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Работал всего три месяца. Фернанду Сантуша уволили с должности главного тренера турецкого клуба

Турция
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В Стамбуле решили выгнать звездного наставника

Работал всего три месяца. Фернанду Сантуша уволили с должности главного тренера турецкого клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бешикташ" объявил об увольнении главного тренера команды Фернанду Сантуша. Об этом клуб сообщил на своих официальных ресурсах.

Президент “черных орлов” выступил с заявлением, в котором рассказал, что стороны договорились о разрыве контракта.

Сантуш возглавлял "Бешикташ" с 7 января этого года. Под его руководством команда провела 16 матчей, одержав семь побед, проиграв пять раз и четыре раза сыграв вничью.

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Сейчас "Бешикташ" находится на четвертом месте Суперлиги. В Кубке Турции команда дошла до полуфинала, где вскоре встретится с Анкарагюджю.

Напомним, что ранее Сантуш возглавлял Португалию, с которой побеждал на Евро-2016 и в Лиге наций 18/19 гг. Также специалист провел шесть матчей во главе сборной Польши.

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Фернанду Сантуш Бешикташ
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Источник:
Офіційний сайт Бешикташа
Опубликовал: Максим Кучер
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