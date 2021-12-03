Рух - Ворскла онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

FC Rukh Lviv забивает 1.35 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.29 гола, играя на выезде (в среднем).

Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

FC Rukh Lviv выигрывает первый тайм в 26% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 47% матчей.

Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Rukh Lviv и Ворскла Полтава - 2.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Rukh Lviv.

Из последних 3 встреч команда FC Rukh Lviv выиграла 0, команда Ворскла Полтава выиграла 2, 1 ничьи.

FC Rukh Lviv без побед в последних 5 играх.

FC Rukh Lviv забивает 1 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 2.67 гола против команды FC Rukh Lviv (в среднем).

FC Rukh Lviv сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 2 гол(а).

Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.

Среднее количество голов во встречах между командами FC Rukh Lviv и Ворскла Полтава - 3.67.

FC Rukh Lviv выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 47%.

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Команда FC Rukh Lviv выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Игры прошлого года: 1-1 (FC Rukh Lviv дома) и 5-2 (Ворскла Полтава дома).

Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что FC Rukh Lviv забил 7% голов между минутами 76-90? Это худший процент в лиге.

FC Rukh Lviv не забивает в 2 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Вы знали, что Ворскла Полтава забил 24% голов между минутами 31-45?