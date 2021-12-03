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Рух - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 04 декабря 2021, 17:00 - Skif Stadium
Главный судья: Бойко, Сергей
Рейтинг матча:
Рух
Львов
0 - 0
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перерыв
Ворскла
Полтава
Ход матча
10' Максим Белый 29' Пуцлин 34' Богдан Бойчук
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рух
27%
Ничья
20%
Ворскла
53%
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.25 Х: 2.25 П2: 2.75
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.60 Х: 2.31 П2: 2.90
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • FC Rukh Lviv забивает 1.35 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 26% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 47% матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Ворскла Полтава - 2.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.
  • Из последних 3 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 1 ничьи.
  • FC Rukh Lviv без побед в последних 5 играх.
  • FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 2.67 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).
  • FC Rukh Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Ворскла Полтава - 3.67.
  • FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 47%.
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Игры прошлого года: 1-1 (FC Rukh Lviv дома) и 5-2 (Ворскла Полтава дома).
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 7% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 24% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 33% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Рух
0
Побед
3
Игр
2
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
14.02.2021 - 17:00 Рух 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021
23.08.2020 - 17:00 Ворскла 5 - 2 Завершен Рух
Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 17:00 Рух 2 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 19:30 Черноморец 4 - 3 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершен Заря П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
21.11.2021 - 17:00 Ворскла 5 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 19:30 Ворскла 0 - 0 Завершен Черноморец Н
Кубок Украины 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершен Ворскла В
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Главные события
Богдан Бойчук
34'
29'
Пуцлин
Максим Белый
10'
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Рух
27%
Ничья
20%
Ворскла
53%
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.25 Х: 2.25 П2: 2.75
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.37 Х: 2.33 П2: 2.85
П1: 3.60 Х: 2.31 П2: 2.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 26
    Фабрисио Альваренга
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
  • 63
    Марко Сапуга
    Полузащитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 30
    De Paula, Talles Brener
    Нападающий
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
    34
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
    10
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 13
    Сергей Яворский
    Защитник
  • 5
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 15
    Тилль, Оливье
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 28
    Пуцлин
    Полузащитник
    29
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 73
    Лукас Рангел
  • 50
    Ибрахим Кане
    Защитник
  • 17
    Владимир Чеснаков
    Защитник
Запасные игроки
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 14
    Владимир Костевич
    Защитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Нападающий
  • 58
    Dmytro, Ledvii
    Вратарь
  • 4
    Милош Стаменкович
    Защитник
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 21
    Александр Ткаченко
    Вратарь
  • 9
    Иван Пешич
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 17
    Kravchuk, Danylo
    Нападающий
  • 47
    Коджови, Амилкар
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Тренеры
  • Kuchuk, Leonid
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
5
Штрафные
10
9
Фолы
5
4
Угловые
2
2
ЖК
1
2
Удары в створ
1
4
Удары мимо
1
Сейвы
2
1
Офсайды
1
Блокировано ударов
Трансляция
39'
Опасный момент
Ещё один шанс у Климчука! Если бы только форвард Руха успел переправить мяч в дальний угол ворот…
38'
Незабитый пенальти
Климчук не реализовал удар с точки.
37'
Опасный момент
В следующем же эпизоде арбитр назначает пенальти в ворота Ворсклы!
37'
Опасный момент
Чудом мяч не оказывается в воротах Ворсклы! Ризнык выполнил фантастический сейв после удара Бойчука!
34'
Желтая карточка
Бойчук ударил соперника по ногам. Заслуженное предупреждение.
31'
Мяч после удара Таллеса из района одиннадцатиметровой отметки коснулся игрока Ворсклы и ушёл на угловой.
28'
Желтая карточка
Пуцлин намеренно фолил против Федорчука.
27'
Неплохая атака от львовян, не хватило лишь завершающего удара. Таллес оказался на пути мяча после выстрела Сапуги.
26'
Роман останавливает проход Степанюка по флангу.
25'
Сапуга выполнил очень неточную подачу в штрафную.
23'
Тилль откликнулся на передачу Пердуты и пробил в створ ворот. Панькив внимательно действует на линии.
20'
Много борьбы на футбольном поле и мало конструктива.
15'
Бойчук вошёл в штрафную и отдавал передачу на партнёра, готового замкнуть дальнюю штангу. Билый нивелирует угрозу, выбивая мяч на угловой.
10'
Ворскла больше действует позиционно, Рух рассчитывает на стремительные контратаки.
5'
Угловой в исполнении Ворсклы к опасности у ворот соперника не приводит.
3'
Ни одной из команд пока не удаётся наладить владение мячом и взять игру под контроль.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Руха: Панькив – Роман, Билый (к), Дидык, Сыч – Федорчук, Сапуга, Таллес – Бойчук, Климчук, Альваренга.
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Ризнык – Якубу, Яворский, Чеснаков, Пердута – Челядин, Пуцлин, Тилль – Кане, Ранжел, Степанюк.
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 17-го тура УПЛ между львовским Рухом и полтавской Ворсклой.
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Анонс матча Рух - Ворскла 04.12.2021, Премьер-лига

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Skif Stadium.

Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Рух в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рух - Ворскла можно посмотреть 04.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Рух - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча Рух - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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