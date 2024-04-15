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Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2. Обзор матча и видео голов

Турция

Две красные карточки в одной команде

Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч 32-го тура Турецкой Суперлиги "Фатих Карагюмрюк" - "Фенербахче" закончился со счетом 1:2. "Фенербахче" обошел "Галатасар" в турнирной таблице, но имеют на один матч больше.

В команде "Карагюмрюк" случились два удаления: Мендеса на 76 минуте и Иссерика на 90+7.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Турции "Фатих Карагюмрюк" - "Фенербахче".

Стамбул. "Олимпийский стадион им. Ататюрка".

"Фатих Карагюмрюк" - "Фенербахче" 1:2

Голы: Келеш (45+1'), Джеко (49'), Бачшуаи (57')

Напомним, что "Фенербахче" в последний раз выигрывал титул турецкой Суперлиги в сезоне 2013/2014. За это время титул выигрывали: "Галатасарай" - 4 раза, "Бешикташ" - 3 раза и по разу "Трабзонспор" и "Башакшехир".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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