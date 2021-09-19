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Лион - Пари Сен-Жермен онлайн трансляция матча

Чемпионат Франции - 09 января 2022, 21:45 - Groupama Stadium
Главный судья: Летексье, Франсуа
Рейтинг матча:
Лион
Лион
1 - 0
Обновить
перерыв
Пари Сен-Жермен
Париж
Ход матча
8' Пакета, Лукас 43' Марко Верратти
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лион
36%
Ничья
27%
Пари Сен-Жермен
36%
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 3.20 Х: 2.75 П2: 2.50
Интересные факты
  • Выездная статистика Пари Сен-Жермен в сезоне 6-3-1
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига 1" лучше, чем у команды Лион.
  • Lucas Paqueta отдал больше всего передач в Лион с 3 передачами. Kylian Mbappe лучший распасовщик Пари Сен-Жермен (9 передач)
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лион (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный результат в играх между Лион иПари Сен-Жермен, когда Лион играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лион и Пари Сен-Жермен - 3.2.
  • Лион без побед в последних 5 играх.
  • Лион выигрывает первый тайм в 46% матчей, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57% матчей.
  • Когда Лион проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лион% своих матчей.
  • Домашняя статистика Лион в сезоне 4-4-1
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Лион's.
  • Lucas Paqueta лучший бомбардир Лион с 6 голами. Kylian Mbappe забил 10 раз за Пари Сен-Жермен
  • Команда Лион выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Пари Сен-Жермен.
  • Пари Сен-Жермен не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • Лион забивает 2.32 гола, играя дома, а Пари Сен-Жермен забивает 2.06 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Лион получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Лига 1
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига 1".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лион и Пари Сен-Жермен - 1.
  • Команда Пари Сен-Жермен проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Лига 1" против команды Лион.
  • Пари Сен-Жермен не проигрывает в последних 8 играх.
  • Из последних 5 встреч команда Лион выиграла 1, команда Пари Сен-Жермен выиграла 4, 0 ничьи.
  • Лион забивает 1 гола за матч против команды Пари Сен-Жермен, а Пари Сен-Жермен забивает 2.2 гола против команды Лион (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Лион и Пари Сен-Жермен 1-1. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Лион лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лион% своих матчей.
  • Лион выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Пари Сен-Жермен выигрывает в 57%.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Пари Сен-Жермен забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Пари Сен-Жермен не забивает в 2 из их 10 выездных матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • Во время последних 70 встреч, команда Лион выиграла 20 раз, 21 раз сыграла вничью, в то время как команда Пари Сен-Жермен выиграла 29 раз. Разница забитых и пропущенных голов 106-75 в пользу команды Пари Сен-Жермен
  • Игры прошлого года: 2-4 (Лион дома) и 0-1 (Пари Сен-Жермен дома).
  • Лион не забивает в 0 из их 9 домашних матчах в Лига 1 в этом сезоне
  • За последние 32 встреч когда команда Лион играла дома, команда Лион выиграла 15 раз, 10 сыграла в ничью и 7 победы команды Пари Сен-Жермен. Разница голов 47-37 в пользу команды Лион.
  • Вы знали, что Пари Сен-Жермен забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лион забил 23% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Лион
5
Побед
22
Игр
14
Побед
Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
19.09.2021 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 1 Завершен Лион
Чемпионат Франции 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Лион 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
13.12.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лион
Чемпионат Франции 2019/2020
09.02.2020 - 21:45 Пари Сен-Жермен 4 - 2 Завершен Лион
Последние матчи - Лион
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Лион 1 - 1 Завершен Метц Н
Чемпионат Франции 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Лилль 0 - 0 Завершен Лион Н
Лига Европы 2021/2022
