Сассуоло - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой Сассуоло (Сассуоло) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гиглио.
Дата проведения матча: 06.01.2022
Время начала матча: 17:30
История противостояний между командами Сассуоло (Сассуоло) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и Сассуоло в предыдущем футбольном матче 17.10.2021 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Алессио Диониси и Андрей Шевченко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сассуоло (Сассуоло)
Год основания Сассуоло (Сассуоло): 1920
Страна: Италия
Тренер: Алессио Дионизи
Прошедший поединок команды Сассуоло был сыгран против Болонья - 22.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Болонья.
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против "Аталанта" - 21.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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