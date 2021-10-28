Альянс - ФК Львов онлайн трансляция матча

Матч между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Alians Arena.
Дата проведения матча: 28.10.2021
Время начала матча: 14:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Альянс (Липовая Долина)
Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016
Страна: Украина
Предыдущий матч команды Альянс был сыгран против Прикарпатье - 23.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Черноморец - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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