09.12.2021 - 19:45 Лион 1 - 1 Завершен Рейнджерс Н
Чемпионат Франции 2021/2022
05.12.2021 - 21:45 Бордо 2 - 2 Завершен Лион Н
Чемпионат Франции 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Лион 1 - 2 Завершен Реймс П
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Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2021/2022
22.12.2021 - 22:00 Лорьян 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Пари Сен-Жермен 2 - 0 Завершен Монако В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 19:45 Пари Сен-Жермен 4 - 1 Завершен Брюгге В
Чемпионат Франции 2021/2022
04.12.2021 - 22:00 Ланс 1 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен Н
Чемпионат Франции 2021/2022
01.12.2021 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 0 Завершен Ницца Н
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Главные события
43'
Марко Верратти
ГООЛ! Пакета, Лукас
8'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Лион
36%
Ничья
27%
Пари Сен-Жермен
36%
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.00
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 4.13 Х: 2.94 П2: 2.15
П1: 3.20 Х: 2.75 П2: 2.50
Составы команд
12
Антони Лопеш
6
Lukeba, Castello
27
Жером Боатенг
21
Дамьен Да Сильва
13
Эмерсон
25
Какере Максенс
39
Bruno Guimaraes
14
Лео Дюбуа
8
Ауар, Уссем
9
Мусса Дембеле
17
Пакета, Лукас
1
Кейлор Навас
17
Колин Дагба
5
Маркиньос
3
Кимпембе, Преснель
25
Tavares Mendes, Nuno Alexandre
8
Леандро Паредес
6
Марко Верратти
21
Андер Эррера
18
Вейналдум, Джорджиньо
9
Мауро Икарди
10
Килиан Мбаппе
Стартовый состав
  • 8
    Ауар, Уссем
    Полузащитник
  • 9
    Мусса Дембеле
    Полузащитник
  • 17
    Пакета, Лукас
    Полузащитник
    8
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 25
    Какере Максенс
  • 39
    Bruno Guimaraes
    Полузащитник
  • 14
    Лео Дюбуа
    Полузащитник
  • 6
    Lukeba, Castello
  • 27
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 21
    Дамьен Да Сильва
    Защитник
  • 12
    Антони Лопеш
    Вратарь
  • 18
    Вейналдум, Джорджиньо
    Полузащитник
  • 9
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 8
    Леандро Паредес
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
    43
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 17
    Колин Дагба
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 25
    Tavares Mendes, Nuno Alexandre
    Защитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
Запасные игроки
  • 29
    Шакири Джердан
  • 30
    Поллерсбекк, Юлиан
    Вратарь
  • 19
    Keita, Habib
    Нападающий
  • 17
    Gusto, Malo
    Защитник
  • 18
    Cherki, Rayan
    Нападающий
  • 33
    Barcola, Bradley
    Нападающий
  • 12
    Энрике
    Нападающий
  • 34
    Simons, Xavi
    Полузащитник
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 38
    Edouard Michut
  • 24
    Тило Керер
    Защитник
  • 28
    Эмимбе, Эрик Жуниор Дина
    Полузащитник
  • 31
    El Chadaille Bitshiabu
  • 14
    Хуан Бернат
  • 35
    Gharbi, Ismael
    Полузащитник
Тренеры
  • Петер Бос
  • Маурисио Почеттино
Статистика матча
7
Штрафные
8
8
Фолы
6
35%
Владение мячом
65%
3
Удары в створ
1
Удары мимо
4
2
Блокировано ударов
3
1
Угловые
5
1
Сейвы
2
Офсайды
1
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
Инфо
35 на 65, в процентах, — владение мячом.
Инфо
5 (3):7 (2) — по ударам (в створ).
Лион в первой половине матча был более активным в плане скоростных атак, однако ближе к свистку на перерыв гости сумели перехватить инициативу, создав несколько верных моментов для забитых мячей. ПСЖ немногим не везло в завершении, но и целостной игру команды Почеттино точно не назовешь. Стоит ожидать дополнительные голы, так как темп атак у обеих команд приличный.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
43'
Желтая карточка
Верратти подкатился под Гимараеша на чужой половине.
42'
Опасный момент
Штанга! Мбаппе остановил подачу углового с правого фланга в дальней стороне штрафной, после чего закрутил в правый каркас ворот!
41'
Прострел от Икарди с правого фланга штрафной в оттяжку для Мбаппе был переведен на угловой.
39'
Фол от Гимараеша на левом фланге обороны против Мендеша.
38'
Опасный момент
Лукеба завершил прострел Дагба с правого фланга ударом по своим воротам из борьбе против Мбаппе на ближней штанги, но чудом не попал в створ!
38'
Мбаппе отобрал мяч у Какере у левого фланга чужой штрафной, но затем Да Силва блокировал его прострел.
