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Луческу согласился возглавить турецкий клуб - Источник

Турция

Румын уже работал в этом клубе

Луческу согласился возглавить турецкий клуб - Источник

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу согласился возглавить "Бешикташ. Об этом сообщает румынское издание iAM SPORT со ссылкой на свои источники.

По данным нескольких источников, близких к Луческу, 78-летний румын договорился с клубом о том, что он примет команду на следующие несколько недель. Комментировать информацию тренер отказался.

Луческу уже возглавлял "Бешикташ" с июля 2002-го по май 2004-го. Тогда он выиграл с "орлами" чемпионат Турции сезона-2002/03.

14 апреля стало известно, что "Бешикташ" официально уволил Фернанду Сантуша с должности главного тренера.

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Мирча Луческу Бешикташ (Стамбул)
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Источник:
iAM SPORT
Опубликовал: Алина Ерофеева
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