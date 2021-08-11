ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Анонс матча ФК Минай - Динамо 27.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 27.11.2021

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 11.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)

Год основания ФК Минай (Минай): 2015

Страна: Украина

Тренер: Игорь Леонов



Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Колос - 24.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против "Бавария" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

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