36'
Инфо
Дождь начался у нас.
34'
Дагба потерял мяч на левом фланге в борьбе против Ауара, но затем Уссем не смог переиграть для завершающего удара Маркиньоса в чужой штрафной.
33'
Лион обороняется по 5-3-2 в данные минуты.
31'
Кимпембе вновь ошибся с передачей в центре поля, но Маркиньос его подстраховал перехватом.
29'
Навас прочитал скидку от Пакета головой от лицевой на правом фланге штрафной.
28'
Пакета поиздевался над Верратти у технической зоны жонглированием мяча, после чего его вынес жестким фолом Паредес.
26'
ПСЖ продолжает удерживать мяч на чужой половине поля.
24'
Опасный момент
Лопещ перевел над воротами эффектный удар черпаком от полукруга у штрафной в исполнении Маркиньоса!
22'
Опасный момент
Мбаппе не смог попасть из центрального входа в штрафную в левый нижний угол!
21'
Опасный момент
Паредес с дальней дистанции в центральной зоне крутил в правый угол, но Лопеш парировал!
20'
Опасный момент
Пакета с дальней дистанции на правом фланге закрутил прямиком в руки Навасу.
19'
Фол Ауара на левом фланге атаки против Мбаппе.
17'
ПСЖ не унимается атаковать на чужой половине поля, но моментов почти нет.
15'
Паредес у центра поля поймал на бедро Ауара.
14'
Офсайд
Пас Эрреры на ход Мбаппе на левый фланг штрафной пошел в офсайд.
13'
Гимараеш без проблем отобрал мяч у Эрреры на левом фланге обороны.
11'
ПСЖ катает мяч в ширину по чужой половине, но без продвижения.
9'
Мбаппе на левом фланге атаки не смог пробросить мяч мимо Дюбуа.
8'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пакета получил длинный перевод мяча от Гимараеша со своей половины на правый фланг штрафной, после чего пробил низом в дальний угол!
7'
Уголовой
Икарди замыкал на дальней подачу углового с правого фланга, но в падении акцентированно так и не пробил.
6'
Опасный момент
Икарди сбросил мяч в полукруг из центра штрафной на Эрреру, который тут же выстрелили над перекладиной! Защитник подрезал.
6'
Опасный момент
Убежал на левый фланг штрафной Ауар, сместившись под острый угол к лицевой, откуда пробить Наваса было очень сложно.
4'
Маркиньос не дал Дембеле разогнаться на левом фланге атаки.
3'
Пакета поставил заслон Верратти без мяча у технической зоны.
3'
Кимпембе обрезался у центральной линии, но Пакета в борьбе сыграл рукой.
2'
Сбит Мендеш на левом фланге атаки фолом Дюбуа.
1'
Упустил мяч за боковую на левом фланге атаки Мендеш при игре в пас с Мбаппе.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рико, Рамос, Бернат, Керер, Битшиабю, Эбимбе, Симонс, Гхарби, Мишу.
ПСЖ: Навас — Дагба, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш — Верратти, Паредес, Эррера — Вийналдум, Икарди, Мбаппе.
Запасные: Поллерсбек, Густо, Энрике, Кейта, Шакири, Шерки, Баркола.
Лион: Лопеш — Да Силва, Боатенг, Лукеба — Дюбуа, Гимараеш, Какере, Эмерсон — Пакета, Ауар — Дембеле.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Франсуа Летесье (Франция) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 20-го тура итальянской Серии А. На поле стадиона "Парк Олимпик Лионне" (Лион, Франция) сыграют Лион и ПСЖ.
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Анонс матча Лион - "Пари Сен-Жермен" 09.01.2022, Чемпионат Франции

Поединок между командой Лион (Лион) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Франции 2021/2022, матч пройдет на стадионе Groupama Stadium.

Дата проведения матча: 09.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лион (Лион) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Пари Сен-Жермен", тогда как команда Лион осталась с поражением. Столкновение "Пари Сен-Жермен" и Лион в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Петер Бос и Маурисио Почеттино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лион - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 09.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Франции. Текстовую трансляцию матча Лион - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лион (Лион)
Год основания Лион (Лион): 1950
Страна: Франция
Тренер: Петер Бос

Предыдущий поединок команды Лион был сыгран против Метц - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Маурисио Почеттино

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Лорьян - 22.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Лион - "Пари Сен-Жермен" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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