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Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 06 января 2022, 17:30 - Гиглио
Главный судья: Джанлука Манганьелло
Рейтинг матча:
Сассуоло
Сассуоло
0 - 1
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перерыв
Дженоа
Генуя
Ход матча
6' Маттиа Дестро 21' Джакомо Распадори
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
21%
Ничья
29%
Дженоа
50%
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.92 Х: 2.75 П2: 5.70
Интересные факты
  • Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • В домашних матчах Сассуоло не проигрывает Дженоа в последних 5 встречах.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-4-5
  • Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.
  • Maxime Lopez получил больше всего желтых карточек (6) в Сассуоло. Stefano Sturaro получил 5 в Дженоа.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Сассуоло забивает 1.35 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Сассуоло выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Дженоа - 1.6.
  • Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.
  • Команда Сассуоло проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Domenico Berardi лучший бомбардир Сассуоло с 8 голами. Mattia Destro забил 7 раз за Дженоа
  • Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 12 месте с 24 очками.
  • Сассуоло забивает 2.4 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Сассуоло (в среднем).
  • Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.
  • Сассуоло выигрывает первый тайм в 28% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 18 месте с 11 очками.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Дженоа - 3.6.
  • Вы знали, что Сассуоло забил 30% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • В прошлом сезоне Сассуоло выиграл обе игры против Дженоа (2-1 дома и 2-1 на выезде)
  • Сассуоло пропускает в каждом из последних 13 матчах.
  • Во время последних 17 встреч, команда Сассуоло выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-22 в пользу команды Сассуоло
  • Дженоа не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Сассуоло была в 2016
  • Сассуоло не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 6 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Дженоа. Разница голов 21-8 в пользу команды Сассуоло.
  • Вы знали, что Дженоа забил 63% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Сассуоло
8
Побед
17
Игр
5
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
17.10.2021 - 16:00 Дженоа 2 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
09.05.2021 - 13:30 Дженоа 1 - 2 Завершен Сассуоло
Чемпионат Италии 2020/2021
06.01.2021 - 16:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
29.07.2020 - 20:15 Сассуоло 5 - 0 Завершен Дженоа
Последние матчи - Сассуоло
Чемпионат Италии 2021/2022
22.12.2021 - 17:30 Сассуоло 0 - 3 Завершен Болонья П
Чемпионат Италии 2021/2022
19.12.2021 - 13:30 Фиорентина 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 19:00 Сассуоло 2 - 1 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Специя 2 - 2 Завершен Сассуоло Н
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 21:45 Сассуоло 2 - 2 Завершен Наполи Н
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
17.12.2021 - 19:30 Лацио 3 - 1 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2021/2022
10.12.2021 - 21:45 Дженоа 1 - 3 Завершен Сампдория П
Чемпионат Италии 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Ювентус 2 - 0 Завершен Дженоа П
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Главные события
Джакомо Распадори
21'
6'
Маттиа Дестро ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Сассуоло
21%
Ничья
29%
Дженоа
50%
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.83 Х: 2.63 П2: 5.50
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.85 Х: 3.01 П2: 5.67
П1: 1.92 Х: 2.75 П2: 5.70
Составы команд
47
Консигли, Андреа
6
Рожерио
31
Джанмарко Феррари
21
Влад Кирикеш
22
Джереми Тольян
8
Максим Лопес
20
Харруи, Абду
77
Гиоргос Кирьякопулос
22
Джакомо Распадори
25
Верарди, Доменико
92
Дефрел, Грегойр
57
Сальваторе Сиригу
36
Hefti, Silvan
13
Бани, Маттиа
15
Хоан Васкес
50
Андреа Камбиассо
90
Маноло Портанова
47
Милан Бадель
33
Эрнани
5
Зиньо Ванхёсден
20
Калеб Экубан
23
Маттиа Дестро
Стартовый состав
  • 92
    Дефрел, Грегойр
    Нападающий
  • 77
    Гиоргос Кирьякопулос
    Защитник
  • 22
    Джакомо Распадори
    21
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 8
    Максим Лопес
    Полузащитник
  • 20
    Харруи, Абду
    Полузащитник
  • 6
    Рожерио
    Защитник
  • 31
    Джанмарко Феррари
    Защитник
  • 21
    Влад Кирикеш
