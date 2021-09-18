Бешикташ - Антальяспор онлайн трансляция матча

Бешикташ забивает 2 гола за матч против команды ФК Антальяспор, а ФК Антальяспор забивает 0.8 гола против команды Бешикташ (в среднем).

Когда Бешикташ лидирует 1-0 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Бешикташ и ФК Антальяспор 2-1. 7 игры закончились с этим результатом.

Когда ФК Антальяспор проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в ФК Антальяспор% своих матчей.

Бешикташ выигрывает первую половину матча в 35% случаев, ФК Антальяспор выигрывает в 34%.

Команда Бешикташ проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды ФК Антальяспор (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Бешикташ победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Бешикташ и ФК Антальяспор - 2.8.

Наиболее популярный результат в играх между Бешикташ иФК Антальяспор, когда Бешикташ играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Бешикташ проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Бешикташ% своих матчей.

Бешикташ выигрывает первый тайм в 35% матчей, ФК Антальяспор выигрывает в 34% матчей.

Недавнее выступление команды Бешикташ в "Суперкубок" лучше, чем у команды ФК Антальяспор.

Победителем прошлой встречи была команда Бешикташ.

Бешикташ забивает 2.17 гола, играя дома, а ФК Антальяспор забивает 0.83 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда ФК Антальяспор лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в ФК Антальяспор% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Бешикташ и ФК Антальяспор - 1.6.

Бешикташ's performance of the last 5 matches is better than ФК Антальяспор's.

Из последних 5 встреч команда Бешикташ выиграла 3, команда ФК Антальяспор выиграла 0, 2 ничьи.

ФК Антальяспор пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Бешикташ пропускает в каждом из последних 21 матчах.

За последние 24 встреч когда команда Бешикташ играла дома, команда Бешикташ выиграла 18 раз, 3 сыграла в ничью и 3 победы команды ФК Антальяспор. Разница голов 46-13 в пользу команды Бешикташ.