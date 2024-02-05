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Официально: Капитан Ноттингем Форест присоединился к турецкому клубу

Турция
Обновлено

Бешикташ арендовал 27-летнего защитника

Официально: Капитан Ноттингем Форест присоединился к турецкому клубу

twitter.com/Besiktas

Новина українською

Центральный защитник "Ноттингем Форест" Джо Уорролл присоединился к "Бешикташу".

Контракт в форме аренды действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока.

Уорролл присоединился к английскому клубу летом 2015 года. Джо в этом сезоне за "Ноттингем Форест" сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
Besiktas
Опубликовал: Екатерина Власова
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