Рух - Ворскла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Skif Stadium.
Дата проведения матча: 04.12.2021
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Рух (Львов) и командой Ворскла (Полтава):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Рух осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Рух в предыдущем футбольном матче 01.08.2021 закончилось с таким счетом: 2:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Kuchuk, Leonid и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Металлист 1925 - 28.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Рух.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший поединок команды Ворскла был сыгран против СК Днепр-1 - 27.11.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
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