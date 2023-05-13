Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча Черноморец - Динамо 20.08.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 20.08.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Черноморец в предыдущем футбольном матче 13.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Романс Григорчукс и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)

Год основания Черноморец (Одесса): 1936

Страна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший матч команды Черноморец был сыгран против Оболонь - 12.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Арис - 17.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

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