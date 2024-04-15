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Луческу согласился возглавить турецкий клуб - Источник
Румын уже работал в этом клубе
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу согласился возглавить "Бешикташ. Об этом сообщает румынское издание iAM SPORT со ссылкой на свои источники.
По данным нескольких источников, близких к Луческу, 78-летний румын договорился с клубом о том, что он примет команду на следующие несколько недель. Комментировать информацию тренер отказался.
Луческу уже возглавлял "Бешикташ" с июля 2002-го по май 2004-го. Тогда он выиграл с "орлами" чемпионат Турции сезона-2002/03.
14 апреля стало известно, что "Бешикташ" официально уволил Фернанду Сантуша с должности главного тренера.
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