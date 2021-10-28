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Альянс - ФК Львов онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 28 октября 2021, 14:00 - Alians Arena
Рейтинг матча:
Альянс
Липовая Долина
1 - 1
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84'
ФК Львов
Львов
Ход матча
13' Андрей Бусько 19' Артур Карноза
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
27%
Ничья
36%
ФК Львов
36%
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
Интересные факты
  • FC Alians Lypova Dolyna выигрывает первую половину матча в 36% случаев, FC Lviv выигрывает в 33%.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Alians Lypova Dolyna выигрывает первый тайм в 36% матчей, FC Lviv выигрывает в 33% матчей.
  • Когда FC Alians Lypova Dolyna лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Alians Lypova Dolyna% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • FC Alians Lypova Dolyna забивает 1.73 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда FC Alians Lypova Dolyna проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Alians Lypova Dolyna% своих матчей.
Прогноз на матч
Последние матчи - Альянс
Первая лига 2021/2022
23.10.2021 - 13:15 Прикарпатье 3 - 1 Завершен Альянс П
Первая лига 2021/2022
17.10.2021 - 15:30 Альянс 2 - 3 Завершен ФК Ужгород П
Первая лига 2021/2022
11.10.2021 - 15:15 Альянс 2 - 1 Завершен Олимпик В
Первая лига 2021/2022
07.10.2021 - 15:30 Подолье 0 - 0 Завершен Альянс Н
Первая лига 2021/2022
03.10.2021 - 13:15 Альянс 3 - 2 Завершен Агробизнес В
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 15:00 Горняк-Спорт 0 - 2 Завершен ФК Львов В
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Артур Карноза
19'
13'
Андрей Бусько ГООЛ!
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Альянс
27%
Ничья
36%
ФК Львов
36%
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
П1: 9.25 Х: 1.42 П2: 3.92
Статистика матча
4
Угловые
6
1
ЖК
3
Live Zone
Трансляция
80'
Довгий с фолом остановил проход Бойко по левому флангу.
78'
Замена
Сорокин завершит игру вместо Бусько.
77'
Замена
Писный заменен на Осадчего.
76'
Замена
Бойко сменил Шарая.
75'
Желтая карточка
За подкат против Шарая на чужой половине предупрежден Зозуля.
74'
Альянс пытается контролировать мяч в данные минуты.
72'
В сторону от левой штанги отправил мяч Ременяк, завершив тем самым смещение с левого фланга.
71'
Замена
Вместо Ныча на поел вышел Шина.
69'
Издали с правого фланга Писный исполнил навес прямиком в ворота, но Ильющенко все прекрасно видел.
67'
Опасный момент
Довгому на грудь опустилась подача с левого фланга на дальнюю сторону штрафной, но полузащитник вторым касанием пробил в сторону от ближней штанги!
65'
Желтая карточка
Подкат Шарая на чужой половине достал ноги Довгого.
63'
Замена
Карноза заменен на Лучика.
62'
Замена
Шмыгельский вышел в место Ярошенко.
60'
Розыгрыш мяча на чужой половине от Львова наблюдаем.
58'
Прострел от Семенива с левого фланга штрафной была переведена на угловой.
56'
Ярошенко в верховой борьбе на правом фланге атаки сильно ударился спиной при падении на газон.
55'
Замена
Вместо Эрнеста игру продолжит Семенив.
52'
Герт получил по ногам в результате подката Бусько на правом фланге атаки.
50'
Опасный момент
Штанга! Пушечный выстрел Довгого с достаточно дальней дистанции перед чужой штрафной отправил мяч в левый каркас ворот!
48'
Над воротами пролетел мяч, после удара с дальней дистанции от Лебеденко из зоны перед штрафной.
46'
Замена
Ременяк вышел вместо Альваро.
Свисток
Второй тайм начался!
