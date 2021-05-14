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Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 декабря 2021, 16:00 - Сент-Джеймс Парк
Главный судья: Аткинсон, Мартин
Рейтинг матча:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 2
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перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
5' Рубен Диаш 21' Гайден, Исаак 25' Родри 27' Жоао Кансело 30' Силва, Бернардо
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
30%
Ничья
40%
Манчестер Сити
30%
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 11.00 Х: 4.00 П2: 1.37
Интересные факты
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 19% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 52% матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 6-1-1
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).
  • Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 15 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 19 месте с 10 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 4.
  • Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-4-3
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Bernardo Silva забил 7 раз за Манчестер Сити
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1.43 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 52%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 2.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.
  • Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 4, 1 ничьи.
  • Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).
  • Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иМанчестер Сити, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 0- 2. 5 игры закончились с этим результатом
  • Манчестер Сити выиграл последние 7 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (2-0 дома и 4-3 на выезде)
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Манчестер Сити не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 45 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-42 в пользу команды Манчестер Сити
  • Ньюкасл Юнайтед не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 11 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 33-27 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 23% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Ньюкасл
1
Побед
19
Игр
16
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
14.05.2021 - 22:00 Ньюкасл 3 - 4 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
26.12.2020 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021
08.07.2020 - 20:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен Ньюкасл
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 20:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Ньюкасл
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Ньюкасл 1 - 0 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
30.11.2021 - 21:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Норвич Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
27.11.2021 - 14:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Ньюкасл П
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Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Манчестер Сити 7 - 0 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 РБ Лейпциг 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 19:30 Уотфорд 1 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
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Новости команд
Главные события
30'
Силва, Бернардо
27'
Жоао Кансело ГООЛ!
25'
Родри
Гайден, Исаак
21'
5'
Рубен Диаш ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Ньюкасл
30%
Ничья
40%
Манчестер Сити
30%
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 8.50 Х: 3.25 П2: 1.44
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 10.90 Х: 3.79 П2: 1.45
П1: 11.00 Х: 4.00 П2: 1.37
Составы команд
1
Мартин Дубравка
11
Мэтт Ритчи
6
Ласкеллес, Джамаал
2
Киран Кларк
23
Мерфи, Джакоб
21
Райан Фрейзер
28
Джозеф Уиллок
14
Гайден, Исаак
24
Мигель Альмирон
9
Вилсон, Каллум
7
Жоэлинтон
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
4
Рубен Диаш
15
Ляпорт, Эмерик
17
Александр Зинченко
16
Родри
20
Силва, Бернардо
26
Махрез, Рияд
17
Де Брeйне, Кевин
10
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
Стартовый состав
  • 9
    Вилсон, Каллум
    Нападающий
  • 7
    Жоэлинтон
    Нападающий
  • 21
    Райан Фрейзер
    Полузащитник
  • 28
    Джозеф Уиллок
    Полузащитник
  • 14
    Гайден, Исаак
    Полузащитник
    21
  • 24
    Мигель Альмирон
    Полузащитник
  • 11
    Мэтт Ритчи
    Полузащитник
  • 6
    Ласкеллес, Джамаал
    Защитник
  • 2
    Киран Кларк
  • 23
    Мерфи, Джакоб
    Полузащитник
  • 1
    Мартин Дубравка
    Вратарь
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 10
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
    25
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
    30
  • 27
    Жоао Кансело
    27
  • 4
    Рубен Диаш
    Защитник
    5
  • 15
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
  • 26
    Карл Дарлоу
    Вратарь
  • 22
    Фабиан Шер
  • 16
    Джеффри Хендрик
    Полузащитник
  • 17
    Эмиль Крафт
    Защитник
  • 32
    Anderson, Elliot
    Полузащитник
  • 36
    Шон Лонгстафф
  • 56
    White, Joe
    Полузащитник
  • 10
    Сен-Максимен, Аллан
    Нападающий
  • 34
    Гэйл, Дуайт
    Нападающий
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 16
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 21
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 14
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 97
    Wilson Esbrand, Josh
    Защитник
Тренеры
  • Эдди Хау
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
6
Штрафные
7
Офсайды
1
7
Фолы
5
Удары в створ
3
1
Угловые
3
35%
Владение мячом
65%
3
Удары мимо
3
1
Сейвы
1
ЖК
2
Трансляция
Индивидуальное мастерство позволило игрокам Манчестер Сити добыть преимущество в два мяча. Во втором тайме подопечные Гвардиолы непременно постараются развить успех.
45'
Инфо
Добавлена 1 минута.
45'
Жезусу не хватило точности для того, чтобы поразить дальний угол ворот.
43'
Опасный момент
Хейден наносит неточный удар головой из убойной позиции.
40'
Уилсон долго принимал решение и затормозил многообещающий контрвыпад сорок.
38'
Темп игры снизился. Гости не форсируют событий, ведь им удалось добыть комфортное преимущество ещё в середине первого тайма.
33'
Стандарт в исполнении Ньюкасла к опасности у ворот соперника не приводит.
30'
Желтая карточка
Силва заработал жёлтую, исправляя ошибку партнёра.
27'
Гоооол!!!
Горожане удваивают преимущество! Канселу отличился великолепным забитым мячом.
25'
Желтая карточка
Жёлтая карточка для Родри по совокупности фолов.
22'
Зинченко из неплохой позиции посылает мяч на трибуны.
21'
Желтая карточка
Хейден заслуженно предупреждён за грязную игру против де Брёйне.
18'
Родри повалил на газон убегающего в контратаку соперника. Аткинсон ограничился устным предупреждением для испанца.
16'
Хейден обокрал де Брёйне в непосредственной близости от ворот, что едва не привело к возникновению опасного момента.
12'
Жоэлинтон нанёс хороший удар с дальней дистанции. Мяч прошёл впритирку со штангой.
8'
Хозяева выглядят растерянными. Старт поединка проходит за колоссальным преимуществом Сити.
5'
Гоооол!!!
Манчестер Сити открывает счёт в дебюте встречи! Атака вторым темпом после стандарта завершилась точным ударом Диаша.
4'
Зинченко успешно играет в отборе, прерывая перспективную контратаку Ньюкасла.
2'
Офсайд
Стерлинг оказался в положении вне игры.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ньюкасл Юнайтед: Дубравка – Ричи, Ласселс (к), Кларк, Мёрфи – Фрейзер, Уиллок, Альмирон, Хейден – Уилсон, Жоэлинтон.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон – Зинченко, Лапорт, Диаш (к), Канселу – Родри, де Брёйне, Силва – Стерлинг, Жезус, Марез.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сити.
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Анонс матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" 19.12.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Сент-Джеймс Парк.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ньюкасл (Ньюкасл) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Сити", тогда как команда Ньюкасл осталась с поражением. Столкновение Ньюкасл и "Манчестер Сити" в предыдущем футбольном матче 14.05.2021 закончилось со счетом: 3:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Эдди Хау и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Ньюкасл - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ньюкасл (Ньюкасл)
Год основания Ньюкасл (Ньюкасл): 1892
Страна: Англия
Тренер: Стив Брюс

Предыдущий поединок команды Ньюкасл был сыгран против "Ливерпуль" - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Лидс Юнайтед - 14.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча Ньюкасл - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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