    Защитник
  • 22
    Джереми Тольян
  • 47
    Консигли, Андреа
    Вратарь
  • 20
    Калеб Экубан
    Нападающий
  • 23
    Маттиа Дестро
    Нападающий
    6
  • 50
    Андреа Камбиассо
    Полузащитник
  • 90
    Маноло Портанова
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 33
    Эрнани
    Нападающий
  • 5
    Зиньо Ванхёсден
    Защитник
  • 36
    Hefti, Silvan
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 15
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
Запасные игроки
  • 18
    Мюлдюр, Мерт
    Защитник
  • 44
    Ruan Da Silva Chagas Mychell
  • 22
    Каан Айхан
    Защитник
  • 29
    Samele, Luigi
    Нападающий
  • 56
    Джанлука Пеголо
    Вратарь
  • 24
    Джакомо Саталино
    Вратарь
  • 26
    Mata, Asan
    Полузащитник
  • 27
    Aucelli, Cristian
    Полузащитник
  • 28
    Kumi, Justin
    Полузащитник
  • 1
    Адриан Шемпер
    Вратарь
  • 19
    Горан Пандев
    Нападающий
  • 9
    Фелипе Кайседо
    Нападающий
  • 44
    Buksa, Aleksander
    Нападающий
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 93
    Мохамед Фарес
    Нападающий
  • 8
    Франческо Кассата
    Полузащитник
  • 94
    Абдулайе Туре
    Полузащитник
  • 14
    Бирачи, Давиде
    Защитник
  • 55
    Лео Скири Остигард
  • 5
    Масиэлло, Андреа
    Защитник
  • 18
    Паоло Гильоне
    Нападающий
  • 35
    Андреначчи, Лоренцо
    Вратарь
Тренеры
  • Алессио Диониси
  • Андрей Шевченко
Статистика матча
7
Штрафные
2
2
Фолы
6
3
Удары в створ
1
3
Удары мимо
1
2
Угловые
1
78%
Владение мячом
22%
Сейвы
3
5
Блокировано ударов
1
ЖК
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
45+1'
Свисток
Лунає свисток судді. Завершується перша половина нашої зустрічі.
45'
Одну хвилину додав до першого тайму арбітр.
44'
Берарді класно навісив з правого флангу, але за м'яч у штрафному ніхто не зачепився.
41'
Сассуоло кілька разів підряд намагається вийти в атаку через довгий діагональний пас. Захист Дженоа поки що демонструє надійність.
37'
Камбіассо, на щастя, повертається на поле. Втім, гравець постійно накульгує. Можливо, знадобиться заміна.
33'
Камбіассо отримує пошкодження в боротьбі. Надають допомогу футболістові медики. Цей латераль дуже важливий для генуезців.
29'
Подача від Кірікеша з правого флангу завершується переходом м'яча до Дженоа. Команда намагається вийти в атаку через короткий пас.
25'
Гра в ці хвилини йде в центрі поля. Сассуоло володіє м'ячем та намагається знайти прогалини в обороні Шевченка, але їх поки що немає.
21'
Желтая карточка
Гірчичник для Распадорі. Гравець жорстко збив Камбіассо, який вибігав у небезпечну контратаку.
19'
Распадорі м'яко навісив на Дефреля з правого флангу, але півзахисник не зміг влучно пробити. Заважав йому захист клубу Шевченка.
15'
Тепер вже Рожеріо намагався випробувати голкіпера з дальної дистанції. Пробиває бразилець прямо в руки Сірігу.
13'
Берарді намагався ввійти у карний майданчик, змістившись з флангу. Вінгер приймає рішення бити з 20 метрів, але вийшло геть не влучно.
10'
Екубан дуже ризикує, збиваючи суперника в своєму штрафному. Пощастило генуезцям, що арбітр не звернув уваги на це.
7'
Гоооол!!!
Який же гол забиває команда Шевченка!!! Після вкидання з ауту Екубан приймає м'яч та обіграє двох захисників у штрафному. Далі слідує пас на Дестро, і той вишуканим ударом п'яткою переводить круглого у ворота.
4'
Распадорі знайшов класну позицію на межі штрафного та пробив низом у дальній кут. Круглий пішов повз ворота, а голкіпер все контролював.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш матч!
Инфо
Вже відомі склади команд. Сассуоло: Консільї, Рожеріо, Ферарі, Кирикеш, Тольян, Харруі, Лопес, Распадорі, Берарді, Кіріакопулос, Дефрель. Дженоа: Сірігу, Ванхейсден, Бані, Васкес, Хефті, Ернані, Бадель, Портанова, Камбіассо, Дестро, Екубан.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Серії А Сассуоло - Дженоа.
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Анонс матча Сассуоло - Дженоа 06.01.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гиглио.

Дата проведения матча: 06.01.2022
Время начала матча: 17:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сассуоло (Сассуоло) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сассуоло - Дженоа можно посмотреть 06.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Сассуоло - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи

Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Болонья - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против "Аталанта" - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Сассуоло - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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