Команды в первой половине матча показали футбол на средних скоростях, который был совершенно не преисполнен голевых моментов, однако два забитых мяча мы все равно увидели. Альянс привлекает внимание качественной игрой в пас, в то время как Львов старается сыграть на контратаках, но удается команде Дулуба это не так уж и хорошо.
Свисток
Перерыв. 1:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
44'
Желтая карточка
Брикнер срубил Агапова на левом фланге чужой половины.
42'
Якимец исполнял подачу с левого фланга, но лишь отправил мяч за лицевую неудачным пасом.
39'
Важинский правильно сыграл на линии ворот, после неожиданно срезавшейся в сторону ворот подачи Бусько с правого фланга штрафной.
36'
Эрнест перед чужой штрафной в верховой борьбе за мяч нарушил правила против соперника.
33'
Опасный момент
Загинайлов завершал ударом головой навес с правого фланга штрафной от Агапова, однако пробил точно в центр ворот, где и стоял Ильющенков.
31'
Бусько ускорялся под подачу с левого фланга на дальнюю сторону вратарской, но оступился, и теперь испытывает боль в голеностопе.
29'
Уголовой
Политыло с углового на левом фланге отдал неудобную подачу на Якимца в оттяжку, после чего удар партнера по команде блокировал Карноза.
27'
Альваро в контратаке левым флангом исполнил неудачный подкрученный удар со входа в левый фланг чужой штрафной.
26'
Карноза с левого фланга отдавал верховой пас, однако голкипер удачно сыграл на выходе.
24'
Попытка удара с левого фланга от Довгого была блокирована, а отскок мяча отправился в руки голкиперу.
23'
Бусько исполнил дальний удар с правого фланга существенно выше ворот.
21'
Желтая карточка
Герта потянул Довгий при переходе соперника через центр поля.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Альваро потерял мяч на левом фланге обороны, после чего Ярошенко уже у чужой штрафной выкатил под удар Карнозе, а Артур пробил сходу под правую штангу!
17'
Офсайд
Заброс на Ныча на правый фланг штрафной пришелся для форварда в офсайд.
15'
Неплях получил накладку от Эрнеста при попытку вынести мяч от левого углового флажка.
13'
Гоооол!!!
ГОЛ! Эрнест подсек мяч над Непляхом на входе на правый фланг чужой штрафной, после чего Бусько сходу вогнал удар под дальнюю штангу!
10'
В сторону от правой штанги пробил Эрнест, получив мяч перед чужой штрафной.
8'
Якимец сбил Агапова неудачным отбором у центральной линии на левом фланге.
6'
Эрнест в контратаке переводил мяч диагональ на правый фланг для Альваро, но партнер не смог его остановить.
4'
Ныч с фолом атаковал Пикуля перед чужой штрафной.
2'
Ныч не смог зацепиться за верховой пас в центр штрафной от Политыло.
1'
Львовяне начали игру с контроля мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Костик, Крушинский, Семенив, Сорокин, Романчук, Ременяк, Шина, Чиряк, Грисьо.
ПФК Львов: Ильющенков — Бусько, Лека, Брикнер — Зозуля, Довгий, Политыло, Якимец — Альваро, Ныч, Эрнест.
Запасные: Ефанов, Адаменко, Зайков, Осадчий, Лучик, Шмыгельский, Сидоренко, Шпиренок, Бойко.
Альянс: Важинский — Писный, Герт, Пикуль, Неплях — Шарай, Ярошенко — Агапов, Карноза, Лебеденко — Загинайлов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Александр Дердо (Черноморск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона "Юбилейный" (Сумы, Украина) сыграют липоводолинский Альянс и ПФК Львов.
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Анонс матча Альянс - ФК Львов 28.10.2021, Кубок Украины

Матч между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 28.10.2021
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Альянс - ФК Львов можно посмотреть 28.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча Альянс - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Альянс был сыгран против Прикарпатье - 23.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Черноморец - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Альянс - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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