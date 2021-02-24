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Барселона - Эльче онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 18 декабря 2021, 19:30 - Камп Ноу
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 0
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27'
Эльче
Эльче
Ход матча
16' Jutgla Blanch, Ferran 19' Whyte Gavin
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Эльче
33%
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 7.50
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 8.50
Интересные факты
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Барселона и Эльче - 1.2.
  • Эльче без побед над Барселона в последних 7 играх.
  • Эльче's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Выездная статистика Эльче в сезоне 1-2-6
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Gerard Pique получил больше всего желтых карточек (5) в Барселона. Gonzalo Verdu получил 6 в Эльче.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • Барселона забивает 1.94 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 42% матчей, Эльче выигрывает в 22% матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Барселона без побед в последних 4 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Memphis Depay лучший бомбардир Барселона с 8 голами. Lucas Boye забил 5 раз за Эльче
  • Из последних 5 встреч команда Барселона выиграла 5, команда Эльче выиграла 0, 0 ничьи.
  • Барселона забивает 3.2 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0 гола против команды Барселона (в среднем).
  • У команды Барселона серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • В домашних матчах Барселона не проигрывает Эльче в последних 5 встречах.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Команда Барселона проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Барселона и Эльче - 3.2.
  • Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Эльче выигрывает в 22%.
  • Эльче забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Эльче (3-0 дома и 2-0 на выезде)
  • Барселона пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона не забивает в 1 из их 9 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • За последние 5 встреч когда команда Барселона играла дома, команда Барселона выиграла 5 раз, 0 сыграла в ничью и 0 победы команды Эльче. Разница голов 16-0 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 9 встреч, команда Барселона выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-0 в пользу команды Барселона
  • Эльче не забивает в 3 из их 9 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Эльче забил 31% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Барселона забил 28% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Барселона
7
Побед
8
Игр
0
Побед
Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
24.01.2021 - 17:15 Эльче 0 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2014/2015
24.01.2015 - 19:00 Эльче 0 - 6 Завершен Барселона
Кубок Испании 2014/2015
15.01.2015 - 23:00 Эльче 0 - 4 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
12.12.2021 - 17:15 Осасуна 2 - 2 Завершен Барселона Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бавария 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
04.12.2021 - 17:15 Барселона 0 - 1 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
27.11.2021 - 22:00 Вильярреал 1 - 3 Завершен Барселона В
Лига Чемпионов 2021/2022
23.11.2021 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершен Бенфика Н
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Последние матчи - Эльче
Чемпионат Испании 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Валенсия 2 - 1 Завершен Эльче П
Чемпионат Испании 2021/2022
05.12.2021 - 17:15 Эльче 3 - 1 Завершен Кадис В
Чемпионат Испании 2021/2022
29.11.2021 - 22:00 Осасуна 1 - 1 Завершен Эльче Н
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 19:30 Эльче 0 - 3 Завершен Бетис П
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 Мальорка 2 - 2 Завершен Эльче Н
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Новости команд
Главные события
ГООЛ! Whyte Gavin
19'
ГООЛ! Jutgla Blanch, Ferran
16'
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
33%
Ничья
33%
Эльче
33%
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.53 Х: 3.00 П2: 7.50
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.62 Х: 3.43 П2: 7.22
П1: 1.58 Х: 3.35 П2: 8.50
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
15
Клеман Лангле
24
Эрик Гарсия
19
Араухо, Рональд
30
Whyte Gavin
5
Серхио Бускетс
21
Френки де Йонг
29
Jutgla Blanch, Ferran
7
Усман Дембеле
33
Ezzalzouli, Abdessamad
13
Бадиа Гуардиола, Эдгар
14
Элибельтон Паласиос
6
Энцо Роко
4
Диего Гонсалес
22
Гуальберто Мохика
17
Josan
23
Иван Марконе
21
Маскарелл, Омар
16
Фидель
12
Лукас Перес
9
Лукас Бойе
Стартовый состав
  • 29
    Jutgla Blanch, Ferran
    Полузащитник
    16
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 33
    Ezzalzouli, Abdessamad
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
    19
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 12
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 9
    Лукас Бойе
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 23
    Иван Марконе
    Полузащитник
  • 21
    Маскарелл, Омар
    Полузащитник
  • 16
    Фидель
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 6
    Энцо Роко
  • 4
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
Запасные игроки
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 34
    Sanz, Alvaro
    Полузащитник
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 31
    Balde Martinez, Alejandro
    Защитник
  • 38
    Хайме, Гильем
    Защитник
  • 25
    Аксель Вернер
    Вратарь
  • 24
    Мануэль Санчез, Хосе
    Защитник
  • 20
    Пабло Пьятти
    Полузащитник
  • 15
    Хавьер Пасторе
    Полузащитник
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 8
    Raúl Guti
  • 2
    Жерар Гумбау
  • 7
    Каррилло, Гуидо
    Нападающий
  • 33
    Alamo, Jony
    Полузащитник
  • 19
    Антонио Барраган
    Защитник
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
Тренеры
  • Xavi
  • Франсиско
Статистика матча
6
Штрафные
6
1
Офсайды
2
5
Фолы
4
60%
Владение мячом
40%
3
Угловые
2
Удары в створ
1
Удары мимо
1
Трансляция
26'
Офсайд
Араухо, кажется, явно завалил соперника, но судья говорит, что там фол не считается – был офсайд.
24'
Опасный момент
А вот и у Эльче моментище! Роко после навеса принял мяч в штрафной обработал, но дал выше ворот!
21'
Опасный момент
Валится Эльче. Гави снова чуть не забил, после кучи финтов, пробив выше!
19'
Гоооол!!!
Гооол! Гави, Гави! В центре поля матч получил, тянул, тянул, тянул, обошел двух защитников, и метров с 20-ти аккуратно дал под штангу! 2:0!
16'
Гоооол!!!
Гооол! Ютгла после углового подрезал головой мяч в сетку! 1:0 бля Барсы! Первый гол – в матче и для игрока!
14'
Опасный момент
Хорош пошел заброс на Юнгла в штрафную, но Ферран не добрался до мяча!
12'
А вот Эззалзулиa дал сопернику по ногам. Без желтой, но штрафной.
10'
Бучкетс фолит в атаке.
8'
Эльче разогнал контратаку. И все вроде неплохо, но без последнего паса.
5'
Спокойное более-менее начало. Команды катают в центре поля.
2'
Офсайд
Вот так! Ютгла уже забил! Уже на 2-й минуте, правда из явного офсайда!
1'
Свисток
Матч начался!
Стартовый состав Эльче: Бадия, Мохика, Диего Гонсалес, Роко, Паласиос, Чавес, Маскарель, Марконе, Хосан, Лукас Бое, Лукас Перес
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген, Альба, Лангле, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Френки де Йонг, Жутльга, Дембеле, Эззалзулиa
Матч начнется в 19:30 судить игру будет Хавьер Альберола Рохас.
Добрый день всем любителям европейского, и в частности, испанского футбола. В Примере на выходных проходят матчи 18-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн поединка Барселона – Эльче.
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Анонс матча "Барселона" - Эльче 18.12.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 18.12.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Эльче (Эльче):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и Эльче в предыдущем футбольном матче 24.02.2021 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Франсиско разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Эльче можно посмотреть 18.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Эльче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Осасуна - 12.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против "Валенсия" - 11.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Валенсия".

Следите за результатами матча "Барселона" - Эльче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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