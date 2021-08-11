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ФК Минай - Динамо онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 27 ноября 2021, 14:00 - Mynay-Arena
Главный судья: Derevinskyi, Oleksiy
Рейтинг матча:
ФК Минай
Минай
0 - 1
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58'
Динамо
Киев
Ход матча
12' Виктор Цыганков
46' Хахлов, Олексий Вышел: Meskhi, Mikheil 46' Дмитрий Билоног Вышел: Евгений Селезнев 46' Андрей Семенко Вышел: Matic, Mislav
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
25%
Динамо
50%
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 17.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 12.50 Х: 3.75 П2: 1.36
Интересные факты
  • Когда Минай лидирует 1-0 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Минай выигрывает первую половину матча в 17% случаев, Динамо Киев выигрывает в 37%.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Минай.
  • Из последних 5 встреч команда Минай выиграла 0, команда Динамо Киев выиграла 5, 0 ничьи.
  • Домашняя статистика Минай в сезоне 1-5-2
  • Минай забивает 0.2 гола за матч против команды Динамо Киев, а Динамо Киев забивает 2.8 гола против команды Минай (в среднем).
  • Минай сыграл 7 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • У команды Минай серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Минай выигрывает первый тайм в 17% матчей, Динамо Киев выигрывает в 37% матчей.
  • Когда Минай проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Минай (во всех соревнованиях).
  • Минай без побед над Динамо Киев в последних 5 играх.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 2 гол(а).
  • Danylo Knysh получил больше всего желтых карточек (5) в Минай. Mykola Shaparenko получил 7 в Динамо Киев.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Минай и Динамо Киев - 3.
  • Когда Динамо Киев лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Динамо Киев's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Минай и Динамо Киев - 1.4.
  • Команда Минай выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Минай без побед в последних 15 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • Выездная статистика Динамо Киев в сезоне 6-1-0
  • Минай забивает 0.94 гола, играя дома, а Динамо Киев забивает 1.85 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Минай забил 40% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Минай пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Динамо Киев не забивает в 0 из их 5 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 5 встреч, команда Минай выиграла 0 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Динамо Киев выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-1 в пользу команды Динамо Киев
  • Вы знали, что Минай забил 36% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 27% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
ФК Минай
0
Побед
5
Игр
5
Побед
Динамо
Премьер-лига 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершен Динамо
Кубок Украины 2021
17.06.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершен Ингулец Н
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 14:00 Рух 2 - 2 Завершен ФК Минай Н
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Последние матчи - Динамо
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 19:45 Динамо 1 - 2 Завершен Бавария П
Премьер-лига 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 6 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла П
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершен Барселона П
Премьер-лига 2021/2022
30.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 2 - 3 Завершен Динамо В
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Новости команд
Главные события
Хахлов, Олексий
Вышел: Meskhi, Mikheil
46'
Дмитрий Билоног
Вышел: Евгений Селезнев
46'
Андрей Семенко
Вышел: Matic, Mislav
46'
12'
Виктор Цыганков ГООЛ!
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
ФК Минай
25%
Ничья
25%
Динамо
50%
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 17.00 Х: 4.00 П2: 1.25
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 15.90 Х: 3.97 П2: 1.31
П1: 12.50 Х: 3.75 П2: 1.36
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Ahmedzadeh, Rustam
    Защитник
  • 89
    Олег Синегуб
    Защитник
  • 19
    Андрей Семенко
    Защитник
  • 6
    Александр Петрусенко
    Полузащитник
  • 7
    Kuliiev, Eldar
    Полузащитник
  • 1
    Даниил Кучер
    Вратарь
  • 17
    Данило Кныш
    Нападающий
  • 8
    Хахлов, Олексий
    Полузащитник
    46
  • 25
    Gorin, Oleg
    Полузащитник
  • 33
    Игорь Гончар
    Полузащитник
  • 9
    Дмитрий Билоног
    Нападающий
    46
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 25
    Zabarnyi, Illia
    Защитник
  • 21
    Вербич, Бенжамин
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
    12
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 10
    Николай Шапаренко
    Полузащитник
  • 13
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 16
    Миколенко, Виталий
    Защитник
  • 94
    Кеджиора, Томазш
    Защитник
  • 19
    Денис Гармаш
    Полузащитник
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 11
    Евгений Селезнев
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 23
    Meskhi, Mikheil
  • 44
    Matic, Mislav
    Защитник
  • 52
    Kovalenko, Bogdan
    Нападающий
  • 99
    Kobak, Edvard
    Нападающий
  • 90
