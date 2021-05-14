Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.
Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 14.05.2021 закончилось со счетом: 3:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс
Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Ливерпуль" - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 14.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".
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