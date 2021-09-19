Лион - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Анонс матча Лион - "Пари Сен-Жермен" 09.01.2022, Чемпионат Франции

Поединок между командой Лион (Лион) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Groupama Stadium.

Дата проведения матча: 09.01.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лион (Лион) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Лион осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Лион в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Петер Бос и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)

Год основания Лион (Лион): 1950

Страна: Франция

Тренер: Петер Бос



Предыдущий поединок команды Лион был сыгран против Метц - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Маурисио Почеттино



Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Лорьян - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

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