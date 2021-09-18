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Бешикташ - Антальяспор онлайн трансляция матча

Суперкубок Турции - 05 января 2022, 19:45 - Стадион Ахмед бин Али
Главный судья: Meler, Halil Umut
Рейтинг матча:
Бешикташ
Стамбул
1 - 0
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69'
Антальяспор
Анталья
Ход матча
4' Сари, Вейсель 34' Атиба Хатчинсон
46' Эрен Албайрак Вышел: Mukairu, Paul 55' Миралем Пьянич 60' Рууд Боффин
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
32%
Ничья
32%
Антальяспор
36%
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 3.75
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.60
Интересные факты
  • Бешикташ забивает 2 гола за матч против команды ФК Антальяспор, а ФК Антальяспор забивает 0.8 гола против команды Бешикташ (в среднем).
  • Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Бешикташ и ФК Антальяспор 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Когда ФК Антальяспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Антальяспор% своих матчей.
  • Бешикташ выигрывает первую половину матча в 35% случаев, ФК Антальяспор выигрывает в 34%.
  • Команда Бешикташ проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды ФК Антальяспор (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Бешикташ победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Бешикташ и ФК Антальяспор - 2.8.
  • Наиболее популярный результат в играх между Бешикташ иФК Антальяспор, когда Бешикташ играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.
  • Бешикташ выигрывает первый тайм в 35% матчей, ФК Антальяспор выигрывает в 34% матчей.
  • Недавнее выступление команды Бешикташ в "Суперкубок" лучше, чем у команды ФК Антальяспор.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бешикташ.
  • Бешикташ забивает 2.17 гола, играя дома, а ФК Антальяспор забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда ФК Антальяспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Антальяспор% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бешикташ и ФК Антальяспор - 1.6.
  • Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than ФК Антальяспор's.
  • Из последних 5 встреч команда Бешикташ выиграла 3, команда ФК Антальяспор выиграла 0, 2 ничьи.
  • ФК Антальяспор пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Бешикташ пропускает в каждом из последних 21 матчах.
  • За последние 24 встреч когда команда Бешикташ играла дома, команда Бешикташ выиграла 18 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды ФК Антальяспор. Разница голов 46-13 в пользу команды Бешикташ.
  • Во время последних 49 встреч, команда Бешикташ выиграла 34 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда ФК Антальяспор выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 107-46 в пользу команды Бешикташ
Личные встречи
Бешикташ
6
Побед
9
Игр
2
Побед
Антальяспор
Чемпионат Турции 2021/2022
18.09.2021 - 19:00 Антальяспор 2 - 3 Завершен Бешикташ
Кубок Турции 2020/2021
18.05.2021 - 20:45 Антальяспор 0 - 2 Завершен Бешикташ
Чемпионат Турции 2020/2021
03.02.2021 - 18:00 Антальяспор 1 - 1 Завершен Бешикташ
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
04.09.2020 - 21:00 Бешикташ 3 - 0 Завершен Антальяспор
Последние матчи - Бешикташ
Кубок Турции 2021/2022
30.12.2021 - 20:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Алтай В
Чемпионат Турции 2021/2022
27.12.2021 - 19:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Бешикташ П
Чемпионат Турции 2021/2022
23.12.2021 - 19:00 Бешикташ 2 - 1 Завершен Гезтепе В
Чемпионат Турции 2021/2022
19.12.2021 - 18:00 Фенербахче 2 - 2 Завершен Бешикташ Н
Чемпионат Турции 2021/2022
12.12.2021 - 18:00 Бешикташ 4 - 2 Завершен Кайсериспор В
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Последние матчи - Антальяспор
Кубок Турции 2021/2022
