проблема только для них — Черноморец нагло контратакует и имеет возможность забить еще.
Свисток
Идем на перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Следующий тройной свисток арбитра прозвучит по меньшей мере через 1 мин.
43'
Опасный момент
Сидорчук вытолкнул мяч к правому флангу штрафной на Ваната, но тот в два касания пробил точно у Шевченко.
41'
Опасный момент
Волошин перевел аут на левом фланге в штрафную на ход Шапаренко, но тот закрутил мимо дальней штанги.
39'
Желтая карточка
Путря слишком высоко поднял ногу на правом фланге защиты в борьбе против Волошина.
37'
Неудачная попытка Шапаренко и Ярмоленко сыграть в стенку на левом фланге атаки.
36'
Путря с дальнего расстояния на левом фланге атаки попал в защитника.
34'
Удар Шапаренко со штрафного на левом фланге поразил кого-то из стенки.
32'
Шпорн сбил Буяльского перед входом в левый фланг штрафной, как только соперник отдал пас на Ярмоленко.
30'
Гучек помешал Ванату выполнить качественный удар с правого фланга.
28'
Удар на трибуны из штрафного с правого фланга запустил Ярмоленко.
26'
Шпорн сфолил против Сидорчука налево в защите.
24'
Объявлен перерыв на воду.
22'
Хозяева поля осторожно садятся в защиту.
20'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача с правого фланга от Путри привела к серии рикошетов, после чего Авагимян забрал подбор, и из груди пробил в правый нижний угол с рикошетом от стойки.
18'
Забросили мяч на ход Волошину на левый фланг атаки, но Гучек перевел этот пас в аут.
16'
Бойчук выполнил подачу с левого фланга, Вивчаренко и Нещерет пролетели мимо мяча, но запирать было некому.
14'
Брагару дали дважды пробить издалека с левого фланга, но сначала он попал в защитника, а затем попал мимо ближней стойки.
13'
Опасный момент
Перекладина! Ярмоленко тонко сыграл на ход Ванату забрасыванием к правому флангу штрафной, а партнер мощно пробил в верхний каркас!
11'
Уже из офсайда простреливал с левого фланга в штрафную Волошин.
9'
Хадида в борьбе с Буяльским и Шапаренко получил удар в ноги.
7'
Черноморец хорошо держит защитную линию на собственной половине.
5'
Опасный момент
Хадида с правого фланга штрафной сыграл в центр на Шпорно, которому не дали пробить защитники.
3'
Волошин сфолил против Авагимяна у центральной линии на фланге.
1'
Вивчаренко сбил на правом фланге защиты Штогрин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Динамо до этого обыграло Оболонь (4:2) и Минай (4:1).
Инфо
Черноморец до этого обыграл ЛНС и Оболонь по 2:0 и проиграл Колосу (0:2).
Запасные: Бущан, Бражко, Шепелев, Перрис, Караваев, Малыш, Диалло, Царенко, Биловар, Дубинчак, Бенито, Рамадани.
Динамо Киев: Нещерет - Тимчик, Дячук, Сирота, Овчаренко - Шапаренко, Сидорчук, Буяльский - Ярмоленко, Ванат, Волошин.
Запасные: Билык, Варакута, Иеде, Ситников, Ухань, Данилюк.
Черноморец: Шевченко – Путря, Гучек, Ермаков, Брагару – Авагимян, Васильев, Шпорн – Штогрин, Хадида, Бойчук.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Омельченко (Славянск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Черноморец (Одесса, Украина) сыграют одесский Черноморец и Динамо Киев.
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Анонс матча Черноморец - Динамо 20.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 20.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Черноморец в предыдущем футбольном матче 13.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - Динамо можно посмотреть 20.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Оболонь - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Арис - 17.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Черноморец - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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