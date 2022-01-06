Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Когда Сассуоло проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

В домашних матчах Сассуоло не проигрывает Дженоа в последних 5 встречах.

Команда Сассуоло проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-4-5

Из последних 5 встреч команда Сассуоло выиграла 3, команда Дженоа выиграла 1, 1 ничьи.

Maxime Lopez получил больше всего желтых карточек (6) в Сассуоло. Stefano Sturaro получил 5 в Дженоа.

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.

Сассуоло забивает 1.35 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Сассуоло выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Дженоа выигрывает в 17%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сассуоло и Дженоа - 1.6.

Недавнее выступление команды Сассуоло в "Серия А" лучше, чем у команды Дженоа.

Команда Сассуоло проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Domenico Berardi лучший бомбардир Сассуоло с 8 голами. Mattia Destro забил 7 раз за Дженоа

Год назад, Сассуоло была на 8 месте в таблице с 30 очками. Сейчас они на 12 месте с 24 очками.

Сассуоло забивает 2.4 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Сассуоло (в среднем).

Когда Сассуоло лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сассуоло% своих матчей.

Сассуоло выигрывает первый тайм в 28% матчей, Дженоа выигрывает в 17% матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Сассуоло's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

Команда Дженоа выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Сассуоло.

Последняя встреча завершилась в ничью. (2-2)

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 18 очками. Сейчас они на 18 месте с 11 очками.

Среднее количество голов во встречах между командами Сассуоло и Дженоа - 3.6.

Вы знали, что Сассуоло забил 30% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

В прошлом сезоне Сассуоло выиграл обе игры против Дженоа (2-1 дома и 2-1 на выезде)

Сассуоло пропускает в каждом из последних 13 матчах.

Во время последних 17 встреч, команда Сассуоло выиграла 8 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 32-22 в пользу команды Сассуоло

Дженоа не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Последняя гостевая победа Дженоа над Сассуоло была в 2016

Сассуоло не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

За последние 8 встреч когда команда Сассуоло играла дома, команда Сассуоло выиграла 6 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Дженоа. Разница голов 21-8 в пользу команды Сассуоло.