28.12.2021 - 16:00 Антальяспор 2 - 1 Завершен Гиресунспор В
Чемпионат Турции 2021/2022
25.12.2021 - 15:00 Галатасарай 2 - 0 Завершен Антальяспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
21.12.2021 - 16:00 Антальяспор 1 - 1 Завершен Касимпаша Н
Чемпионат Турции 2021/2022
18.12.2021 - 15:00 Коньяспор 1 - 0 Завершен Антальяспор П
Чемпионат Турции 2021/2022
11.12.2021 - 18:00 Антальяспор 2 - 1 Завершен Трабзонспор В
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Новости команд
Главные события
60'
Рууд Боффин
Миралем Пьянич
55'
46'
Эрен Албайрак
Вышел: Mukairu, Paul
ГООЛ! Атиба Хатчинсон
34'
4'
Сари, Вейсель
Кто победит?
25 Пользователей сделало свой выбор
Бешикташ
32%
Ничья
32%
Антальяспор
36%
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.60 Х: 2.25 П2: 3.75
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.74 Х: 2.09 П2: 3.73
П1: 2.41 Х: 2.60 П2: 3.60
Составы команд
30
Эрсин Дестаноглу
13
Йылмаз, Ридван
4
Монтеро, Франсиско
24
Домагой Вида
2
Розье, Валантен
15
Миралем Пьянич
5
Соуза
13
Атиба Хатчинсон
17
Кайл Ларин
23
Миши Батшуайи
28
Кенан Караман
25
Рууд Боффин
77
Balci, Bunyamin
89
Сари, Вейсель
13
Фёдор Кудряшов
6
Эрен Албайрак
15
Андреа Поли
27
Ghacha, Houssam Eddine
7
Sinik, Dogukan
10
Дени Милошевич
11
Вурал, Гурай
17
Энцо Кривелли
Стартовый состав
  • 17
    Кайл Ларин
    Нападающий
  • 23
    Миши Батшуайи
    Нападающий
  • 28
    Кенан Караман
    Нападающий
  • 15
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
    55
  • 5
    Соуза
    Полузащитник
  • 13
    Атиба Хатчинсон
    Полузащитник
    34
  • 13
    Йылмаз, Ридван
    Защитник
  • 4
    Монтеро, Франсиско
    Защитник
  • 24
    Домагой Вида
    Защитник
  • 2
    Розье, Валантен
    Защитник
  • 30
    Эрсин Дестаноглу
  • 17
    Энцо Кривелли
    Нападающий
  • 27
    Ghacha, Houssam Eddine
    Нападающий
  • 7
    Sinik, Dogukan
    Полузащитник
  • 10
    Дени Милошевич
    Полузащитник
  • 11
    Вурал, Гурай
    Полузащитник
  • 15
    Андреа Поли
    Полузащитник
  • 77
    Balci, Bunyamin
    Полузащитник
  • 89
    Сари, Вейсель
    Защитник
    4
  • 13
    Фёдор Кудряшов
    Защитник
  • 6
    Эрен Албайрак
    46
  • 25
    Рууд Боффин
    Вратарь
    60
Запасные игроки
  • 61
    Bilgin, Emre
    Вратарь
  • 23
    Веллингтон
    Полузащитник
  • 68
    Tıknaz, Demir Ege
    Полузащитник
  • 72
    Delibas, Emirhan
    Полузащитник
  • 77
    Мерас, Ченгиз Умут
    Защитник
  • 90
    Алекс Тейшейра
    Полузащитник
  • 74
    Baytekin, Goktug
    Вратарь
  • 65
    İlkhan, Emirhan
    Полузащитник
  • 12
    Ozkan, Dogukan
    Вратарь
  • 99
    Sousa, Diogo
    Вратарь
  • 2
    Шерел Флоранус
    Защитник
  • 8
    Нури Шахин
    Полузащитник
  • 12
    Mukairu, Paul
    Нападающий
  • 23
    Амилтон
  • 38
    Erdilman, Mustafa
    Полузащитник
  • 41
    Bayraktar, Gokdeniz
    Нападающий
  • 88
    Озмерт, Хакн
    Полузащитник
Тренеры
  • Pinheiro, Bruno
  • Альфонс Грунендейк
Статистика матча
5
Удары мимо
1
ЖК
2
10
Штрафные
14
9
Фолы
9
2
Блокировано ударов
4
Угловые
5
56%
Владение мячом
44%
5
Офсайды
1
2
Удары в створ
3
3
Сейвы
1
Live Zone
Трансляция
61'
Желтая карточка
Слідом за ним на попередженні опиняється голкіпер гостей Боффен. Він допустив різкі висловлювання в бік арбітра.
59'
Желтая карточка
П'яніч отримує гірчичник за грубий фол.
58'
Слідує пас з глибини на Крівеллі, а той майже виходить один на один з голкіпером. В останній момент Віда вступає у боротьбу.
54'
Обидві команди почали грати дуже жорстко. За останні кілька хвилин було зразу три випадки брудної гри, проте суддя не свистить.
50'
Антальяспор намагається гру під свій контроль. Команда володіє м'ячем на своїй половині поля. Бешикташ змушений грати в пресингу.
46'
Замена
Заміна після перерви у складі Антальяспору. Мукаіру виходить на поле замість Албайрака.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другого тайму нашого матчу!
