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Официально: Капитан Ноттингем Форест присоединился к турецкому клубу
Бешикташ арендовал 27-летнего защитника
twitter.com/Besiktas
Центральный защитник "Ноттингем Форест" Джо Уорролл присоединился к "Бешикташу".
Контракт в форме аренды действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока.
Уорролл присоединился к английскому клубу летом 2015 года. Джо в этом сезоне за "Ноттингем Форест" сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Besiktas
Опубликовал: Екатерина Власова
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