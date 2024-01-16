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Валентин Розье присоединился к Ницце - Инсайдер
Соглашение уже подписано
Фото: haberglobal.com.tr
Защитник "Бешикташа" Валентин Розье присоединился к "Ницце". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение об аренде с обязательством выкупа уже подписано. Игрок в среду, 17 января, должен пройти медицинское обследование. А уже после этого клуб объявит официально.
Валентин Розье в этом сезоне турецкой Суперлиги сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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