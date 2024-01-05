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Все еще без Цыганкова. Обнародована заявка Жироны на кубковый матч
Украинский вингер пропустит из-за травмы 4-ю игру подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанская "Жирона" опубликовала заявку на матч 1/16 Кубка Испании против "Эльче".
В списке из 21 футболиста нашлось место только одному украинскому игроку. В заявку попал форвард Артем Довбик. Вингер Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы. Он пропустит уже четвертую игру подряд.
В текущем сезоне Довбик отыграл 19 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов. На счету Цыганкова 3 гола и 3 результативные передачи в 16 поединках.
Матч "Эльче" - "Жирона" состоится 6 января. Старт поединка намечен на 19:00 по киевскому времени.
???? CONVOCATÒRIA— Girona FC (@GironaFC) January 5, 2024
???? #ElcheGirona pic.twitter.com/thnXzdpa7W
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