Перша половина зустрічі не була багатою на події. До пропущеного м'яча Антальяспор намагався грати на рівних з господарями поля, але після цього їхні старання призупинилися. Бешикташ володіє ініціативою, і це навряд чи вийде змінити в другому таймі.
45+3'
Свисток
Свисток судді сповіщує про кінець першого тайму нашої зустрічі.
45+2'
Опасный момент
Хатчісон намагався пробити головою після навісу зі стандартного положення. М'яч летить в кількох метрах від лівої стійки.
45'
Дві хвилини додає до першої половини поєдинку арбітр.
42'
Слідує закидання з глибини на Батшуайї. Нападник не зміг зачепитися за круглого, і він йде за лицеву лінію.
38'
Господарі поля почали діяти досить стримано перед завершенням тайму. Вони перепасовуються на своїй половині та не намагаються атакувати.
34'
Гоооол!!!
Забиває перший гол Бешикташ! Жозеф отримує якісний пас на правому фланзі та моментально прострілює в штрафний майдачник. Там Хатчісон дотягується до м'яча та переправляє його в ворота.
31'
П'яніч потужно пробив з дальньої відстані, але м'яч летить набагато вище воріт. Буде вільний удар у виконанні голкіпера гостей.
27'
Форвард Антальяспору Крівеллі отримує пошкодження під час боротьби в повітрі з Відою. Надають допомогу нападнику.
23'
Опасный момент
Ларін прострілює на Карамана в центр штрафного, але той не дотягується до м'яча буквально на кілька сантиметрів. А перед ним вже були пусті ворота...
20'
І знову Міши Батшуайї! Він обіграє двох суперників на лівому фланзі та пробиває в дельній кут. Захист встиг заблокувати.
16'
Батшуайї на швидкості входить в штрафний та прокидає м'яч на хід. Його досить жорстко зупиняє Кудряшов, але суддя порушення правил не бачить.
12'
Поки що оберти нашої гри досить низькі. Обидві команди лише розігріваються та звикають одна до одної.
8'
Гості перепасовуються в захисті. Господарі поля в цей час не демонструють активних атакувальних дій.
4'
Желтая карточка
Опорник Антальяспору Сари отримує гірчичник вже на 4-й хвилині матчу. Дуже грубо він грав проти суперника.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш матч!
Инфо
Вже відомі склади команд. Бешикташ: Дестаноглу, Їлмаз, Монтеро, Віда, Роз'є, П'яніч, Жозеф, Хатчісон, Ларін, Батшуайї, Караман. Антальяспор: Боффен, Албайрак, Кудряшов, Сари, Балджи, Полі, Вурал, Мілошевіч, Синик, Гхача, Крівеллі.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу Суперкубку Туреччини Бешикташ - Антальяспор.
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Анонс матча Бешикташ - Антальяспор 05.01.2022, Суперкубок Турции

Поединок между командой Бешикташ (Стамбул) и командой Антальяспор (Анталья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Турции 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ахмед бин Али.

Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 19:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Бешикташ (Стамбул) и командой Антальяспор (Анталья):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Бешикташ, тогда как команда Антальяспор осталась с поражением. Столкновение Антальяспор и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Pinheiro, Bruno и Альфонс Грунендейк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Бешикташ - Антальяспор можно посмотреть 05.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Суперкубок Турции. Текстовую трансляцию матча Бешикташ - Антальяспор, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция

Предыдущий поединок команды Бешикташ был сыгран против Алтай - 30.12.2021, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Бешикташ.

Команда гостей

Название: Антальяспор (Анталья)
Страна: Турция

Прошедший матч команды Антальяспор был сыгран против Гиресунспор - 28.12.2021, в рамках чемпионата Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Антальяспор.

Следите за результатами матча Бешикташ - Антальяспор онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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