    Байдал, Антон
    Полузащитник
  • 3
    Chato
    Защитник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Нападающий
  • 73
    Shkurin, Ilia
    Нападающий
  • 8
    Владимир Шепелев
    Полузащитник
  • 22
    Vitinho
    Нападающий
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 14
    Карлос Де Пена
    Полузащитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 99
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 34
    Syrota, Oleksandr
    Защитник
Тренеры
  • Игорь Леонов
  • Луческу, Мирча
Статистика матча
8
Штрафные
6
6
Фолы
7
Удары в створ
2
Удары мимо
4
Угловые
3
Блокировано ударов
1
29%
Владение мячом
71%
Офсайды
1
1
Сейвы
Трансляция
53'
Миколенко в атаке фолит.
50'
Арбитр делает внушение Селезневу. У Евгения традиционно есть претензии.
49'
Спокойное начало второго тайма, Игорь Беланов за такой игрой наблюдает с трибун…
46'
Замена
И у Миная в перерыве три замены. Вышли Селезнев, Месхи и Матич. Ушли Билоног, Хахлев и Семенко.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
При полном преимуществе Динамо прошел первый тайм, но забили киевляне только раз, да и то с пенальти (Цыганков). Минай пока что не находит контраргументов. Хозяева толком даже не могут выйти в атаку. Возможно, что-то поменяется после перерыва.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 1:0, пока что ведет Динамо.
45'
Инфо
Минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
43'
Опасный момент
Опасный штрафной для киевлян. Метров 20 до ворот. Хороший шанс, но Шапаренко дал в стенку.
41'
А вот Гармаш сфолил в атаке. Игра рукой, вроде как.
40'
Опасный момент
Гармаш! После прострела с фланга все-таки откликнулся, успел первым на мяч, пробил, но чуть не попал! Хорош!
37'
Опасный момент
Угловой для ДК. Навес пошел хороший, удар головой Кендзеры, но Кучер на месте! Опасно
34'
Минай сходил в атаку. Ахмедзаде принял мяч неподалеку от штрафной, но сфолил в атаке, заплел ноги сопернику.
32'
И снова Киев атакует, но после навеса с фланга Буяльский в падении не лучшим образом пробил. Кучер забирает.
31'
Киевляне организовали атаку. Долго возили, зашли в штрафную, но подачу от Кендзеры забрал Кучер. Эффектно, но не эффективно.
28'
Не может зацепиться за мяч Минай. Ничего не получается в атаке у хозяев.
26'
А с Гармашем все в порядке, Денис снова в игре.
25'
Сидорчук метров с 30-ти на силу дал – намного выше.
24'
Катают мяч киевляне. На чужой половине поля, но без обострений.
22'
А между тем, Гармаш после стыка лежит в штрафной Миная.
20'
Минай сходил в атаку. Кулиев с фланга вошел в штрафную, очень нарочито упал, но судью не купил. Нет пенальти.
19'
Болельщики запалили дымы м фаеры – часть поля в тумане…
16'
Опасный момент
Ох как, после хорошей комбинации разрез пошел на Гармаша, Денис успел вставить ногу, но перекладина спасает Минай!
15'
А киевляне, между тем, продолжают неспешно атаковать.
12'
Гоооол!!!
Гооол!!! Цыганков спокойно реализовал 11-метровый! 1:0, ведет Динамо!
11'
Цепляет Горин за ногу игрока киевлян!
11'
Опасный момент
Пенальти! Пенальти на Буяльском для Динамо!
10'
У Миная пока что не клеится в атаке. Выход на чужую половину поля прерывается сразу же…
8'
Опасный момент
Охохо! После навеса с фланга Миколенко Цыганков принял, обработал, и дал в ближний угол! Но чуть не попал!
6'
Течение матча довольно спокойное. Киевляне заработали штрафной, но Минай обезвредил навес в штрафную.
3'
Опасный момент
Вербич продрался по флангу, прострелил, но Гармаш до мяча не добрался. Первый момент, или полумомент в матче.
3'
Киевляне контролируют мяч в центре поля.
1'
Свисток
Начался матч!
На поле уже команды. Исполняется гимн Украины.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Гармаш
Инфо
Стартовый состав Миная: Кучер, Синегуб, Семенко, Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев, Кулиев, Билоног, Ахмедзаде, Кныш
На матче будет ВАР, следит за которым будет Андрей Коваленко.
Напомним, что Динамо делит первой место в таблице с Шахтером, в то время как Минай занимает 14-ю строчку.
Инфо
Поединок начнется в 14:00, судит игру будет Алексей Деревинский.
Добрый день всем любителям украинского футбола! УПЛ продолжает свое шествие, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн 16-го утра УПЛ, в котором Минай примет киевское Динамо.
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Комментарии(1)
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Serg02 (Одесса)
27.11.2021 в 14:04
Два Вербича это сила)))
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Анонс матча ФК Минай - Динамо 27.11.2021, Премьер-лига

Матч между командой ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Mynay-Arena.

Дата проведения матча: 27.11.2021
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Минай (Минай) и командой Динамо (Киев):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Динамо, тогда как команда ФК Минай осталась с поражением. Столкновение Динамо и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 11.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Игорь Леонов и Луческу, Мирча разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Минай - Динамо можно посмотреть 27.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Минай - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Игорь Леонов

Прошедший матч команды ФК Минай был сыгран против Колос - 24.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против "Бавария" - 23.11.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Бавария".

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