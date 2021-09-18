Бешикташ - Антальяспор онлайн трансляция матча

Поединок между командой Бешикташ (Стамбул) и командой Антальяспор (Анталья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Суперкубок Турции 2022, матч пройдет на стадионе Стадион Ахмед бин Али.
Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 19:45
История противостояний между клубами Бешикташ (Стамбул) и командой Антальяспор (Анталья):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Бешикташ, тогда как команда Антальяспор осталась с поражением. Столкновение Антальяспор и Бешикташ в предыдущем футбольном матче 18.09.2021 закончилось с таким счетом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Pinheiro, Bruno и Альфонс Грунендейк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Бешикташ (Стамбул)
Год основания Бешикташ (Стамбул): 1903
Страна: Турция
Предыдущий поединок команды Бешикташ был сыгран против Алтай - 30.12.2021, в рамках турнира Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Бешикташ.
Название: Антальяспор (Анталья)
Страна: Турция
Прошедший матч команды Антальяспор был сыгран против Гиресунспор - 28.12.2021, в рамках чемпионата Кубок Турции 2021/2022 и закончился победой команды Антальяспор.
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