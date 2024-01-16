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Валентин Розье присоединился к Ницце - Инсайдер

Франция

Соглашение уже подписано

Валентин Розье присоединился к Ницце - Инсайдер

Фото: haberglobal.com.tr

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Защитник "Бешикташа" Валентин Розье присоединился к "Ницце". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение об аренде с обязательством выкупа уже подписано. Игрок в среду, 17 января, должен пройти медицинское обследование. А уже после этого клуб объявит официально.

Валентин Розье в этом сезоне турецкой Суперлиги сыграл 12 матчей и отдал 1 ассист.

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Ницца Бешикташ Валентин Розье
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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