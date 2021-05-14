Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первый тайм в 19% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 52% матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед без побед над Манчестер Сити в последних 4 играх.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Ньюкасл Юнайтед (во всех соревнованиях).

Выездная статистика Манчестер Сити в сезоне 6-1-1

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 1 гол(а).

Год назад, Ньюкасл Юнайтед была на 15 месте в таблице с 19 очками. Сейчас они на 19 месте с 10 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 4.

Когда Ньюкасл Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Ньюкасл Юнайтед's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Ньюкасл Юнайтед выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.

Домашняя статистика Ньюкасл Юнайтед в сезоне 1-4-3

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

Callum Wilson лучший бомбардир Ньюкасл Юнайтед с 6 голами. Bernardo Silva забил 7 раз за Манчестер Сити

Ньюкасл Юнайтед забивает 1.43 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.14 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Ньюкасл Юнайтед выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 52%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Сити - 2.

Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ньюкасл Юнайтед.

Из последних 5 встреч команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 0, команда Манчестер Сити выиграла 4, 1 ничьи.

Ньюкасл Юнайтед забивает 1 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 3 гола против команды Ньюкасл Юнайтед (в среднем).

Когда Ньюкасл Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ньюкасл Юнайтед% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Ньюкасл Юнайтед иМанчестер Сити, когда Ньюкасл Юнайтед играет дома, 0- 2. 5 игры закончились с этим результатом

Манчестер Сити выиграл последние 7 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл обе игры против Ньюкасл Юнайтед (2-0 дома и 4-3 на выезде)

Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Манчестер Сити не забивает в 1 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 45 встреч, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 9 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 27 раз. Разница забитых и пропущенных голов 85-42 в пользу команды Манчестер Сити

Ньюкасл Юнайтед не забивает в 1 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 23 встреч когда команда Ньюкасл Юнайтед играла дома, команда Ньюкасл Юнайтед выиграла 7 раз, 5 сыграла в ничью и 11 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 33-27 в пользу команды Манчестер Сити.

Вы знали, что Ньюкасл Юнайтед забил 28% голов между минутами 31-45?