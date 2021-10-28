Альянс - ФК Львов онлайн трансляция матча

Анонс матча Альянс - ФК Львов 28.10.2021, Кубок Украины

Матч между командой Альянс (Липовая Долина) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч состоится на стадионе Alians Arena.

Дата проведения матча: 28.10.2021

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Альянс (Липовая Долина)

Год основания Альянс (Липовая Долина): 2016

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Альянс был сыгран против Прикарпатье - 23.10.2021, в рамках турнира Первая лига 2021/2022 и закончился победой команды Прикарпатье.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)

Год основания ФК Львов (Львов): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команды ФК Львов был сыгран против Черноморец - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

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